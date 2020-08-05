Facebook запускает аналог TikTok на базе Instagram
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Компания Facebook заявила о запуске сервиса коротких видео, который может стать прямым конкурентом китайского приложения TikTok. Об этом сообщает Reuters.
Так, новый сервис, который получил название Instagram Reels, станет доступен на платформе Instagram.
В его описании значится, что Instagram Reels будет «новым способом создавать и открывать для себя короткие развлекательные видео».
В заявлении компании Facebook также сказано, что сервис позволит пользователю «выйти на аудиторию на глобальной сцене».
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