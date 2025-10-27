От презрения до признания: как «вечная любовница» Камилла стала королевой-консортом

Почему Чарльз и Камилла поженились лишь спустя 35 лет после начала любовных отношений

Камилла Шанд, больше известная как Камилла Паркер-Боулз, — вторая супруга короля Великобритании Карла III. Когда-то ее называли косвенной виновницей автокатастрофы, в которой погибла принцесса Диана, первая жена будущего короля. Камилле приписывали разгульный образ жизни и разные пороки. Но со временем общественное мнение изменилось в ее пользу. Как «самой ненавистной женщине Британии» удалось влиться в монаршую семью — в материале «Газеты.Ru».

Ранние годы: хулиганка и курильщица

Родилась Камилла 17 июля 1947 года в привилегированной семье. Ее отец — офицер британской армии, участник Второй мировой войны и успешный виноторговец Брюс Шанд, мать — аристократка из знатного рода, старшая дочь достопочтенного Роланда Кьюбитта, 3-го барона Эшкомба.

Интересно, что прабабушка Камиллы по материнской линии, светская львица Алиса Кеппел, была любовницей короля Эдуарда VII. По легенде, юная Камилла объявила об этом Чарльзу при их первой встрече, добавив фразу: «Почему бы и нам не попробовать».

Кроме Камиллы в семье было двое младших детей. Сестра, Соня Аннабель Эллиот, стала интерьерным дизайнером. Брат Марк Шанд — писателем и путешественником, он скончался в 2014 году.

Детство Камиллы прошло в большом поместье в графстве Суссекс. Она с раннего возраста любила чтение, также ее увлекала верховая езда. Детские годы она всегда вспоминала как счастливые и идеальные.

Будущая королева училась в частной школе для девочек Queen's Gate School в Лондоне. Юная Камилла не отличалась усердием и прилежанием, зато многие отмечали ее яркий, живой и своенравный характер. Однажды ее застали за курением на крыше школы и уличили в неподобающем поведении.

Камилла окончила учебное заведение в шестнадцатилетнем возрасте, получив базовый курс общего образования — уровень-O.

Лето она провела безмятежно, развлекаясь у бассейна и обучаясь вождению автомобиля. Затем родители решили отправить ее в школу-интернат в Швейцарии. Также она занималась французским языком и литературой в Британском институте в Париже, где проучилась полгода.

По возвращении в Англию Камилла начинает жить самостоятельно и снимает квартиру вместе со своей подругой Вирджинией Карингтон, дочерью министра иностранных дел Британии. Последняя была недовольна их соседством: «Спальня Камиллы всегда выглядела так, как будто в нее попала бомба». Будущую королеву-консорта называли «неряхой» за нежелание следить за чистотой в квартире.

Карьера Камиллы складывалась не слишком удачно. Некоторое время она работала помощницей руководителя компании Colefax&Fowler фирма специализировалась на дизайне интерьеров, но была уволена за опоздание на работу после того, как провела ночь в клубе.

Кстати, в 1965 году Камилла стала одной из 311 претенденток на балу дебютанток в Лондоне — светском мероприятии, на котором наследницы знатных фамилий впервые выходят в свет. Но при этом ей были не чужды простые «радости жизни»: она посещала вечеринки и клубы, не избегала алкоголя и курила сигареты.

Роман с принцем Чарльзом

Судьбоносное знакомство произошло в 1970 году в Большом Виндзорском парке (по другим данным, это случилось в 1971 году, а познакомила молодых людей их общая приятельница). Старшему сыну Елизаветы II Чарльзу тронное имя Карл он получит при восхождении на престол в 2022 году было тогда 22 года, Камилле только-только исполнилось 24.

Чарльз был поражен жизнелюбием и харизматичностью девушки. Ее искрометное чувство юмора не могло оставить принца Уэльского равнодушным. Рядом с Камиллой он чувствовал себя легко и свободно.

Однако девушка на тот момент три года как встречалась с офицером Эндрю Паркером-Боулзом. Это стало одной из преград для их союза с Чарльзом. Более весомая причина заключалась в позиции монаршей семьи.

