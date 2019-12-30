В четырех цветах: появились изображения iPhone SE2

Несмотря на то, что флагманы Apple пользуются большой популярностью среди пользователей, бюджетные «яблочные» устройства так же широко востребованы на рынке. Так, iPhone SE, выпущенный в 2016 году, на какое-то время был самым покупаемым гаджетом среди россиян — этому способствовали и неплохие характеристики и, конечно же, доступная цена.

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Неудивительно, что многие фанаты Apple были в восторге после новостей о том, что компания готовит преемника SE, который получит название iPhone SE2. То, как будет выглядеть SE2, и то, что будет у него внутри, интригует пользователей не меньше, чем грядущий условный iPhone 12.

В социальных сетях появились рендеры iPhone SE2, которые дают представление о вероятном внешнем виде нового гаджета. Стоит отметить, что Apple официально не подтвердила подлинность этих рендеров, так что эти изображения смартфона сделаны исключительно на базе слухов.

close TechMate/Twitter

Ожидается, что у iPhone SE2 будет LCD-экран с диагональю 4,7 дюйма. Внутри гаджета будет установлен процессор A13, а также 3 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составит 2000 мАч.

Модель будет представлена в двух вариантах — с внутренней памятью 64 ГБ и 128 ГБ соответственно.

Кроме того, на передней панели останется механическая кнопка «Домой», а сзади будет расположена единственная камера на 12 МП. iPhone SE2 будет поддерживать беспроводную зарядку. Гаджет оснастят разъемом Lightning.

Если верить рендерам, iPhone SE2 получит сразу четыре цвета — белый, черный, а также ярко-красный и желтый.

По слухам, стоимость iPhone SE2 составит $399, что является весьма скромным ценником для Apple. Для сравнения, iPhone 8, релиз которого состоялся два года назад, стоит $449, а iPhone 11, представленный в 2019 году, — $699. iPhone SE2 должен поступить в продажу уже в марте 2020 года.

Как отмечает портал 9to5Mac, iPhone SE2 станет гаджетом средней ценовой категории, но с улучшенной производительностью по сравнению с другими аппаратами этого сегмента. Однако, по словам аналитиков, мартовский аппарат по факту будет не эволюцией iPhone SE, а скорее новой версией «восьмерки».

Впрочем, это вряд ли будет волновать потенциальных покупателей iPhone SE2 — по предварительным прогнозам, компания выпустит 2-4 млн устройств, рассчитывая на хороший спрос.

Помимо iPhone SE2, в 2019 году планируется выпуск новой линейки премиальных смартфонов, которая пока условно называется iPhone 12. В сентябре этого года появилась информация о том, что iPhone 12 будет похож на культовый iPhone 4, который до сих пор многими воспринимается как самый красивый «яблочный» смартфон — об этом заявил аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными предсказаниями касательно продукции компании Apple. Тогда сетевой инсайдер Бен Гескин в своем твиттере выложил фото с концептом того, как мог бы выглядеть двенадцатый iPhone, унаследовавший внешний вид «четверки».

Сообщается, что условные iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат 6 ГБ оперативной памяти против 4 ГБ, присутствующих в iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max. Помимо прочего, во флагманах следующего года может появиться 3D-камера, а также поддержка технологии 5G.