Чем полезен магний для организма и как его правильно принимать: инструкция

В каких продуктах содержится магний и как подобрать дозировку

Магний входит в топ самых важных минералов в человеческом организме. От него зависит здоровье сердца и нервной системы, устойчивость к стрессу и крепкий сон. В каких продуктах содержится магний, какие симптомы указывают на его дефицит и как принимать магний взрослым — в материале «Газеты.Ru».

Значение магния для организма

Магний — это минеральное вещество, необходимое для нормальной работы организма. Как рассказала «Газете.Ru» нутрициолог Наталья Фарисеева, минеральные вещества составляют около 4–6% общей массы тела человека и содержатся в костной ткани, энзимах, тканевых белках и крови. Магний, как и другие минеральные вещества, не синтезируется в организме и должен поступать из пищи.

«Магний относится к эссенциальным (незаменимым. — «Газета.Ru») веществам. Он жизненно необходим для организма», — подчеркнула эксперт.

Исключительную важность магния для человека отметила и врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

Магний — один из ключевых минералов, участвующих в более чем 300 биохимических реакциях организма. Он регулирует работу сердца, нервной системы, мышц и даже влияет на настроение. Однако около 50% людей не получают достаточного количества магния с пищей. Зарема Тен врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области

Какие функции выполняет магний в организме

Магний выполняет множество функций:

Поддерживает нервную систему . Как отмечает Зарема Тен, этот минерал эффективно снижает тревожность, улучшает сон за счет участия в синтезе мелатонина.



. Как отмечает Зарема Тен, этот минерал эффективно снижает тревожность, улучшает сон за счет участия в синтезе мелатонина. Регулирует мышечные сокращения . Предотвращает судороги и спазмы.



. Предотвращает судороги и спазмы. Укрепляет кости . «Магний эффективно работает в паре с кальцием и витамином D», – обращает внимание терапевт.



. «Магний эффективно работает в паре с кальцием и витамином D», – обращает внимание терапевт. Контролирует уровень сахара — улучшает чувствительность клеток к инсулину.



— улучшает чувствительность клеток к инсулину. Защищает сердце — нормализует артериальное давление и сердечный ритм.



— нормализует артериальное давление и сердечный ритм. Укрепляет иммунитет — повышает сопротивляемость инфекциям.



— повышает сопротивляемость инфекциям. Благотворно влияет на женское здоровье . Далеко не все женщины знают об этой важной функции магния. По словам Натальи Фарисеевой, он уменьшает менструальные боли. Вот почему при болезненных менструациях важно проверить уровень магния в организме.



. Далеко не все женщины знают об этой важной функции магния. По словам Натальи Фарисеевой, он уменьшает менструальные боли. Вот почему при болезненных менструациях важно проверить уровень магния в организме. Помогает в работе ЖКТ — стимулирует перистальтику кишечника, способствует желчеотделению.

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Симптомы дефицита магния

Дефицит магния проявляется целым комплексов различных симптомов. В группе риска — люди с диабетом, беременные, спортсмены и те, кто злоупотребляет алкоголем, отметила Зарема Тен.

Среди распространенных симптомов дефицита магния:

синдром беспокойных ног,



мышечные судороги,



головные боли,



боль в области сердца,



выпадение волос,



спазмы,



менструальные боли,



хроническая усталость,



ломкость ногтей,



потеря ориентации в пространстве.

Причины дефицита магния в организме

По словам нутрициолога, у недостатка магния может быть несколько причин:

однообразное питание с отсутствием продуктов содержащих магний;



увеличенное потребление рафинированных продуктов (белая мука, кондитерские изделия);



интенсивная технологическая обработка пищевых продуктов;



низкая биодоступность магния из-за наличия в продуктах питания деминерализующих веществ (щавелевая кислота, фитиновая кислота, пищевые волокна), подавляющих усвоение магния;



избыток жирной пищи и газированных напитков;



злоупотребление кофе;



нарушение всасывания в кишечнике при наличии воспалительных заболеваний кишечного эпителия;



водопроводная очистка воды фильтрами обратного осмоса;



истощение почвы;



общее состояние организма: стресс, травмы, болезни, беременность.

Дефицит магния оценивается не по лабораторным показателям, а по клиническим проявлениям. Все дело в том, что почти весь магний в организме находится внутри клеток, поэтому измерение его уровня в крови не информативно. Низкий уровень магния в крови — это ситуация глубочайшего дефицита. Поэтому прежде всего нужно обращать внимание на симптомы недостатка этого минерала. Наталья Фарисеева нутрициолог

Добавки с магнием: какие выбрать

Форма магния влияет на его усвоение и эффект, отмечает Зарема Тен.

Магния цитрат — быстро всасывается, подходит при запорах (может оказывать слабительный эффект).



