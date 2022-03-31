«Для нас ООН — авторитетный источник». На «Википедию» составят протокол

Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении в отношении «Википедии». Руководству ресурса может грозить штраф в размере до 4 млн рублей за неудаление «недостоверных общественно значимых материалов по тематике специальной военной операции на Украине». Портал, в частности, публиковал данные ООН о числе жертв среди мирного населения.

Роскомнадзор будет добиваться административной ответственности для «Википедии» из-за того, что ресурс не удаляет «противоправную информацию». Об этом рассказали в четверг, 31 марта, в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор составит протокол о правонарушении по ст. 13.41 КоАП РФ в отношении интернет-портала «Википедия» за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации», — утверждается в сообщении.

«Википедии» грозит штраф в размере от 800 тыс. руб. до 4 млн руб.

В связи с требованием Генпрокуратуры Роскомнадзор ранее уведомил администрацию сайта о необходимости удалить «недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине, направленную на дезинформацию российских пользователей». Речь в том числе шла о количестве жертв среди мирного населения.

Позиция «Википедии»

Ситуацию в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа.Ru» (занимается поддержкой «Википедии») Станислав Козловский:

«Мы имеем право использовать бренд, но у нас нет права принимать участия в судах, нести ответственность и т.д. Этим занимается центральный офис Wikimedia Foundation в Сан-Франциско, туда могут отправить требование выплатить штраф. Мы — не надлежащий ответчик, мы не управляем серверами, у нас нет никаких возможностей.

Весь контент «Википедии» определяется не организацией, он определяется сообществом участников «Википедии», которые в спорах решают, как максимально нейтрально назвать ту или иную статью. В данном случае тот вариант, который есть, он максимально нейтральный.

Никаких фейков там нет. Ко всей информации, которая там приводится, указывается источник. Информация о жертвах взята с сайта ООН, в которую входит Россия, включая Совет Безопасности. Для нас Организация Объединенных Наций вполне себе авторитетный источник», — заключил собеседник издания.

В интервью украинскому изданию в мае 2021 года он отмечал, что у Роскомнадзора несколько лет не было претензий к сайту.

«После 2015 года Роскомнадзор больше никаких писем нам не шлет. Тем не менее сейчас семь статей Википедии находятся в реестре запрещенных сайтов, но Википедия при этом не блокируется. Это статьи про кокаин, самосожжение, самоубийство — такого типа статьи. По политической тематике уведомлений от Роскомнадзора ни разу не было», — отмечал Козловский.

Специальная военная операция

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, потребовалось провести «демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса».

Минобороны РФ не сообщало о жертвах среди мирного населения от действий российских военных. В ведомстве утверждают, что не наносят удары по гражданским объектам.