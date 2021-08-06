Apple начнут проверять не только фото, но и сообщения в iPhone

В американской компании Apple официально подтвердили, что внедрят в устройства на iOS и iPadOS проверку содержимого фото и сообщений. Об этом сообщается на сайте компании.

Благодаря этой мере Apple надеется ограничить распространение материалов о сексуальном насилии над детьми.

На системном уровне появятся новые приложения криптографии. Технология позволит обнаружить хранящиеся в iCloud Photos запрещенные материалы, которые содержат сцены насилия над детьми. При обнаружении такого контента компания будет предоставить правоохранительным органам информацию об этом.

Также в Apple будут отслеживать содержимое сообщений. Система будет предупреждать детей и их родителей о получении или отправке фотографий и ссылок сексуального характера.

Кроме того, голосовой помощник Siri и «Поиск» вмешаются, если пользователь начнет искать темы, связанные с материалами о сексуальном насилии над детьми. Система объяснит пользователю о том, что интерес к данной теме вреден и опасен.

Такой функционал заработает осенью текущего года, после выпуска iOS 15. Пока цензура будет действовать только в Соединенных Штатах, однако компания намерена распространить эту практику и на другие регионы.

Ранее Apple запатентовала технологию размещения сенсоров под дисплеем.