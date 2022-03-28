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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Политика

«Мы с вами продержались 34 дня». Муратов объяснил временное закрытие «Новой газеты»

«Новая газета» приостановила работу до окончания спецоперации на Украине

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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
28 марта редакция «Новой газеты» получила второе предупреждение Роскомнадзора и заявила, что выпуск газеты на сайте, в соцсетях и на бумаге приостановлен — до окончания «специальной операции на территории Украины». Как пояснил читателям главный редактор издания Дмитрий Муратов, «другого выхода нет — надо сохранить нас друг для друга». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В понедельник, 28 марта, Роскомнадзор (РКН) сообщил, что вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение.

«Поводом для этого стало якобы «упоминание НКО-иноагента без маркировки». При этом представители РКН не уточнили ТАСС, о каком именно материале идет речь», — отмечается на сайте «Новой».

Вскоре после этого редакция проинформировала, что приостанавливает выпуск газеты как в электронном виде, на своем портале и в соцсетях, так и на бумаге — до окончания «специальной операции на территории Украины».

Первое предупреждение «Новой газете» Роскомнадзор вынес менее недели назад — 22 марта. «Оно, как заявили тогда в РКН, было также связано якобы с отсутствием маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал без маркировки и сообщить об этом. Два предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ», — напоминают в издании.

Главный редактор газеты Дмитрий Муратов прокомментировал ситуацию в письме, разосланном читателям — частным спонсорам «Новой» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»):

«Мы с вами продержались 34 дня в условиях «специальной операции», в условиях военной цензуры. Мы так вместе с вами решили, отвечая на вопрос: «закрываться или продолжать». 96% нас с вами проголосовало – продолжать. Не могла «Новая» покинуть аудиторию.

И мы работали. В местах проведения боевых действий, в приграничных районах. Мы оценивали потери и разрушения. <...> Мы вместе пережили самые трагичные дни в нашей истории. Бесследно это пройти не могло.

Мы получили второе предупреждение «Роскомнадзора». Что это значит? Это значит, мы вынуждены приостановить выпуск газеты и не обновлять сайт и наши социальные сети до окончания боевых действий на территории Украины. Другого выхода нет. Для нас, и, знаю, для вас – это страшное и тяжелое решение. Но надо сохранить нас друг для друга. Ваша поддержка важна как никогда. Без вас – не выживем. Спасибо, и до встречи!» — написал Муратов.

Он добавил, что полученную Нобелевскую медаль газета скоро продаст на аукционе: «много предложений, и мы поможем украинским беженцам и больным украинским детям».

Напомним, в октябре 2021 года Нобелевский комитет объявил о присуждении Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе премии мира за «их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной спецоперации по защите Донбасса» в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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