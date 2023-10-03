Недели моды — все! Вот 6 главных подиумных трендов сезона весна-лето 2024

Марафон Недель моды подошел к концу. На протяжении месяца на подиумах Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа дизайнеры представляли свои коллекции сезона весна-лето 2024. «Газета.Ru» отсмотрела все показы и собрала подборку трендов, использовать которые мы будем уже в ближайшем теплом сезоне.

Микрошорты

Короткие юбки — хорошо, а короткие шорты — лучше. По крайней мере, так решила добрая половина дизайнеров. Сабато де Сарно включил в свою дебютную коллекцию для Gucci с десяток самых разных микрошортов. Варианты из костюмной ткани новый креативный директор итальянского Дома предлагает комбинировать с пиджаками из комплекта или подходящими по цвету «плечистыми» пальто, а модели из лаковой кожи — с объемными худи.

close 100% Alexander McQueen, Stella McCartney, Dries Van Noten, Gucci весна-лето 2024 Getty Images

Микрошорты из денима представила Сара Бертон во время своего прощального показа для Alexander McQueen. На благо британского Дома она проработала четверть столетия, в том числе и рука об руку с самим Александром Маккуином. Провожали ее громкими аплодисментами под песню «Heroes» Дэвида Боуи. Присутствовавшие не смогли сдержать своих эмоций — даже Наоми Кэмпбелл во время закрытия шоу смахивала с лица слезы.

Кожа рептилии

Кожа до сих пор не собирается никому уступать пальму первенства, продолжая оставаться самым актуальным материалом. Тисненая, стеганая, с винтажным эффектом, имитирующая деним, — будущей весной и летом маэстро моды предлагают ставить эксперименты не столько за счет кроя, сколько с помощью фактуры. Абсолютным хитом станет эффект рептилии.

close 100% Fendi, Jil Sander, Nina Ricci, Tom Ford весна-лето 2024 Global Look Press/Getty Images/Nina Ricci

В первую коллекцию Tom Ford после ухода Тома Форда вошли различные айтемы из кожи «под крокодила»: тренчкоты, сеты из курток и микрошортов, двойки с жакетами и юбками, аксессуары. Все изделия новый креативный директор американского Дома Питер Хокинс предусмотрительно выкрасил в осенние цвета — начиная от кофейного и заканчивая бургунди и хаки. Палитру также пополнили классический черный, чернильный и бирюзовый оттенки.

Многие дизайнеры сделали ставку на змеиный принт. Харрис Рид представил соответствующие тотал-луки в рамках своей новой коллекции для Nina Ricci. Все, от бра до туфель, было выполнено из кожи пресмыкающихся.

Вязаные вещи

Вязание — заметный тренд сезона весна-лето 2024. Он тесно перекликается с трендом на «голую» одежду: сквозь неплотную вязку, как и через тюль или шифон, отчетливо просматривается нижнее белье, а в случае его отсутствия — фигура моделей.

close 100% JW Anderson, Alexander McQueen, Loewe, Missoni весна-лето 2024 Getty Images/Missoni

Джонатан Андерсон создал для JW Anderson мини-сарафаны с вырезом каре, а для Loewe — пончо крупной вязки с акцентными золотыми пуговицами. В коллекцию Alexander McQueen вошли эффектные топы и свитеры с трехмерным флористическим декором: первые Сара Бертон стилизовала с помощью кожаных юбок с бахромой, вторые — микрошортами из денима.

Креативный директор Missoni Филиппо Грациоли связал брюки из нитей в оттенках «птичьего молока»: кремовом, кофейном и лимонном. Модели надели их вместе с абсолютно прозрачными майками. На подиуме также были представлены аналогичные платья, притом в неожиданном сопровождении черных капроновых колготок.

Бахрома

С легкой руки дизайнеров триумфальный камбэк из нулевых совершит еще один модный тренд — бохо-шик. Наглядное тому доказательство — не только вещи в стиле макраме, но и вездесущая бахрома.

close 100% Giorgio Armani, Alexander McQueen, Prada, Gucci весна-лето 2024 Global Look Press/Getty Images

Джорджо Армани одел моделей в топы с длинными свисающими нитями кобальтового цвета, а Сара Бертон нашла для тесьмы еще более интересное применение — сшила из нее подолы для вечерних платьев с корсетами. Раф Симонс и Миучча Прада вписали бахрому в офискор, декорировав рубашки и костюмные шорты, тогда как Сабато де Сарно украсил ею прямые двубортные пальто.

В основном на подиумах встречалась бахрома с эффектом металлик. Апогея достиг Жульен Доссена в новой коллекции для Rabanne. Перебрав архивы Пако Рабана, он одел манекенщиц в фирменные кольчуги с золотыми и серебряными нитями.

Перчатки

close 100% Sportmax, Moschino, Ferrari, Saint Laurent весна-лето 2024 Getty Images/Global Look Press

Самая желанная вещь будущей весны и лета — перчатки. На вопрос о том, какие именно, дизайнеры решительно отвечают: «Любые!» Высокие варианты из кружева и прозрачной ткани дополняли образы в стиле «громкой роскоши» на юбилейном шоу Moschino, приуроченном к 40-летию итальянского Дома. А модели из перьев выше плеч добавили новых смыслов кипенно-белым платьям из новой коллекции Sportmax.

Энтони Ваккарелло раздал моделям по паре коротких мотоциклетных перчаток из кожи, которые те надели под крупные браслеты. В новой коллекции для Saint Laurent он предлагает отправиться на сафари — и сделать это в юбках и брюках с карго-карманами, дополненных майками на пуговицах и прозрачными лонгсливами.

Гоночные перчатки были также замечены на показе Ferrari. Рокко Ианноне советует носить их с комбинезонами, как у пилотов «Формулы-1».

Акцентные аксессуары

close 100% Khaite весна-лето 2024 khaite_ny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Помимо перчаток всех мастей маэстро показали немало других нетривиальных аксессуаров, в том числе ремней. Основательница Khaite Кэтрин Гольштейн призвала девушек держать себя в руках — то есть подпоясывать шорты и брюки кожаными ремнями с пряжками в виде сомкнутых кистей. Креативный директор Blumarine Никола Броньяно использовал по два пояса с фирменными бабочками за раз, а Джонатан Андерсон заменил ремни в новой коллекции Loewe на металлические булавки.

close 100% Blumarine, Erdem, Schiaparelli, Y/Project весна-лето 2024 Getty Images/Erdem

Глава Erdem Эрдем Моралиоглу использовал вместо текстильных галстуков-бабочек металлических стрекоз. Дэниел Роузберри (Schiaparelli) надел на моделей колье в виде гигантских крабов и скорпионов, а Глен Мартенс (Y/Project) буквально пригрел змей на шеях манекенщиц.