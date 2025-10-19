«Человеку здесь удобно жить». История россиянина, переехавшего в Испанию

Россиянин Максим М. родился в Ленинграде, вырос в Нижнем Новгороде, отучился на программиста и построил карьеру на родине. В 2022 году он уехал из России: сначала жил в Грузии, потом — в Германии, а в 2024-м перебрался в Испанию. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о живущих за границей россиянах он рассказал о теплой и солнечной Барселоне, ценах на жилье и еду, дружелюбных испанцах, а также объяснил, почему видит свое будущее именно в этой европейской стране.

Жизнь в России

— Я родился в Ленинграде весной 1991 года — за несколько месяцев до переименования города и распада Советского Союза. Когда мне было четыре года, маме предложили работу в Нижнем Новгороде, и мы переехали туда. С тех пор этот город стал моим домом: в нем прошли 30 лет моей жизни. Я нигде больше в России не жил, Нижний для меня — абсолютно родной, понятный, свой город. Здесь я ходил в детский сад, школу, потом в университет.

Я окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Нижегородского государственного университета, по профессии программист. В Нижнем работал в компании, которая занималась телекоммуникационными решениями, — мы обеспечивали связью не только Россию, но и многие зарубежные страны. Работа мне действительно нравилась: мы создавали хороший софт, который, кстати, до сих пор работает у многих операторов связи.

Переезд: Грузия — Германия — Испания

— В 2022 году я уехал из России. Сначала перебрался в Тбилиси, где мы с друзьями, тоже нижегородцами, сняли большую квартиру — так было проще и спокойнее адаптироваться. Вместе легче. Довольно быстро я нашел работу в американской компании и встал на ноги: появились стабильная зарплата и ощущение, что жизнь потихоньку налаживается.

В Тбилиси я прожил год, а в феврале 2023-го мне предложили работу в Германии. Я согласился и переехал в небольшой город Бринкум в пригороде Бремена. Но пожив там, понял, что это не мое место. Несмотря на попытки адаптироваться, начать учить язык и влиться в новую жизнь, мне там было скучно и одиноко. Меня окружали ухоженные поля и города с классной инфраструктурой, застроенные аккуратными индивидуальными домами. Для комфортной жизни там действительно все есть, но после живого Тбилиси и Нижнего мне не хватало городской энергии — смеси скорости, разнообразия и общения. После семи вечера даже в полумиллионом Бремене, по моим ощущениям, жизнь будто заканчивалась. Если хочешь движухи, новых знакомств и впечатлений — лучше выбирать мегаполис. Это факт.

Пока жил в Германии, я несколько раз летал в Барселону к друзьям — там живут многие мои знакомые, в том числе нижегородцы, которых я знаю много лет. И каждый раз, попадая в Барселону, я заряжался энергией и как будто оживал. Этот город бурлит, кипит жизнью, в нем смешано столько культур, столько людей из разных стран — мне все это очень близко.

close Из личного архива Максима М.

После года в Германии, в очередной свой приезд, я понял, что Барселона — это то самое место, где мне по-настоящему хорошо. Здесь много солнца, а я, как оказалось, сильно завишу от погоды — без солнца мне тяжело. Плюс друзья, энергия города, разнообразие — все это сошлось. И в мае 2024 года я переехал в Барселону. У меня уже был рабочий немецкий ВНЖ, который позволял перемещаться по Европе, так что с документами для очередного переезда в этот раз было проще.

Цены на жилье в Барселоне

— Хороший климат, море, горы, комфортная и относительно недорогая жизнь — в Барселону приезжают жить и работать люди со всего мира. Отсюда большой кризис с жильем. Поэтому я заранее договорился о временной аренде — снял саблет. Моя приятельница уезжала на месяц и пересдала мне свою светлую квартиру в районе Побленоу, всего в десяти минутах от моря. Я присматривал за ее кошкой, и так прошел мой первый месяц в Барселоне. Потом, опять же через друзей, нашел постоянное жилье — комнату в хорошем районе Сан-Жерваси, высоко, ближе к Тибидабо. Здесь живет в основном средний класс, нет толп туристов и асоциальной публики. Район зеленый, тихий, с видом на гору и храм Святого Сердца.

close Из личного архива Максима М.