Выбор сына категорически не устраивал королеву Елизавету II. И дело было не только в происхождении Камиллы, которое считалось недостаточно знатным для королевской семьи. Избранница сына имела репутацию легкомысленной особы — курила и фривольно вела себя в обществе. Кроме того, она не была девственницей.

«Общество еще не было готово к тому, чтобы принц Уэльский женился на женщине, у которой до него уже кто-то был. Он должен был связать себя брачными узами с юной девушкой, абсолютно невинной и чистой, не имеющей никакого прошлого», — позже писала королевский биограф Пенни Джунор.

Елизавета II опасалась, что неравный брак с недостаточно благородной женщиной скомпрометирует монаршую семью и станет причиной для нападок на Чарльза со стороны прессы.

Сын не решился идти против матери, поэтому расстался с Камиллой и отправился служить на флот. Воинскую повинность ему пришлось отбывать на Карибских островах.

Тем временем Камилла возобновила отношения с Эндрю Паркером-Боулзом, который сделал ей предложение. Она стала миссис Паркер-Боулз в июле 1973 года. В браке у Камиллы и Эндрю родилось двое детей: сын Том и дочь Лора. Известно, что Эндрю не отличался верностью даже во времена сватовства. Возможно, это более чем устраивало Камиллу, ведь такое поведение супруга давало ей моральное право вести свободную от семейных обязательств жизнь.

Несмотря на размолвку с Чарльзом, после замужества Камилла продолжила активно общаться с принцем Уэльским. Они состояли в трогательной переписке. По некоторым данным, он упрашивал ее не принимать предложение и ждать его возвращения со службы. Но своенравная Камилла имела собственные взгляды на жизнь.

Любовный треугольник

В 1980 году Елизавета II подыскала для сына юную особу, которая отвечала всем необходимым требованиям для вхождения в королевскую семью. Это была Диана Спенсер — девятнадцатилетняя аристократка с красивой внешностью и скромным нравом. Она была на 12 лет моложе принца.

Чарльз не испытывал сильных чувств к Диане и о браке не помышлял, но воля матери оказалась сильнее. Спустя год состоялась их свадьба. Со дня помолвки принц Уэльский чувствовал, что этот союз обречен на провал.

«После нескольких встреч я понял, что мы абсолютно разные и несовместимые люди. Она была поверхностна в разговорах и как будто не понимала ни меня, ни мои взгляды на жизнь… Я никого не обвиняю в том, что случилась наша помолвка… Ни мать, ни отец не несут никакой ответственности за все, что произошло. Это моя ошибка, ведь я просто не узнал Диану заранее», — вспоминал он.

Отношения супругов оставались прохладными. Чарльз так и не смог полюбить свою жену, несмотря на рождение в браке двух детей — Уильяма и Гарри.

Диана в развале их союза винила соперницу. В интервью «Би-би-си» она открыто об этом заявила: «В этом браке нас всегда было трое, а это, знаете ли, уже толпа».

Пресса раздула из этого шумиху: Камилла получила славу «самой ненавистной женщины Британии». Ее стали называть «ротвейлером в юбке» и разлучницей.

Ситуация усугубилась, когда в 1993 году года в распоряжении журналистов оказалась запись телефонного разговора Чарльза и Камиллы:

— Боже, я бы хотел поселиться в твоих брюках. Так было бы куда проще жить.

— И во что бы тебе тогда пришлось превратиться, в трусики? О боже, ты переродишься в пару трусиков!

— Или, да простит меня Господь, я стану тампоном! С моим-то везением!

Туманный Альбион содрогался от неслыханного скандала, получившего названия «Тампонгейт» и «Камиллагейт». Принц Чарльз стал предметом насмешек, в народе его прозвали «Мистер Тампон».

