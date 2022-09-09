Учился в «аду», разбил сердце Диане. Чем прославился будущий король Великобритании Карл III

Карл III дольше всех из британских монархов ждал восхождения на трон — 70 лет. К моменту, когда это произошло, он успел заработать себе довольно сомнительную репутацию. Британский народ до сих пор злится на Чарльза, как его называли в бытность принцем, за измены и развод с принцессой Дианой. С другой стороны, его уважают за трудолюбие и большой вклад в благотворительность. Кто такой Карл III и что он успел сделать для Великобритании — в материале «Газеты.Ru».

Будущий Соединенного Королевства и 15 стран Содружества Карл III, принц Чарльз — первый ребенок королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. 10 сентября он примет корону.

Чарльз родился в Букингемском дворце в Лондоне в 1948 году. Ему было всего три года, когда Елизавета II стала королевой после смерти ее отца, Георга VI, а он — законным наследником. Согласно биографии Карла III на сайте королевской семьи, он стал первым наследником трона, который видел коронацию матери. После чего ждал собственной коронации 70 лет.

Как написал корреспондент CBS News Марк Филлипс, роль принца Чарльза до этого момента была в значительной степени «упражнением в ожидании», а также в определении своей «значимой роли».

Однако Чарльз не упражнялся исключительно в ожидании. Во многих отношениях он стал первым современным британским наследником престола.

Например, раньше королевские особы, в том числе Елизавета II, получали образование полностью на дому при помощи большого количества репетиторов. Карла III же отправили в школу-пансионат Гордонстаун в Шотландии, где прежде учился его отец. Принц Филипп опасался, что у его сына слишком мягкий характер, поэтому выбрал учебное заведение, которое «славилось» жесткой дисциплиной. Воспитание было настолько строгим, что будущий король якобы назвал это место «сущим Адом». Доставалось сыну королевы не только от учителей, но и от сверстников, которые дразнили его за торчащие уши и лишний вес.

close 100% Принц Чарльз (слева), Елизавета II и принц Филипп с директором школы Cheam School Питером Беком, где учился принц Чарльз, 1957 год AP

Елизавета II как могла старалась проводить больше времени со старшим сыном. По воспоминаниям приближенных, она плакала, когда была вынуждена оставить Чарльза и Анну в Великобритании по время полугодового королевского тура на яхте «Британия» по странам Содружества.

Елизавета II обучала Чарльза верховой езде и проводила время с ним после завтрака и чаепития five o'clock. Иногда она приходила посмотреть, как его купают. «Мама [была] далекой и гламурной фигурой, которая приходила поцеловать тебя на ночь, пахнущая лавандой и одетая к ужину», — вспоминал Чарльз. По словам Китти Келли, американской журналистки и автора книг о членах королевской семьи, когда сестра Чарльза, принцесса Анна, не хотела уходить от мамы, он уводил ее и объяснял: «Анна, ты не должна беспокоить маму. Она занята. Она королева».

close 100% Елизавета II с принцем Чарльзом (справа) и принцессой Анной в замке Балморал, 1952 год AP

Елизавета II дала сыну титул принца Уэльского в 1969 году после его обучения в Университетском колледже Уэльса, где он научился говорить на валлийском языке. Два года спустя Чарльз занял место в Палате лордов, верхней палате парламента Соединенного Королевства.

В 1970 году Карл III окончил Кембриджский университет со степенью бакалавра искусств, то есть гуманитарных наук, став первым наследником, получившим высшее образование.

Позже учебное заведение присвоило ему степень магистра искусств. Следующие несколько лет Чарльз провел на службе в Королевском флоте и Королевских ВВС, идя по стопам своего отца.

Молодой Чарльз был самым завидным женихом в Великобритании. Двоюродный дед Карла III, лорд Луис Маунтбеттен, советовал ему: «В твоем случае, мужчина должен <…> заводить столько романов, сколько сможет, прежде чем остепениться, но и в жены он должен выбрать подходящую, привлекательную и приятно говорящую девушку, пока она еще не встретила никого, в кого могла бы влюбиться».

Карл III с удовольствием пользовался советом любимого родственника. Девушками наследника британского престола были Джорджиана Рассел, дочь сэра Джона Рассела? посла Великобритании в Испании; леди Джейн Уэлсли, дочь 8-го герцога Веллингтона; Давина Шеффилд, двоюродная сестра жены бывшего премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона; Аманда Натчбулл, сестра принцессы Дианы, леди Сара Спенсер и Камилла Шанд, которая позже стала его второй женой, а 10 сентября будет провозглашена королевой-консортом Великобритании.

close 100% Аманда Натчбулл, леди Сара Спенсер и Камилла Шанд Getty Images

Тем не менее главной и единственной женщиной для Карла III должна была стать леди Диана Спенсер, с которой он познакомился в 1977 году в семейном поместье Спенсоров Элторп.

Мало кто знает, но принцесса Диана была не первой, кому Чарльз сделал предложение.

Королевская семья буквально заставила его встать на колено перед Амандой Натчбулл, троюродной сестрой и внучкой последнего вице-короля Индии Луиса Маунтбеттена. Она должна была стать хорошей партией для будущего монарха, но отказала ему.

В 1981 году Чарльз женился на леди Диане Спенсер, которая получила титул принцессы Уэльской. Принцесса Диана казалась идеальной кандидаткой на роль будущей королевы — благородных кровей, но при этом молодая и невинная. Ему было 32 года, ей — 20 лет, а их бракосочетание стало мировой сенсацией. Однако и тут без влияния родителей Чарльза не обошлось. На помолвке настоял принц Филипп, который чуть ли не стал называть Диану своей дочерью.

Счастливым брак для Дианы и Чарльза был всего несколько лет, в это время родились их сыновья — принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984). Принц Чарльз стал первым членом королевской семьи, который присутствовал при рождении своих детей. Во время второй беременности леди Ди признавалась, что еще никогда не была так близка со своим мужем.

close 100% Принц Чарльз и принцесса Диана с сыновьями Уильямом (справа) и Гарри, 1989 год AP

Но все же чувства Чарльза к Камилле Паркер-Боулз взяли верх, и с этого момента в его жизни начались скандалы, интриги и бесконечные расследования журналистов.

Мировой общественности было очевидно, что в браке Чарльза и Дианы происходит что-то неладное. На совместных фотографиях супруги выглядели отстраненными, практически перестали вместе выходить в свет, а леди Ди все чаще появлялась на публике в черном — цвете, который по королевскому протоколу считается траурным.

Принц Чарльз в представлениях прессы почти всегда играл роль злодея в их отношениях, особенно после того, как в СМИ просочилась информация о его изменах с Камиллой Паркер Боулз. Чарльз попытался объясниться перед британцами в фильме «Чарльз: частное лицо, публичная роль», который вышел в 1994 году. Он подтвердил роман с замужней Камиллой Паркер Боулз, который, по его словам, начался в 1986 году после того, как его брак с Дианой «безвозвратно разрушился». За этим последовало признание Дианы в интервью «Би-би-си» в программе «Панорама» в 1995 года. Тогда она сказала знаменитую фразу: «В этом браке нас было трое, так что было немного тесновато». Она также выразила сомнение в способности мужа быть королем.

Вдобавок к этому в 1994 году немецкий таблоид Bild опубликовал обнаженные фотографии Чарльза, сделанные во время его отдыха во Франции. Снимки были выставлены на продажу за £30 тыс. Букингемский дворец заявил, что не будет «терпеть подобное вторжение» в личную жизнь члена королевской семьи.

Чарльз и Диана развелись 28 августа 1996 года, после того, как в декабре 1995 года королева официально посоветовала им расторгнуть брак. Диана погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа следующего года. Чарльз вместе с сестрами Дианы вылетел в Париж, чтобы сопроводить ее тело в Великобританию. После смерти леди Ди имидж Чарльза в глазах общественности был настолько испорчен, что многие сомневались, сможет ли он вообще когда-то стать королем. Потребовались годы, чтобы британцы перестали считать его изменником и плохим отцом для принцев Уильяма и Чарльза.

