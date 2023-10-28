Как носить пуховики и выглядеть стильно: 5 модных образов для наступивших холодов Пуховики с эффектом металлик станут трендом холодного сезона 2023-2024 годов

С наступлением первых холодов перед многими традиционно встает дилемма: как одеться тепло, не жертвуя при этом стилем. «Газета.Ru» нашла пять актуальных моделей пуховиков — и составила с ними столько же модных образов.

Для офиса

close 100% 1. Стакан для кофе, 12storeez, 2980 руб

2. Бежевые ботинки из нубука на подкладке из натуральной шерсти, Respect, 9999 руб

3. Пуховик Altai из шерсти и кашемира с мембраной, 12storeez, 69980 руб

4. Костюм Teddy, Autentiments, 46400 руб Пресс-службы брендов

Нейтральный оттенок, крупная стежка, отсутствие лишних деталей — таковы особые приметы универсального пуховика, который действительно подойдет на все случаи жизни. Благодаря минималистичным крою и дизайну он отлично впишется даже в офисные аутфиты с классическими двубортными жакетами и брюками со стрелками. На ноги наденьте шнурованные ботинки в тон куртке — из кожи, нубука или замши — и добавьте в образ красок, а также дополнительных акцентов с помощью аксессуаров. В случае с походом на работу это может быть, например, яркий стакан для кофе.

На выход

close 100% 1. Джемпер с люрексом и круглой горловиной, Mango, 5999 руб

2. Женские демисезонные полусапоги, Ekonika Premium, 28990 руб

3. Стеганый пуховик с эффектом металлик, Love Republic, 11999 руб

4. Джинсы с пайетками Moscow Nights, 495denim, 37000 руб

5. Ремень кожаный с серебряной фурнитурой, Post Meridiem, 8000 руб Пресс-службы брендов

Минусовая температура — не повод отказывать себе в желании принарядиться. Тем более что тренд на металлик добрался и до верхней одежды. Укутывайтесь в пуховики с металлическим отливом, а под них надевайте джемперы с люрексом и расшитые пайетками джинсы. Дизайнеры на Неделях моды дали нам карт-бланш на все блестящее!

В стиле апре-ски

close 100% 1. Свитер с воротником поло из смесовой шерсти, Lime, 5999 руб

2. Коричневые угги из ворсовой кожи, Respect, 6999 руб

3. Голубая куртка oversize с карманами, GJ, 7499 руб

4. Серая балаклава, GJ, 899 руб

5. Брюки Wide Leg из смесовой шерсти, Lime, 5999 руб Пресс-службы брендов

За стилем après-ski (в переводе с французского языка — «после лыж») прочно закрепился статус вечного тренда на холодное время года. Повторить его просто: достаточно надеть объемный пуховик, комплект со свитером и брюками, а также пару уггов. Шапку можно заменить на балаклаву или капор — оба головных убора по-прежнему сохраняют свою популярность.

С юбкой

close 100% 1. Женские зимние ботфорты, Ekonika Premium, 35990 руб

2. Юбка-макси из ангоры, 1811, 20990 руб

3. Пуховик миди стеганный с воротником-стойкой, Daisyknit, 28890 руб

4. Пуловер из ангоры, 1811, 18990 руб

5. Женский шоппер, Ekonika, 16990 руб Пресс-службы брендов

Прямые удлиненные пуховики особенно хороши для повседневных образов с юбками. Выбирайте модели с высоким воротником-стойкой и манжетами на резинке — они обеспечат дополнительную защиту от пронизывающего ветра. Что касается юбок, идеальным решением станут миди из теплых материалов — например, ангоры. Миксовать их можно как с соответствующими пуловерами, так и с базовыми водолазками или свитерами крупной вязки.

С платьем

close 100% 1. Платье свободного кроя, Aim Clo, 7950 руб

2. Пуховик с капюшоном, Emka, 37890 руб

3. Шапка из шерсти, «Снежная королева», 2190 руб

4. Шерстяной шарф, «Снежная королева», 3790 руб

5. Варежки, «Снежная королева», 1990 руб

6. Коричневые сапоги из кожи, Respect, 16999 руб Пресс-службы брендов

Носить платья в холода не просто можно — нужно. Если вы все еще думаете, что пуховик и платье — вещи несовместные, вспомните супермодель Ирину Шейк, которая однажды заявилась на вечеринку в Париже в гигантской куртке поверх эффектного макси с глубоким декольте.

В этом сезоне наиболее актуальны напоминающие свитер платья из шерсти мериноса, трикотажные модели в рубчик, варианты из кашемира с высоким горлом и без рукавов. Что бы вы ни выбрали, завершите образ удлиненным пуховиком и парой ботфортов.