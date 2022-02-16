В РКН рассказали о готовящихся ограничительных мерах к компаниям

Роскомнадзор планирует рассмотреть санкции в отношении компаний, не начавших «приземление» в соответствии с законодательством в России, до конца февраля. Об этом сообщает »Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы РКН Вадима Субботина.

«К тем компаниям, которые не начали процедуры по «приземлению», мы будем рассматривать вопрос о применении мер до конца текущего месяца», — пояснил Субботин.

По словам замглавы ведомства, речь об экономических мерах по части рекламы в отношении иностранных ИТ-компаний.

«Это запрет рекламы в отношении тех компаний, которые не начали выполнение закона «о приземлении». Напомню, что законом предусмотрено восемь мер понуждения», — подчеркнул Субботин.

Он обратил внимание, что пока не выполнили полностью требования закона организации Discord, Pinterest, Google, Telegram, Meta и Twitch.

По словам замглавы Федеральной антимонопольный службы (ФАС) Карины Таукеновой, ведомство готово к применению этих мер.

Президент России Владимир Путин 1 июля 2021 года подписал закон, который обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в стране полноценные представительства (филиалы). Также фирмы должны зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН.

Ранее ОП России прошел круглый стол о способах ограничения произвола иностранных соцсетей.