Квартира большая: три отдельные спальни, просторная гостиная и кухня. Соседи у меня отличные, мы с ними хорошо общаемся, так что атмосфера дома всегда дружелюбная. Говорим друг с другом на английском и испанском. Первое время я жил в темной комнате с окнами во внутренний двор, что здесь не редкость. Платил за нее €390. Если ты работаешь и на ногах целый день, а дома только спишь — недостаток света не сильно напрягает. А потом переехал в соседнюю — она больше и гораздо светлее, но стоит чуть дороже, €450. Заметил, что теперь чаще работаю дома. В самых ближайших планах — переезд в отдельную квартиру.

Коммунальные расходы относительно невысокие: около €40 в месяц с человека за электричество, газ и воду. Еще примерно €10 с человека уходит на интернет 500 мбит/c, плюс клининг и общие закупки бытовой химии — тоже около €40.

Цены на продукты и рестораны

— Испания — это вкусно. Барселона — особенно вкусно. Здесь все про еду: свежие продукты, ароматные фрукты, отличные сыры, хороший выбор морепродуктов — и все это стоит приемлемых денег. Я держу связь со своими друзьями в России, и мы периодически сравниваем цены: что-то здесь чуть дороже, что-то дешевле, но в целом разница несущественная. Зато выбор огромный. Есть магазины на любой кошелек: от простых, где все бюджетно, но при этом качественно и вкусно, до супермаркетов и рынков с фермерскими продуктами.

close Из личного архива Максима М.

Кафе и рестораны тоже недорогие. Средний чек за обед — главное блюдо и бокал вина — €15–20 . В Барселоне невероятное количество баров и маленьких кафе, практически на каждом углу. Бокал вина, вермута или пива в среднем стоит €3,5, иногда даже меньше. Закуски — от €3 до €8, так что посидеть в барчике с бокалом и тарелкой тапас обойдется в €10–15. Мой топ закусок — перчики падрон, крокеты, пикантные сосиски чистора и картошка с соусом (пататас-бравас). Если соскучился по борщу или хинкали — не беда. Можно найти кафешки с любой кухней — южно-американские, азиатские, восточноевропейские и кавказские. Конечно, в Барселоне есть и дорогие рестораны, в том числе со звездами «Мишлен». Там ужин может стоить €40–50 и выше.

Развлечения в Барселоне

— В Барселоне скучать некогда. Здесь у тебя и море, и горы, и холмы, и побережье Коста-Брава — одно из самых красивых мест в Каталонии. Час на электричке, и ты на пляже — хочешь на скалистом, как в Крыму, хочешь на песчаном. Весной с друзьями прошли за три дня 90 км вдоль побережья от границы с Францией в сторону Барселоны. Было супер!

Испания вообще невероятно разнообразная страна. Каждая область со своим характером, культурой, акцентом. Я недавно был в Мадриде, и он очень напомнил мне Москву . Там широкие проспекты, богатые фасады, архитектура франкистского периода, похожая на сталинскую. Все чисто, строго, деловито. В Мадриде чувствуется энергия большого мегаполиса, места, где люди живут в ритме бизнеса.

close Из личного архива Максима М.

Барселона другая — более расслабленная, творческая, живая. Культурная жизнь здесь кипит : концерты, фестивали, выставки, какие-то арт-события — всегда есть куда пойти. Все лето проходят фестивали районов, где играют группы и диджеи.

Побывал я и на юге, в Андалусии. Там чувствуется больше влияние устоев, церкви и традиций. Теперь хочу посмотреть северную часть — Страну Басков, Астурию и Галисию. Погулять вдоль океана и попробовать местный сидр.

Транспорт в Барселоне

— Передвигаться по городу удобно: действует единый проездной билет, который покрывает все виды транспорта — трамваи, автобусы, метро и фуникулер, поднимающий на гору Монжуик. Стоит он около €23 в месяц, а ездить по нему можно безлимитно. Есть также проездной для поездок по пригородам Барселоны, тоже очень доступный. Более того, он социальный: стоит €20 на квартал, и если ты совершаешь больше десяти поездок за три месяца, деньги возвращаются на карту. То есть, по сути, он становится бесплатным, если ты им активно пользуешься. Все это делает жизнь здесь очень удобной: хочешь — едешь к морю, хочешь — в горы, хочешь — просто гуляешь по старым кварталам или идешь на концерт.

close Из личного архива Максима М.

