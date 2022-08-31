Тайна гибели принцессы Дианы: самые странные версии

В смерти принцессы Дианы вот уже 25 лет принято винить папарацци, которые устроили в Париже погоню за ее автомобилем — хотя следствие доказало, что фотографы не нарушали правил и не создавали аварийной ситуации. Впрочем, у любителей конспирологических теорий есть более будоражащие версии: например, беременность Дианы или бездействие врачей. «Газета.Ru» — о теориях заговора, связанных со смертью Леди Ди.

Ровно 25 лет назад, 31 августа 1997 года, около полуночи, автомобиль марки Mercedes выехал из парижского отеля Ritz и вскоре разбился в туннеле под мостом Альма менее чем в 1,5 км от Эйфелевой башни. В автомобиле находились принцесса Диана, ее бойфренд Доди Аль-Файед, их водитель Анри Поль и охранник Тревор Рис-Джонс. В результате аварии погибли все, кроме Рис-Джонса — он был единственным, кто пристегнулся в машине.

Неделей позже, 6 сентября 1997 года, прошли похороны Дианы в Вестминстерском аббатстве. Как пишет CNN, за церемонией наблюдало около 2,5 млрд человек по всему миру. Диана похоронена в поместье ее семьи Элторп в Нортгемптоншире.

Расследование причин аварии шло почти десять лет. В декабре 2006 года после окончания следствия по факту смерти принцессы Дианы (оно получило название «Операция Paget») британская полиция опубликовала отчет, в котором заявила, что она погибла в результате несчастного случая. Авария произошла по вине водителя Анри Поля, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения, которое усугублялось действием антидепрессантов. Однако теорий о том, как «на самом деле» умерла принцесса Диана появилось очень много.

Некоторые из них были настолько распространенными и убедительными, что при содействии газеты Daily Express и египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, отца погибшего Доди, полиция была вынуждена проверить 175 теорий о том, что же произошло той ночью.

На это ушли миллионы фунтов стерлингов, но ни одна из этих версий так и не была признана по-настоящему правдивой. Тем не менее, теории заговоров продолжают существовать.

Диану якобы убили власти

Многие теории заговоров породила вера самой принцессы Дианы в то, что ее хотят убить. В качестве доказательства было обнародовано письмо, которое леди Ди отдала на хранение дворецкому Полу Барреллу.

«Октябрь, я сижу здесь за своим столом сегодня и жажду, что кто-нибудь обнимет меня и ободрит, чтобы я не падала духом и высоко держала голову. Этот конкретный этап моей жизни — самый опасный. <...> планируется «несчастный случай», который произойдет с моей машиной, откажут тормоза и [я получу] серьезную травму головы. Это расчистит путь для женитьбы Чарльза», — говорилось в письме.

close 100% Полицейские возле Mercedes S280 после аварии, в которой разбилась принцесса Диана, 31 августа 1997 года Jerome Delay/AP

Диана действительно беспокоилась о своей безопасности и особенно о состоянии транспортных средств, потому что ее машина не всегда была исправна. Незадолго до написания письма телохранитель принцессы погиб в аварии, которая, по ее мнению, была спровоцирована британскими властями.

Диана якобы была беременна

Отец Доди Аль-Файеда бизнесмен Мохаммед Аль-Файед был убежден, принцесса Диана забеременела от его сына, но британские власти не могли допустить такого хода событий.

«Королевская семья не могла смириться с тем, что мусульманин-египтянин может стать отчимом будущего короля Англии», — приводит слова Мохаммеда Аль-Файеда Independent. Поэтому истеблишмент якобы решился на убийство леди Ди.

close 100% Мемориал принцессе Диане и Доди Аль-Файеду в универмаге Harrods в Лондоне, 2003 год Bruno Vincent/Getty Images

Разговоры о возможной беременности принцессы появились за несколько недель до смерти Дианы во время ее отдыха с бойфрендом во Франции. После вскрытия тела беременность не подтвердилась, это же доказали и анализы крови.

Диану якобы убил фотограф на белом Fiat

В основу нового документального сериала Investigating Diana: Death In Paris, который в преддверии 25-летия гибели принцессы вышел на британском телеканале Channel 4, легла теория о том, что автокатастрофа случилась якобы из-за белой машины марки Fiat Uno. Она могла подрезать автомобиль с Дианой, из-за чего тот врезался в столб и перевернулся.

По словам французских следователей, очевидцы в ту ночь заметили белый Fiat Uno, который выезжал из туннеля, а его водитель был сосредоточен на зеркалах заднего вида. Впоследствии на искореженном Mercedes были обнаружены следы белой краски.

close 100% Принцесса Диана и Доди Аль-Файед на заднем сидении, телохранитель принцессы Тревор Риз-Джонс (слева) и водитель автомобиля Анри Пол в попали в объектив папарацци перед автокатастрофой, 31 августа 1997 года Langevin Jacques/Sygma/Getty Images

Фабрис Кювилье, представитель парижской криминальной бригады, утверждал при этом, что Fiat Uno действительно существовал в материалах и не был «уткой» полиции для отвода глаз. «На мой взгляд, единственная дверь, которая остается открытой, — это показания водителя Fiat Uno», — приводит Sky News слова его коллеги Эрика Жигу.

В результате расследования выяснилось, что владельцем авто был французский фотограф Джеймс Андансон, который фотографировал принцессу Диану и Доди Аль-Файеда незадолго до их смерти. Он оказался непричастен к трагедии, но спустя год умер при загадочных обстоятельствах, которые сочли самоубийством.

Водитель Анри Поль якобы намеренно спровоцировал аварию

Как считают сторонники теории заговоров, водитель Анри Поль не только был начальником службы безопасности парижского отеля Ritz, но и состоял в сговоре с секретными службами Франции или Великобритании, или обеих стран. По их версии, Поль намеренно спровоцировал аварию и не был пьян в момент столкновения. Информацию о его нетрезвом состоянии якобы намеренно распространили СМИ, чтобы скрыть убийство, а на месте аварии его тело было подменено телом другого человека.

close 100% Вид на туннель Пон-де-л'Альма в Париже, где в автокатастрофе погибла принцесса Диана, 2007 год Christophe Ena/AP

Многие считают эту версию правдоподобной, потому что Поль не выглядел пьяным, когда покидал отель Ritz в компании Дианы, Аль-Файеда и их охранника. А на его счетах оказалось гораздо больше денег, чем ожидала полиция.

Врачи якобы позволили Диане умереть

Сторонники этой теории уверены, что если бы принцессу Диану сразу отвезли в больницу, а не оказывали первую помощь на месте, то она могла бы выжить. Однако во Франции бригады скорой помощи по правилам должны оказать пострадавшему максимальную помощь на месте происшествия, в Великобритании же человека быстрее пытаются довезти до медицинского учреждения.

Как отметили британские полицейские в отчете «Операции Paget», нет доказательств сговора медиков по неоказанию помощи Диане.

Кроме того, невозможно сказать, выжила бы Диана, если бы ее сразу доставили в больницу. В любом случае, врачи заявили, что полученные травмы были несовместимы с жизнью.

Диана была еще жива после аварии, но находилась в критическом состоянии. По информации британских СМИ, она получила сотрясение мозга, перелом руки и обширные травмы грудной клетки. Принцесса была доставлена в больницу Pitie-Salpetriere, врачи провели двухчасовую операцию, но она так и не пришла в сознание. Она умерла от внутреннего кровотечения в 4:53 утра 31 августа 1997 года.