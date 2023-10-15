Ночная атака. Почти три десятка украинских дронов сбиты в небе России

Минобороны сообщило об уничтожении 27 украинских беспилотников за минувшую ночь. Из них 18 были перехвачены в небе над Курской областью, еще два — над Белгородской областью. По имеющейся информации, пострадавших в результате массированной атаки нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Атаки БПЛА

В ночь на воскресенье, 15 октября, средства противовоздушной обороны России сумели перехватить 27 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать — над Курской областью и два — над Белгородской — уничтожены в воздухе»,

— говорится в сообщении Минобороны.

Куда упали остальные семь БПЛА, в министерстве не уточнили. Атака наносилась ночью летательными аппаратами самолетного типа.

В 22:54 (время совпадает с московским) губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил, что в Курском районе работает система противовоздушной безопасности. «Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним», — призвал он.

После этого местные жители начали сообщать в соцсетях, что слышат звуки взрывов.

Позже Старовойт заявил, что над Курском и его пригородами были сбиты 12 украинских БПЛА.

«Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино. Никто из жителей не пострадал», — уточнил глава региона.

Вечером 14 октября оборонное ведомство также отчиталось о сбитом БПЛА над Белгородом. Инцидент произошел около 17:30.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорилось в сообщении.

Накануне ВСУ также обстреляли Глушковский район Курской области, обесточив поселок Теткино и села Коровяковка, Алексеевка и Попово-Лежачи. В Теткино повреждены четыре жилых дома.

12 октября украинский дрон атаковал жилой дом на окраине Белгорода, при ударе пострадала семья сотрудника афганской редакции Sputnik Хайбара Акифи. Сам Акифи и его супруга находятся в реанимации, их ребенок, а также теща и тесть погибли.

В Курской и Белгородской областях действует бессрочный повышенный уровень террористической опасности, а также режим «среднего уровня реагирования». Последний подразумевает особый режим работы объектов транспорта, связи, энергетики, временное отселение жителей в безопасные районы и ограничение въезда и выезда.

Конец контрнаступления?

Днем ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал о контрнаступление ВСУ завершившимся. «Так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным», — уверен дипломат.

По словам постпреда, Киев «ничем за эти четыре месяца похвастаться не может», однако страны Запада «продолжают подбрасывать ему оружие», чтобы «нанести как можно больший урон России».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что ВСУ отстают от графика контрнаступления — примерно на шесть-девять месяцев, и обвинил в этом западных союзников, которые медлят с поставками необходимого оружия.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун выразил уверенность, что контрнаступление продолжится и в холодное время года.

«Сейчас зимние месяцы, становится все труднее, но Украина намерена продолжать наступательные операции в течение зимних месяцев», — сказал он.