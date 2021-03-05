Роскомнадзор составил протоколы в отношении ряда соцсетей за вовлечение детей в несанкционированные акции

В социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Telegram, а также видеохостинг YouTube направлены протоколы об административном правонарушении за вовлечение детей в несанкционированные протестные акции. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

«Основанием для составления протоколов послужило неудаление или несвоевременное удаление интернет-платформами информации, вовлекавшей подростков в противоправную деятельность — участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока в суд поступили протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор оштрафует 6 социальных сетей, в которых обнаружены призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах.