Не только Atomic Heart. Семь российских игр, ставших мировыми хитами

Название на глобальном рынке: Pathfinder: Kingmaker

Релиз: 2018 год

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Разработчики: Owlcat Games (Москва/Кипр)

Оценка на Metacritic: 74 балла из 100

close 100% Pathfinder: Kingmaker Owlcat Games

Pathfinder: Kingmaker – это классическая ролевая игра в духе Baldur's Gate и Neverwinter Nights, основанная на серии одноименных настольных игр. Проект разработан студией Owlcat со штаб-квартирой в Москве и издан австрийской компанией Deep Silver. Pathfinder – это, пожалуй, самый свежий, если не считать Atomic Heart, триумф российского «игропрома». Проект получил положительные оценки от прессы и был тепло принят геймерами. В основном игру хвалят за захватывающий сюжет и очень вариативный геймплей. Критике же часто подвергается хардкорность Pathfinder – для комфорта требуются обширные знания о первоисточнике, — настольной игре. Pathfinder: Kingmaker снискала умеренный коммерческий успех, поэтому в 2021 году игра получила продолжение с подзаголовком Wrath of the Righteous, которое, судя по отзывам рецензентов, оказалось на голову выше Kingmaker, тоже став хитом.

«King's Bounty: Легенда о рыцаре»

Название на глобальном рынке: King's Bounty: The Legend

Релиз: 2008 год

Платформы: ПК

Разработчики: Katauri Interactive (Калининград)

Оценка на Metacritic: 79 баллов из 100

close 100% King's Bounty: Легенда о рыцаре Katauri Interactive

King's Bounty – это старейшая серия пошаговых стратегий начала 90-х, предвосхитившая появление куда более известной в РФ и СНГ франшизы Heroes of Might and Magic. Зародилась King's Bounty в США, однако в начале нулевых права на серию перешли к российской компании «1С», на деньги которой калининградские разработчики из Katauri Interactive и сделали перезапуск франшизы в виде «King's Bounty: Легенда о рыцаре». Подход российских разработчиков пошел King's Bounty на пользу: игра получила преимущественно положительные отзывы от журналистов и продалась достаточно высоким тиражом. Поэтому «1С» потратилась на разработку четырех дополнений. Первое, к слову, с подзаголовком «Принцесса в доспехах», оказалось еще более удачным, чем оригинал, – на Metacritic у игры оценка 82 балла из 100.

Heroes of Might and Magic V

Название на глобальном рынке: Heroes of Might and Magic V

Релиз: 2007 год

Платформы: ПК

Разработчик: Nival Interactive (Москва/Санкт-Петербург/Кипр)

Оценка на Metacritic: 77 баллов из 100

close 100% Heroes of Might And Magic V Nival

К слову о серии Heroes of Might and Magic, которую в России часто называют просто «Героями», — к ее перерождению русские тоже успели приложить руку. Речь идет о пятой номерной части, за создание которой отвечают российская студия Nival Interactive и французский издатель Ubisoft. Heroes of Might and Magic V стала первой игрой в серии, игровой мир которой был перенесен в полное 3D. Обычно подобные трансформации классические игры переживают не лучшим образом, однако Nival Interactive удалось перевести игру в новое измерение и при этом не растерять ее достоинств. Heroes of Might and Magic V получила от критиков положительные оценки и продалась многомиллионным тиражом, что способствовало выходу двух дополнений: «Владыки Севера» и «Повелители Орды». Игроки же и вовсе остались от новой игры в восторге – в Steam российские «Герои» имеют пользовательскую оценку 9 из 10. Причем отзывы к игре появляются до сих пор. Это ли не признание?

«Космические рейнджеры 2: Доминаторы»

Название на глобальном рынке: Space Rangers 2: Rise of the Dominators

Релиз: 2004 год

Платформы: ПК, iOS, Android

Разработчик: Elemental Games (Москва\Владивосток)

Оценка на Metacritic: 84 балла из 100

close 100% «Космические рейнджеры 2: Доминаторы» Elemental Games

«Космические рейнджеры 2: Доминаторы» – это уникальная игра в научно-фантастическом сеттинге, которая вмещает в себя сразу несколько жанров. Игроку предстоит управлять выпускником академии Космических рейнджеров, которому судьбой предначертано спасти мир от сошедших с ума роботов, решивших уничтожить все разумные формы жизни в галактике. Однако, прежде чем стажер доберется до этой миссии, ему придется ловить космических лихачей, разгадывать загадку правителя древней цивилизации по имени Серим Тут, сидеть в тюрьме, исследовать десятки планет, строить на них базы и выполнять еще очень много других задач. «Космические рейнджеры 2: Доминаторы» – это необъятная игра с большим набором механик, интересным сюжетом и очень остроумными шутками. Автором этого проекта выступила студия Elemental Games, от которой, к слову, позже отпочковалась упомянутая ранее Katauri Interactive. Конечно же, у «Космических рейнджеров 2» есть приквел в виде «Космических рейнджеров 1». Однако только вторая часть была издана за рубежом и снискала там успех как минимум среди любителей ролевых игр. Продолжение серия так и не получила, однако она дважды переиздавалась: в 2009 и 2012 годах.

«Ил-2 Штурмовик»

Название на глобальном рынке: IL-2 Sturmovik

Релиз: 2001 год

Платформы: ПК

Разработчик: 1C: Maddox Games

Оценка на Metacritic: 91 балл из 100

close 100% «Ил 2 Штурмовик» 1С

IL-2 Sturmovik – это авиасимулятор с сюжетными миссиями, действие которых разворачивается в период Великой Отечественной войны. В них игроку предстоит взять на себя роль пилота самолета «Ил-2» и поучаствовать в воздушных боях над Львовом, Смоленском, Москвой, Сталинградом и другими городами СССР, затронутыми войной. Изначально игра создавалась как независимый проект программиста Олега Мэддокса. Позже разработку подхватила компания «1С», которая издала «Ил-2 Штурмовик» за рубежом, где игра снискала огромный успех, выродившийся в целую серию продолжений. «Ил-2 Штурмовик» входит в топ-25 лучших ПК-игр в истории по версии издания IGN, а также часто упоминается как один из лучших авиасимуляторов и встает в один ряд с таким блокбастером, как Microsoft Flight Simulator.

«Корсары»

Название на глобальном рынке: Sea Dogs/ Age of Pirates

Релиз: 2000 год

Платформы: ПК

Разработчик: Akella (Москва)

Оценка на Metacritic: 71 баллов из 100

close 100% «Корсары» «Акелла»

«Корсары» – приключенческая игра, в которой геймер управляет капитаном корабля и по сюжету может отыгрывать роль как независимого пирата, так и капера на побегушках у одной из европейских морских держав. Создателем проекта выступила российская студия Akella, известная прежде всего тем, что в 90-х и начале нулевых занималась производством и продажей «пиратских» копий игр. Несмотря на сдержанные отзывы прессы, игра «Корсары» достигла коммерческого успеха и получила несколько продолжений. Более того, один из сиквелов «Корсаров» был выкуплен самой Disney и продан под названием «Пираты Карибского моря» в качестве сопроводительного материала к одноименному фильму с Джонни Деппом. Многие, оглядываясь сегодня назад, называют «Корсары» если не лучшей серией игр про пиратов, то точно одной из.

«Дальнобойщики: Путь к победе»

Название на глобальном рынке: Hard Truck: Road to Victory

Релиз: 1998 год

Платформы: ПК

Разработчик: SoftLab-NSK (Новосибирск)

Оценка на Metacritic: –

close 100% «Дальнобойщики» SoftLab-NSK

«Дальнобойщики» – это игра в жанре симулятора грузовиков. В ней нужно управлять различными тягачами и фурами, возить товары из точки «А» в точку «Б» и стремиться к благосостоянию собственной логистической компании. Авторами проекта выступили разработчики-ученые из SoftLab-NSK, студии, созданной на базе Института автоматики и электрометрии СО РАН. «Дальнобойщики: Путь к победе» были изданы в Европе и получили теплый прием со стороны геймеров. Вскоре SoftLab-NSK выпустили вторую часть «Дальнобойщиков», и уже эта игра стала абсолютных хитом, поскольку только в США она за пять лет продалась тиражом в 2,1 млн копий и вошла в топ-100 самых продаваемых ПК-игр в стране.