На тот момент они с Дианой уже объявили о своем расставании, но публика все истолковала по-своему: в глазах обывателей Чарльз был беспринципным и недалеким «бабником», а Камилла — хищницей и разлучницей. Однако развод Чарльзу и Диане пришлось ждать еще несколько лет, так как Елизавета II не давала на него разрешение, пытаясь спасти их брак. Лишь в августе 1996 года паре удалось окончательно развестись.

Тогда же расторгла отношения с супругом и Камилла. Муж постоянно ей изменял. «Эндрю, я единственная подруга твоей жены, с которой у тебя не было секса. Что со мной не так?» — поинтересовалась как-то раз одна из приятельниц Камиллы во время совместного ужина.

Жизнь после гибели принцессы Дианы

Страшная автокатастрофа в Париже в 1997 году унесла жизнь Дианы. Таблоиды нашли повод обвинить в случившемся Камиллу: если бы не ее порочная связь с Чарльзом, принцесса не оказалась бы в том злополучном тоннеле без надлежащей охраны и никогда бы не развелась с принцем Уэльским, — примерно такой логикой они руководствовались.

Узнав о смерти Дианы, ее бывший супруг впал в меланхолию и все время повторял: «Мир будет обвинять во всем меня…»

На фоне обострившейся травли Камилле пришлось уйти в тень и не афишировать свои отношения с Чарльзом. Среди поклонников принцессы Дианы были враждебно настроенные фанатики. Королевский биограф Анджела Левин упоминает в своей книге, что Камилле «день и ночь звонили и тяжело дышали в трубку». Женщина сталкивалась и с откровенными угрозами. При появлении в общественных местах ее освистывали.

В этот период ей приходилось соблюдать меры предосторожности и встречаться с принцем Чарльзом в загородных имениях общих знакомых, умеющих хранить секреты. Гибель Дианы еще на несколько лет отложила семейное счастье Чарльза и Камиллы.

Долгожданное признание

Спустя 35 лет после начала отношений Чарльз и Камилла поженились, несмотря на то, что сыновья принца Уильям и Гарри просили отца не вступать в брак.

Бракосочетание состоялось в апреле 2005 года. На тот момент молодоженам было 56 и 57 лет соответственно. Ничто не смогло поколебать их привязанность друг к другу: ни нападки прессы, ни сплетни, распускаемые недоброжелателями. Даже королева Елизавета II со временем смягчилась и согласилась в итоге благословить их союз.

Гражданскую церемонию она своим присутствием не почтила, но на торжественном приеме появилась и произнесла трогательную речь: «Ну что ж, я рада: мой сын в надежных руках. С ним рядом женщина, которую он любит!»

Пытаясь завоевать расположение британского народа, Камилла предусмотрительно отказалась конкурировать со славой покойной принцессы Дианы. Она старалась не привлекать к себе внимание, выдвигая на первый план своего супруга. После свадьбы женщина ограничилась титулом герцогини Корнуольской, а от титула принцессы Уэльской отказалась, хотя имела на него законное право.

На протяжении большей части 1990-х Камиллу воспринимали в обществе как коварную разлучницу, но она сумела стать частью монаршей семьи и снискать одобрение со стороны британских подданных.

Свою роль сыграло и время: страсти вокруг «любовного треугольника» постепенно улеглись, а в монаршую семью влились особы вовсе не королевских кровей. Принц Уильям женился на Кейт Миддлтон, девушке из простой семьи, а принц Гарри – на американской актрисе Меган Маркл.

Тем временем Камилла стала патроном множества благотворительных организаций и надежной опорой для своего супруга. Особое внимание она уделяет фондам, помогающим женщинам и детям слаборазвитых стран.

Ее заслуги оценила и Елизавета II, пожаловавшая ей титул королевской дамы Благороднейшего ордена Подвязки в 2021 году.

После коронации супруга в мае 2023 года Камилла удостоилась чести стать королевой-консортом. Она бережно относится к своим королевским обязанностям, являясь верной соратницей британского короля. Многие люди сегодня видят в ней образец для подражания, так как ей удалось преодолеть тяжелые испытания, сохранить достоинство и остаться верной себе, своей любви и своему долгу.