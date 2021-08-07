Четверть россиян рассказали о годами не меняющемся рабочем пароле

Четверть россиян не меняют пароли для рабочих аккаунтов, несмотря на базовые правила кибербезопасности. Такие данные приводятся в опросе, проведенном службой исследований hh.ru специально для «Газеты.Ru».

Почти половина (46%) работников уверяют, что придумывают сложные пароли, состоящие от 7 до 10 символов. При этом каждый шестой работник признался, что проводит замену комбинации лишь раз в год.

Также оказалось, что у каждого пятого личные и рабочие пароли совпадают. 15% работников в России хотя бы раз сталкивались с попыткой взлома рабочего аккаунта.

24% опрошенных подтвердили, что записывают свои рабочие пароли в блокноте. Современными технологиями пользуется 12% сотрудников: они вводят комбинации в заметки мобильного телефона. 4% признались, что оставляют пароль на стикере рядом с устройством.

На рабочих местах у 17% россиян используют один пароль на команду/отдел для доступа к ресурсу. При этом в половине из них этот пароль никогда не меняется.