Изучение языка

— Пока я жил в Германии, активно учил немецкий. А потом, когда уехал в Испанию, почувствовал внутреннее сопротивление: время и усилия оказались как будто потраченными впустую. Я вложился в немецкий язык, а теперь он не так уж и нужен. Поэтому пока не начал полноценно учить испанский. Базовые вещи я понимаю и могу объясниться на бытовом уровне, но этого, конечно, мало. Сейчас понимаю, что Барселона — это надолго, я хочу здесь остаться жить. А значит, пора садиться за парту и учить язык по-настоящему. Поэтому планирую записаться на курсы испанского, чтобы изучать язык системно, вместе с другими иностранцами.

close Из личного архива Максима М.

Хотя по большому счету в Барселоне можно жить и без испанского. Город туристический, здесь практически все говорят на английском , который я знаю. И потом, не надо забывать, что в Барселоне очень распространен каталанский язык. Каталония пытается беречь и развивать каталанский — и дает возможность бесплатно учить его в языковых школах. Вот если выучить его, это будет очень большим плюсом. Потому что каталонцы к тебе относятся гораздо теплее, если ты пытаешься говорить на их языке. Иногда даже можно получить приятный бонус: скажешь пару слов по-каталански в магазине, и тебя могут чем-то угостить. Но пока я не ставлю себе такую цель. Для начала хочу выучить испанский до уровня, который позволит комфортно общаться на разные темы и чувствовать себя уверенно в повседневной жизни.

Уровень жизни в Барселоне

— Испания — не самая богатая страна Европы. Здесь невысокие зарплаты — и в целом уровень жизни скромнее, чем, скажем, в Германии или Франции. Я точно не знаю, какая сегодня средняя зарплата по стране, но в Барселоне это около €2 тыс. в месяц после всех отчислений на налоги и страхования. Из них примерно €900–1000 уходит на аренду жилья, еще €200 — на еду, а на оставшиеся деньги люди живут . При этом никто не мешает им работать на международные компании, получать иностранные контракты или работать удаленно за более высокие зарплаты. Экспаты так и делают: живут в Барселоне, а зарабатывают по европейским или американским меркам.

close Из личного архива Максима М.

Но многие переезжают сюда не из-за денег, а ради счастья и благополучия. Здесь солнце, теплая погода, вкусная еда, отличное вино — и все это по доступным ценам. Люди расслабленные, доброжелательные, улыбаются. Алкоголизма как такового я здесь не замечал — в отличие, например, от Германии. Когда жил в Берлине, часто видел людей, которые, кажется, просто бегут от реальности. Возможно, это из-за климата — там дождливо, серо, холодно почти круглый год. А здесь, в Барселоне, солнце светит постоянно, настроение другое, и, наверное, поэтому люди выглядят довольными и спокойными.

Отношение к русским

— В Испании, особенно в Каталонии, к русским относятся хорошо . Исторически здесь сильна память о гражданской войне, когда Каталония была центром республиканского сопротивления. В то время на стороне республиканцев сражалось много советских добровольцев, в том числе военных инструкторов. Старшее поколение каталонцев до сих пор помнит это, поэтому к русским относятся тепло и уважительно. Да и Испанское Королевство придерживается нейтралитета по отношению к текущему российскому государству. В местных церквях Московского патриархата проходят службы. Работают российские НКО.

Планы на будущее

— Свое будущее я вижу здесь, в Барселоне. Могу работать по специальности и развиваться в профессии, ведь в последнее время многие международные компании открывают в Испании свои представительства — разработчики востребованы, и это дает мне хорошие перспективы. В Барселоне есть офисы Microsoft, Amazon, Glovo и других ведущих технологических компаний. Можно зарабатывать достойно, создавать что-то полезное и при этом сохранять тот самый work-life balance. С отдыхом здесь тоже все в порядке: есть море, горы, красивые места для прогулок и путешествий. Аэропорт большой и удобный — из Барселоны можно легко улететь куда угодно, хоть в Европу, хоть в Америку, хоть в страны бывшего СНГ. Да и в целом здесь хорошее пространство для жизни: продуманная социальная система, прекрасная медицина, детские сады, школы, доступное образование. Все устроено так, чтобы человеку было удобно жить.