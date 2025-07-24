Меган Маркл и принц Гарри находятся на грани развода: «Ждут, когда закончится эта злополучная глава»

RadarOnline: Меган Маркл и принц Гарри находятся на грани банкротства и развода

Актриса Меган Маркл и принц Гарри — герцог и герцогиня Сассекские — находятся на грани банкротства и развода. Об этом сообщает сайт RadarOnline.com со ссылкой на инсайдеров.

Как предполагает СМИ, «спровоцировать развод» пары может прекращение партнерства знаменитостей с сервисом Netflix в рамках проекта «With Love». Инсайдеры говорят, что стриминг «не горит желанием» продлевать контракт с парой, завершив шоу на втором сезоне.

«Меган и Гарри полагаются на эту сделку, чтобы содержать свой особняк за $29 млн и огромный штат сотрудников. Без нее, а также значительного сокращения расходов, они могут оказаться на грани банкротства», — раскрыл источник.

Согласно информации инсайдеров, Netflix называет проект принца Гарри и Меган Маркл «ярким, но скучным». Стриминг согласился на второй сезон исключительно из «жеста вежливости», а на самом деле ждет, «когда закончится эта злополучная глава».

Причиной неудачи проекта, сказано в статье, инсайдеры видят то, что пара не проявляет искренности в эфире, а пытается соответствовать трендам. Шоу «With Love» набрало скромные 5,3 млн просмотров, в то время как самый популярный сериал Netflix «Переходный возраст» преодолел отметку в 140 млн просмотров. Документальный фильм принца Гарри о поло и садоводстве, в свою очередь, собрал чуть более 500 тыс. просмотров.

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