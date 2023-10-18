Раскладушка по цене старого iPhone. Обзор Tecno Phantom V Flip

Складные смартфоны до недавних пор казались многим пользователям бесполезной и дорогой игрушкой. Однако на российском рынке появилась новая модель от Tecno по цене 60 тыс. рублей, что значительно дешевле других раскладушек. Что предлагает Phantom V Flip, почему этот смартфон стоит дешевле и можно ли его рассматривать к покупке — читайте в обзоре «Газеты.Ru», написанном после двухнедельного тестирования телефона.

Комплектация

Если бы смартфоны «встречали по одежке», то новый Tecno Phantom V Flip поборолся бы за звание лучшего в этом году. Все благодаря своей богатой комплектации.

Сама коробка открывается как раскладушка — верхняя часть откидывается, после чего нас встречает сам смартфон. В комплект поставки кроме зарядки на 45 Вт, проводки USB-A на USB-C и самого устройства входит качественный прорезиненный чехол, состоящий из двух половинок. Кстати, две маленькие коробки под ЗУ и кабель выполнены из картона, который имитирует кожу, что очень необычно.

Также в коробке можно найти два листочка со стикерами, которыми, например, можно обклеить защитный чехол.

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Дизайн

Tecno Phantom V Flip получил алюминиевые рамки и крышку с покрытием из экокожи. Смартфон ощущается полноценным флагманом и выглядит самобытно, а использование материала под кожу очень выгодно, так как гаджет не собирает отпечатки пальцев. Хотя неизвестно, как быстро сотрется такое покрытие, и как оно себя поведет, если капнуть на корпус маслом или какой-нибудь краской.

Несмотря на то, что корреспондент «Газеты.Ru» тестировал новый гаджет две недели, к некоторым дизайнерским решениям было очень сложно привыкнуть. Возможно потому, что Phantom V Flip получился очень вытянутым (у него 6,9-дюймовый экран), а качелька регулировки громкости вынесена будто бы слишком высоко, из-за чего людям с небольшими ладонями или короткими пальцами для изменения громкости придется перехватывать устройство.

Кнопку разблокировки со встроенным сканером отпечатка пальцев тоже бы не помешало разместить на пару миллиметров ниже, куда интуитивно ложится палец руки среднестатистического размера.

Внутри шайбообразного блока со встроенным круглым внешним экраном также размещены и камеры. Из-за размера этого блока может показаться, что верхняя часть смартфона будет перевешивать нижнюю, однако на деле это не так.

Tecno Phantom V Flip получил необычный и оригинальный дизайн, который, по мнению корреспондента «Газеты.Ru», в сиреневом цвете отлично подойдет девушкам. Мужчинам же стоит присматриваться исключительно к черной версии.

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Экраны

Основной гибкий дисплей в Phantom V Flip – это LTPO AMOLED-матрица диагональю 6,9 дюймов с разрешением 2640х1080 пикселей с адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Качество экрана на высоком уровне, а его яркости с запасом хватает для использования под прямыми солнечными лучами.

Единственное, что вызывает вопросы — то, как быстро экран «собирает» отпечатки пальцев, которые иногда очень сложно «вывести».

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Главная проблема многих складных устройств — видимость сгиба экрана. Если смотреть на Phantom V Flip под прямым углом, «складку» не видно. Когда проводишь пальцем по экрану — она чувствуется. Но, стоит признать, что за две недели активного тестирования сгиб не стал глубже и заметнее.

Внешний AMOLED-экран на 1,3 дюйма с разрешением 466х466 пикселей с частотой 60 Гц очень напоминает своей формой, характеристиками и некоторым функционалом дисплей от умных часов. Тут можно читать уведомления, отвечать на сообщения, например, в Telegram заготовленными шаблонами или смайликами, проверять погоду, свою физическую активность и многое другое. Не хватило возможности запускать на нем другие приложения, хотя с учетом размера второго экрана это было бы не очень удобно.

Ключевое преимущество внешнего экрана перед главным — возможность делать селфи на основную камеру. Правда, из-за формата этого дисплея и его размера не все детали попадают в видоискатель при вертикальной съемке, а в горизонтальной наоборот все умещается, но часть экрана никак не задействуется.

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Камеры

Tecno Phantom V Flip получил двойную камеру: основной RGBW-сенсор с разрешением 64 Мп и ультраширокоугольный модуль на 13 Мп с углом обзора в 120 градусов. В вырезе во внутреннем экране разместили 32-мегапиксельную селфи-камеру.

Фотографии на основную камеру при хорошем освещении получаются достаточно качественными и в меру насыщенными. Алгоритмы не пытаются чересчур исказить цвета из-за чего кадр получается более «натуральным», чем у некоторых конкурентов. Ночная съемка работает хорошо, — на картинке нет пересвета и излишней «желтизны», чем грешат некоторые другие китайские бренды.

Ультраширокоугольный модуль «звезд с неба не хватает». Тем не менее, камера позволяет получить неплохие снимки при хорошем освещении, — правда детализация не всегда радует.

Фронтальный датчик на 32 Мп получился очень «простым». Самая интересная деталь в этой камере — наличие в рамке над экраном выделенного фонарика, с помощью которого можно подсветить лицо в кадре и получить фото лучшего качества. В остальном же эта камера, скорее всего, будет использоваться лишь для видеосвязи, ведь благодаря своему форм-фактору Phantom V Flip позволяет делать селфи прямо на основную камеру.

В таком случае селфи получаются очень детализированными и насыщенными.

Если по части фото к камере не было вопросов, то по части видео они уже могут возникнуть. Так как ни в одной из камер не предусмотрена оптическая стабилизация, из-за чего на выходе получается дерганое видео: каждый шаг будет давать о себе знать сильной тряской в кадре. Можно включить режим «Максимальной стабилизации», который достигается путем программной обрезки кадра, но тогда снимать можно будет только в режиме Full HD.

Основная камера пишет видео пишет в режимах Full HD (30 и 60 к/c) и в разрешении 4K (30 к/c). Ультраширокоугольный датчик снимает в Full HD и 4K в (30 к/c), а селфи-камера — Full HD (30 и 60 к/c) и 2K (30 к/с).

В целом, Phantom V Flip показывает весьма хороший результат, особенно если учитывать, что перед нами складной смартфон. Почему-то в смартфонах такого формата камеры, как правило, нельзя назвать флагманскими. Вероятно, это связано с тем, что под большие сенсоры и оптическую стабилизацию просто не хватает места в корпусе.

close Фото днем с ультраширокоугольной камеры Фото днем с основной камеры Фото днем с основной камеры (2х) Фото днем с ультраширокоугольной камеры Фото днем с основной камеры Полную галерею можно посмореть

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Долговечность

Сразу после включения и первой настройки смартфона пользователя встречает важное предупреждение, в котором говорится: не рекомендуется снимать комплектную защитную пленку с экрана или допускать попадания жидкости, песка и прочего внутрь устройства.

Пункт с водой и песком, конечно, может спугнуть потенциальных покупателей раскладушки. Однако, как показал опыт корреспондента «Газеты.Ru», пользовавшегося устройством под моросящим дождем, — переживать тут не о чем. Во всяком случае если не ронять Phantom V Flip в воду или не пользоваться им под проливным ливнем.

Tecno обещает, что каплевидный шарнир смартфона выдержит 200 тыс. складываний. Этого должно хватить почти на 5,5 лет, если открывать Phantom V Flip по сто раз в день. Но как себя проявит устройство в русскую зиму пока неизвестно.

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Производительность

В Tecno Phantom V Flip стоит не флагманский чип, но мощности MediaTek Dimensity 8050 достаточно для любых повседневных задач и для мобильного гейминга. За производительность в смартфоне также отвечает 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и 256 ГБ встроенного хранилища (UFS 3.1).

Стоит признать, что хоть устройство и справляется с такими требовательными играми, как Genshin Impact или Honkai Star Rail, его корпус довольно ощутимо греется в верхней части, а алюминиевые рамки будто бы лишь усугубляют этот процесс.

Все же сложно представить картину, как заядлый мобильный геймер играет, например в PUBG, на раскладушке. Это скорее статусный смартфон, а не игровой.

Ниже на скриншотах приведены результаты тестирования Tecno Phantom V Flip в нескольких бенчмарках.

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ПО

Tecno Phantom V Flip поставляется с предустановленной фирменной оболочкой HiOS 13.5 на базе Android 13. В прошивке есть немало интересных и необычных функций. Например, можно включить «невидимку», позволяющую читать сообщения в WhatsApp без уведомления отправителя, изменять голос в звонках, запускать приложения с помощью жестов и много другое.

Несмотря на то, что на обзоре был инженерный образец, смартфон работал стабильно и быстро. Из этого можно сделать вывод, что серийные образцы должны проявить себя не хуже.

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Аккумулятор

В Phantom V Flip поместили батарею на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. На фоне Galaxy Z Flip5 это большое преимущество, так как там стоит аккумулятор на 3700 мАч с зарядкой на 25 Вт.

Смартфон работает на полной зарядке один день или 5-7 часов беспрерывной нагрузки в зависимости от сценариев использования, а на его зарядку уходит около одного часа.

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Прочие особенности

В смартфоне всего 256 ГБ, и расширить эту память нельзя. Причем стоит учесть и то, что Tecno Phantom V Flip поддерживает лишь одну SIM-карту.

В новинке есть NFC, а значит поддерживается бесконтактная оплата с помощью SberPay или MirPay.

Что касается стереодинамиков, они дают не полноценное стерео, — основная часть идет из нижнего динамика, тогда как разговорный его дополняет. Тем не менее этого достаточно для просмотра видео, фильмов и прослушивания музыки, но рассчитывать на флагманское звучание не стоит.

Вывод

При официальной цене на российском рынке в 60 тыс. руб. Tecno Phantom V Flip смотрится вне конкуренции. Даже несмотря на то, что он местами уступает конкурентам по производительности, размеру внешнего экрана и другим элементам, он все равно дешевле, чем другие раскладушки в российском ритейле.

Тем не менее, если вам давно хотелось попробовать раскладушку, а Samsung кажется дорогим, тогда вы не пожалеете, обратив внимание на новинку от Tecno. Особенно, если учитывать то, что в эту стоимость также входит официальное гарантийное обслуживание от самого производителя, что сегодня можно назвать редкостью.