— быстро всасывается, подходит при запорах (может оказывать слабительный эффект). Магния глицинат — не раздражает ЖКТ, рекомендован при стрессе и бессоннице.



— не раздражает ЖКТ, рекомендован при стрессе и бессоннице. Магния малат — повышает энергию, полезен при хронической усталости.



— повышает энергию, полезен при хронической усталости. Магния таурат — поддерживает сердце и сосуды.



— поддерживает сердце и сосуды. Магния оксид — дешевый, но плохо усваивается (биодоступность около 4%).



— дешевый, но плохо усваивается (биодоступность около 4%). Аспартат магния — для лечения усталости и некоторых сердечно-сосудистых заболеваний.



— для лечения усталости и некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Треонат магния — эта форма минерала, по словам нутрициолога, улучшает память и функции мозга.

«Для лучшего усвоения выбирайте хелатные формы (глицинат, малат) или цитрат. Избегайте оксида при проблемах с ЖКТ», — рекомендовала Зарема Тен.

Тем временем нутрициолог советует потреблять больше магния с пищей. Этот минерал содержится:

в морской капусте, морских водорослях, рыбе;



семенах подсолнечника, гречихе, фундуке, грецких орехах и миндале;



зеленых листовых овощах, таких как шпинат, мангольд и др.;



бобовых;



молочных продуктах;



птице.

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Суточные нормы магния

Как отметила Зарема Тен, суточная потребность в магнии, по данным ВОЗ, составляет:

Взрослые мужчины: 400–420 мг.



Взрослые женщины: 310–320 мг (до 360 мг при беременности).



Дети: 80–240 мг в зависимости от возраста.

Однако, по словам терапевта, эти показатели могут меняться при стрессе, интенсивных тренировках или хронических заболеваниях.

Факторы, влияющие на дозировку

Возраст: пожилым людям требуется больше магния из-за снижения всасывания.

Пол: у женщин потребность повышается при ПМС, беременности и менопаузе.

Физическая активность: спортсмены теряют магний с потом — им может потребоваться до 500 мг/сутки.

Диета: любители кофе, газировки и фастфуда нуждаются в повышенных дозах.

Перед приемом добавок Зарема Тен рекомендует проконсультироваться с врачом .

Когда и как принимать магний

Время суток

Магний лучше пить вечером, подчеркивает Зарема Тен. Этот минерал расслабляет мышцы и улучшает качество сна. Исключение: малат, который дает заряд энергии, его лучше принимать утром.

С едой или без

Большинство форм (кроме цитрата) употребляйте во время еды, чтобы снизить риск диареи.

Курс

2–3 месяца с перерывом на 4–6 недель.

«При приеме магния нужно учитывать, что в сочетании с витамином В6 он будет усваиваться гораздо лучше. Витамин В6 фиксирует магний в клетках и позволяет расходовать его более эффективно. Следует обратить внимание на недопустимый одновременный прием магния и некоторых витаминов и минеральных веществ. Это витамин В1, цинк, кальций, медь и железо. Нужно разносить прием этих минеральных веществ по времени в течении суток», — подчеркнула Наталья Фарисеева.

Примеры взаимодействия магния с другими веществами

Кальций: конкурирует с магнием за всасывание. Соотношение Ca и Mg должно быть 2:1. Зарема Тен рекомендует принимать их с интервалом в 2–3 часа.



Витамин D: улучшает усвоение магния, но избыток витамина D может усилить дефицит.



Антибиотики (тетрациклины): магний снижает их эффективность. Разделяйте прием на 3–4 часа.



Мочегонные препараты и ингибиторы протонной помпы (омепразол) повышают выведение магния.

Побочные эффекты и противопоказания

Наталья Фарисеева подчеркнула, что при несоблюдении рекомендаций, избыточном потреблении магния или нарушении регуляции минерала могут наблюдаться следующие симптомы:

вялость,



сонливость,



снижение работоспособности,



рвота,



диарея,



снижение давления,



угнетение дыхания,



замедление пульса.

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600 мг магния в сутки уже вызывают передозировку

Среди противопоказаний к приему магния Зарема Тен назвала почечную недостаточность (риск гипермагниемии), обострение язвы желудка, блокаду сердца.

Магний — незаменимый минерал, но его прием требует индивидуального подхода. Выбирайте форму добавки в зависимости от целей — расслабление, энергия, пищеварение. Учитывайте возраст и образ жизни. Не сочетайте магний с кальцием без необходимости и избегайте превышения дозировки. Помните: даже самый полезный минерал может навредить при неправильном использовании. Перед началом курса проконсультируйтесь со специалистом. Зарема Тен врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области

Терапевт подчеркивает: магний — это не панацея, а часть комплексного подхода к питанию и образу жизни.