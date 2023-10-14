Союзники Украины могут подтолкнуть Зеленского к переговорам на фоне событий в Израиле

Владимир Зеленский во время встречи министров обороны НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 11 октября 2023 года

Взрывная эскалация палестино-израильского конфликта отвлекла Запад от украинского кризиса. Свои опасения о прекращении поддержки Владимир Зеленский высказывал на встрече с союзниками в Брюсселе, пишет Al Khaleej. Обосновав необходимость поддерживать своего давнего партнера – Израиль – Запад мог бы склонить Киев к переговорам и сохранить свое лицо, говорится в материале Military Watch Magazine.

Свои опасения о прекращении поддержки странами Запада президент Украины Владимир Зеленский высказывал на встрече с союзниками в Брюсселе, пишет эмиратская газета Al Khaleej.

Сейчас союзники обеспокоены приближающейся зимой и тем, что украинской армии удалось достигнуть скромных успехов в ходе своего контрнаступления. В материале Al Khaleej говорится, что Вооруженные силы РФ значительно усилили свою оборону и обеспечили фронт боеприпасами. До сих пор россиянам удается эффективно отражать атаки украинцев. По мнению Зеленского, предстоящей зимой президент России Владимир Путин может вновь отдать приказы об атаках энергетической инфраструктуры Украины.

В этой ситуации наиболее горячим сторонником продолжения поддержки Украины остается генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Основным приоритетом военных поставок НАТО на Украину сейчас должны стать средства ПВО, артиллерия и боеприпасы», — приводит Al Khaleej цитату Столтенберга.

В материале указало, что европейские страны и США продолжают свою поддержку Украины.

По мнению авторов статьи, стороны «ждут зимней войны», которая «углубит раны» украинцев и союзников по НАТО.

Флаги меняются на израильские

Вспыхнувшая война на Ближнем Востоке может повлиять на исход российско-украинского конфликта. Об этом говорится в материале Military Watch Magazine (MWM).

«Украинские флаги, вывешенные по всему западному миру в знак солидарности, начали заменяться на израильские, — пишет MWM. – Нападение ХАМАС потенциально может серьезно подорвать способность Киева продолжать военные усилия».

Издание пишет, что растущая потребность Израиля в боеприпасах может склонить и без того колеблющиеся власти США к решению о необходимости сосредоточиться на помощи Израилю.

Автор материала считает, что планируемая Армией обороны Израиля сухопутная операция потребует многое из того оружия, которое сейчас поставляется Украине. Израильские власти предупреждают, что операция в секторе Газа будет затяжной; часть техники и средств ЦАХАЛ уже была потеряна в боях. Все это говорит о растущих потребностях военной машины, поэтому Пентагон просит производителей вооружений ускорить выполнение заказов и ищет боеприпасы по всему миру, чтобы быстро доставить их в Израиль.

Еще один фактор – в конфликт на Ближнем Востоке может вмешаться «Хезболла» – военизированная группировка из Ливана.

Все это происходит в то время, когда украинские войска оправляются от неудачного контрнаступления и потерь, исчисляющихся, по данным MWM, десятками тысяч человек.

«Нападение ХАМАС на Израиль совпало с усилением разногласий в Америке в вопросах помощи Украине. Это значит, что момент может стать поворотным в военных действиях в Восточной Европе. Украина, по-видимому, все меньше может достичь своих военных целей. Поэтому, сократив свои инвестиции в конфликт, заставив Киев сесть за стол переговоров и перенаправив помощь Израилю, Запад смог бы сохранить лицо», — говорится в материале MWM.

«Ваша война — наша война»

Впрочем, именно в Брюсселе, напомним, публично вновь было объявлено о непоколебимости продолжения помощи Украине. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о выделении нового пакета помощи на $200 млн, в который войдут боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские и авиационные высокоточные снаряды, противотанковое оружие и оборудование для противодействия беспилотникам.

«НАТО продолжит оказывать полную поддержку Украине. Ваша война — это наша война, ваша безопасность — это наша безопасность, ваши ценности — это наши ценности», — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.