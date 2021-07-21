Полет Джеффа Безоса в космос рассердил сотрудников Amazon

По окончанию суборбитального полета на корабле New Shepard основатель Amazon Джефф Безос поблагодарил сотрудников и клиентов своей компании, потому что они «оплатили» его путешествие в космос. Как сообщает Business Insider, многие работники интернет-ритейлера восприняли благодарность богатейшего человека мира в штыки.

«Я слышал, что он [Безос] полетел в космос, но, если честно, мне плевать. Я и мои коллеги шутили, что ему надо отправиться на Юпитер и больше не возвращаться», — заявил один из сотрудников склада Amazon в Статен-Айленде.

«Мне кажется, он сказал это лишь потому, что его мучает совесть, он знает, что неправ, потому что зарабатывает деньги, обращаясь с сотрудниками как с рабами», — считает другой сотрудник Стейтен-Айленда, имея в виду изнурительные смены и потенциально опасные условия, с которыми сталкиваются некоторые рабочие Amazon.

«Я считаю, что было эгоистично с его стороны отправляться в космос, когда вокруг так много бездомных и голодных людей. Он мог бы избавиться от этих проблем во всем мире, но решил так не делать, потому что он любит только себя», — заявила экс-сотрудница компании Вики Шэннон Аллен, которая получила травму на рабочем месте и до сих пор пытается получить компенсацию от Amazon.

20 июля Джефф Безос поднялся на своем корабле New Shepard на высоту 107 км и провел в космосе 10 минут вместе с другими членами экипажа.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что уровень травматизма на складах Amazon оказался на 80% выше, чем у конкурентов. При этом компанию Безоса на протяжении нескольких последних лет обвиняют в эксплуатации труда кладовщиков, которых заставляют работать сверхурочно, не предоставляя им достаточно времени на отдых.