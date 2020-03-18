В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина

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В Москве система видеонаблюдения «Безопасный город» обнаружила около 200 нарушителей карантина, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на начальника городского ГУ МВД Олега Баранова.

«Система показала свою эффективность при контроле за наблюдением граждан карантинного режима: при ее помощи установлено около 200 граждан, допустивших его нарушение», — сказал Баранов.

Государственная программа «Безопасный город» использует около 180 тысяч камер. С ее помощью полиция раскрыла больше четырех тысяч преступлений.

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