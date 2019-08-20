ФАС наложила на CNN штраф в размере 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что причиной наложения штрафа стало превышение громкости в эфире при трансляции логотипа, а также информации о телеканале.

Уточняется, что громкость превышала норму на уровень от 1,6 дБ до 9,6 дБ.

Сумма штрафа составила 200 тыс. рублей. Максимальный размер штрафа за подобное нарушение составляет 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Турция оштрафовала Facebook на $271 тыс. за утечку данных.