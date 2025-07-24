На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Меган Маркл и принц Гарри находятся на грани развода: «Ждут, когда закончится эта злополучная глава»

RadarOnline: Меган Маркл и принц Гарри находятся на грани банкротства и развода
true
true
true
close
Vimeo

Актриса Меган Маркл и принц Гарри — герцог и герцогиня Сассекские — находятся на грани банкротства и развода. Об этом сообщает сайт RadarOnline.com со ссылкой на инсайдеров.

Как предполагает СМИ, «спровоцировать развод» пары может прекращение партнерства знаменитостей с сервисом Netflix в рамках проекта «With Love». Инсайдеры говорят, что стриминг «не горит желанием» продлевать контракт с парой, завершив шоу на втором сезоне.

«Меган и Гарри полагаются на эту сделку, чтобы содержать свой особняк за $29 млн и огромный штат сотрудников. Без нее, а также значительного сокращения расходов, они могут оказаться на грани банкротства», — раскрыл источник.

Согласно информации инсайдеров, Netflix называет проект принца Гарри и Меган Маркл «ярким, но скучным». Стриминг согласился на второй сезон исключительно из «жеста вежливости», а на самом деле ждет, «когда закончится эта злополучная глава».

Причиной неудачи проекта, сказано в статье, инсайдеры видят то, что пара не проявляет искренности в эфире, а пытается соответствовать трендам. Шоу «With Love» набрало скромные 5,3 млн просмотров, в то время как самый популярный сериал Netflix «Переходный возраст» преодолел отметку в 140 млн просмотров. Документальный фильм принца Гарри о поло и садоводстве, в свою очередь, собрал чуть более 500 тыс. просмотров.

Ранее сообщалось, что Оззи Осборн оставил после себя налоговый долг в $5 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами