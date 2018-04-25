Twitter изменил политику конфиденциальности

Компания Twitter изменила политику конфиденциальности в рамках нового закона Евросоюза о защите данных. Об этом сообщается на сайте соцсети.

«Мы считаем, что вы должны знать, какими данными вы делитесь с нами и как мы их используем, а также, что важнее всего, вы должны иметь преимущественный контроль по управлению над сбором и использованием ваших данных», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, основные изменения коснутся средств управления личными данными пользователей.

Ранее руководство социальной сети Facebook впервые опубликовало внутренние правила, касающиеся правил, которыми должны руководствоваться сотрудники при удалении постов или блокировке пользователей.