С Камиллой он появился на публике лишь два года спустя — на ее дне рождения, который она праздновала в отеле Ritz. Свадьба Чарльза и Камиллы состоялась в 2005 году: пара стала первой в истории британской королевской семьи, устроившей лишь гражданскую церемонию без венчания. Чарльз подарил Камилле кольцо своей бабушки, королевы-матери Елизаветы.

close 100% Принц Чарльз и его жена Камилла, герцогиня Корнуольская после службы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, 9 апреля 2005 года Toby Melville/AP

В начале 2022 года королева Елизавета II заявила, вероятно, стараясь предотвратить возможные скандалы, что, когда Чарльз станет королем, она «искренне желает, чтобы <…> Камилла стала королевой-консортом, поскольку она верно служит» Великобритании. Чарльз в ответ заявил, что он и Камилла «глубоко осознают честь, которую представляет собой желание [его] матери».

После того как принц Чарльз определился со спутницей жизни, а его сыновья стали совершеннолетними, он сконцентрировал свои усилия на поддержке различных благотворительных организаций, в частности, занимающихся защитой дикой природы, к которой был неравнодушен с детства.

«Полагаю, я провел большую часть своей жизни, пытаясь предлагать и инициировать вещи, в которых мало кто видел смысл или, откровенно говоря, считал их просто безумными, — сказал будущий король в 2016 году. — Возможно, некоторые из них сейчас начинают понимать, что во всем этом очевидном безумии есть доля [идей] первопроходцев?»

close 100% Принц Чарльз во время климатического саммита в Глазго, 2021 год Chris Jackson/AP

Сегодня принц Чарльз продолжает оставаться инициатором разнообразной благотворительной деятельности — от сохранения окружающей среды до расширения прав и возможностей общества и развития органического земледелия.

Принц Уэльский был патроном или президентом более 400 благотворительных организаций.

Его собственный благотворительный фонд несколько раз был в центре скандала. Например, в 2013 году он принял пожертвования в размере £1 млн ($1,2 млн) от родственников основателя террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Усамы бен Ладена. Чарльз согласился принять пожертвования, несмотря на возражения его советников и сотрудников фонда.

Как писал Daily Mail, миллиардер из ОАЭ Махфуз Марей Мубарак бин Махфуз перечислял крупные суммы в благотворительный фонд The Prince's Foundation, надеясь получить взамен звание рыцаря и гражданство Великобритании. После того как эта информация была опубликована в СМИ, ближайший помощник принца Чарльза и исполнительный директор его благотворительного фонда Майкл Фосетт ушел в отставку.

«Я считаю, что родился именно для этой должности [работы в благотворительных организациях]», — сказал однажды в интервью Чарльз.

Чарльз также занимался различными видами спорта — более 40 лет он играл в поло, увлекался парусным спортом и дайвингом. В свободное время Чарльз рисует — его работы продаются, а все вырученные средства идут в Благотворительный фонд принца Уэльского. Он также любит работать в саду и в особенности подстригать живые изгороди в Хайгроув Хаусе, его резиденции в Глостершире.

close 100% Принц Чарльз во время игры в поло, 1970 год Anwar Hussein/Getty Images

В 2008 году газета The Daily Telegraph назвала Чарльза «самым трудолюбивым членом королевской семьи». В 2008 году он провел 560 официальных мероприятий, в 2010 году — 499, а в 2011 году — более 600. В 2022-м он присутствовал на открытии парламента и впервые произнес речь от имени Елизаветы II.

За больше чем 50 лет служения монархии принц Чарльз совершил больше 100 зарубежных поездок, стал маршалом Королевский ВВС, встречался с каждым американским президентом, начиная с Джимми Картера, подвергся покушению во время визита в Австралию в 1994 году, первым из членов королевской семьи отправился в Республику Ирландия и пять раз стал дедушкой.