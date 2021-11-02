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Facebook верифицировал ненастоящую страницу Илона Маска

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Matt Rourke/AP

Социальная сеть Facebook верифицировала фейковый аккаунт главы SpaceX Илона Маска. Как сообщает The Verge, профиль получил синюю галочку примерно в конце октября.

Страница имела 153 тыс. подписчиков и всего 10 постов. Вскоре после получения верификации аккаунт начал призывать подписчиков перевести $1 тыс. в биткоинах якобы на кошелек миллиардера, чтобы в обмен получить в два раза больше. Это стандартная схема мошенников, которая крайне популярна и в других соцсетях.

Автор в описании прямо указывал, что это фан-аккаунт Маска, а не официальный. Большая часть публикаций до поста с обманом — репосты постов настоящего Маска из Twitter. Согласно истории учетной записи, она была создана 28 июля 2019 года человеком с именем Kizito Gavin, это перевернутая версия имени футболиста Гэвина Кизито.

Управляющий страницей человек якобы находится в Египте. За 2021 год владелец профиля шесть раз менял имя. Впервые он назвался Илоном Маском 17 октября. В настоящее время учетная запись перестала быть доступной.

Настоящий Илон Маск критически относится к Facebook и ее руководителю Марку Цукербергу. Такой же точки зрения придерживается и экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Он высказался о ребрендинге Facebook, отметив, что новое название не изменит сути компании.

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