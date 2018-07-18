ЕС оштрафовал Google на $5 млрд
Власти Евросоюза могут оштрафовали компанию Google на рекордную сумму в $5 млрд по делу об Android, передает Reuters.
По версии Еврокомиссии, Google нарушает антимонопольное законодательство, продвигая свой поисковик и операционную систему через производителей смартфонов.
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Корпорация ранее отвергала обвинения Еврокомиссии в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.
Ранее СМИ сообщали, что сумма штрафа может достигать $11 млрд.
В прошлом году компания Google была оштрафована Европейской комиссией на рекордную сумму в €2,4 млрд за нарушение антимонопольного законодательства.