В Белоруссии задержали представителей крупнейших СМИ за незаконный доступ к «БелТА»

В Белоруссии завели уголовное дело за несанкционированный доступ к платной подписке на услуги государственного информагентства «БелТА», в связи с чем задержаны ряд представителей СМИ, сообщает Следственный комитет Белоруссии.

Поводом к возбуждению дела послужило сообщение «БелТА» о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке.

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По данным СК, на протяжении 2017-2018 годов было совершено более 15 тыс. несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе агентства.

Там подчеркивается, что «в результате совершенного преступления «БелТА» причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия».

Как сообщил в СК, в противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа», задержаны несколько их сотрудников.