Соловьев обозвал премьера Италии «фашистской тварью». Что Мелони ответила ему?

МИД Италии вызвал российского посла Алексея Парамонова для выражения официального протеста. Причина — оскорбительные высказывания телеведущего Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Джорджи Мелони. В эфире своей программы он назвал главу правительства тварью и фашисткой, обвинил в предательстве избирателей и Трампа. Что известно о перепалке и как ответила ведущему премьер Италии — в материале «Газеты.Ru».

Посла России Алексея Парамонова вызвали в МИД Италии после того, как Владимир Соловьев в эфире шоу «Полный контакт» оскорбил премьера страны Джорджу Мелони. Он обзывал ее «фашистской тварью», «уродкой» и другими бранными словами на русском и итальянском языках.

«Я вызвал посла России Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьева», — написал глава итальянского МИД Антонио Таяни.

Парамонов резко отреагировал на вызов в итальянский МИД. Он назвал действия итальянской стороны «ударом в штангу» и попыткой раскрутить международный скандал на пустом месте.

Посол подчеркнул, что за почти четыре года работы Мелони во главе правительства никто из российских властей не позволял себе уничижительных заявлений ни в ее адрес, ни в адрес Италии.

«Ни одному здравомыслящему человеку никогда в голову не пришло бы воспринимать сугубо личные эмоциональные частные оценки кого бы то ни было как официальное заявление правительства. И уж тем более не следует приписывать руководству России и всему российскому народу выбор тона и лексики, которые были использованы в прозвучавшем авторском комментарии », — отметил дипломат.

По его словам, в Москве никогда не воспринимали критику со стороны шоуменов и блогеров «в качестве повода для дипломатических демаршей либо очернительных антиитальянских кампаний».

Что сказал Соловьев

Поводом для дипломатического скандала стали высказывания Владимира Соловьева в отношении европейских политиков в эфире программы «Полный контакт» на канале «Соловьев Live».

На итальянском Соловьев окрестил их «животными», «сертифицированными идиотами», а Мелони назвал фашисткой и «puta» (проститутка), потому что та якобы предала избирателей и Трампа:

«Мелони — фашистская тварь, предавшая своих избирателей, потому что шла совсем с другими лозунгами. Ну, предательство — это ее второе имя. Она предала и Трампа, которому до этого клялась в верности».

Мелони ответила на оскорбления

Премьер-министр Италии прокомментировала высказывания Соловьева, написав пост в соцсетях.

«По своей природе усердный пропагандист режима не способен преподавать уроки ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры, конечно, не заставят нас изменить курс», — отметила Мелони.

По ее словам, главным ориентиром для нее остаются интересы страны. Она подчеркнула, что продолжит следовать этому курсу, несмотря на подобные выпады.

На фоне скандала Мелони получила поддержку со стороны итальянских политиков. Президент страны Серджо Маттарелла направил ей письмо, выразив возмущение произошедшим. Бывший премьер Джузеппе Конте, как пишет Euronews, назвал прозвучавшее «невыразимым». Представители политических сил и парламентского контроля также заявили, что подобная риторика недопустима и не может считаться формой политической критики.

Соловьев же в ответ заявил, что ничего оскорбительного в его высказываниях нет, а Мелони якобы исповедует фашистские взгляды и действительно предала Трампа, не поддержав его в споре с папой Римским.

«Ей не нравится слово «puta», но это в классике русской политической дискуссии. Владимир Ильич Ленин вообще, кстати, называл многих своих политических оппонентов проститутками», — добавил он.

Нынешний скандал — не первый подобный случай. В ноябре 2025 года Алексея Парамонова уже вызывали в МИД Италии после комментария официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о частичном обрушении башни Торре-деи-Конти в центре Рима. Тогда она связала произошедшее с политикой итальянских властей, заявив, что при «бессмысленных тратах» страна «рухнет от экономики до башен».

В январе прошлого года в МИД Армении пригласили российского посла в Ереване Сергея Копыркина и вручили ему ноту протеста. Поводом стали высказывания Соловьева в программе «Соловьев Live» от 10 января. Тогда ведущий заявил, что «потеря Армении не в интересах России, и Россия должна провести специальную военную операцию не только на Украине, но и на территориях, составляющих зону влияния России, игнорируя международное право».