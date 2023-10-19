Пряный чай, кожа и кашемир: лучшие духи этой осени

В этом году лето продлилось на месяц дольше, но осень — пусть и с опозданием — вступила-таки в свои права. «Газета.Ru» рассказывает, на какие духи и ароматы для дома стоит обратить внимание, пока за окном холодный ветер и дождь.

Пряные

close 100% 1. Парфюмерная вода Five O'Clock Au Gingembre, Serge Lutens, 31900 руб

2. Парфюмерная вода Journey Woman, Amouage, 53570 руб

3. Духи Ganymede, Marc-Antoine Barrios, 25900 руб

4. Парфюмерная вода Althair, Parfums De Marly, 39000 руб

5. Парфюмерная вода Manhattan, Roja Parfums, 49940 руб Пресс-службы брендов

С наступлением осени — не календарной, а настоящей — хочется укутаться в плед, заварить горячий чай и не выпускать чашку из рук. В идеале — добавить в напиток немного лимона с имбирем и сдобрить ложкой меда.

Французский парфюмер Серж Лютанс реализовал эту фантазию в аромате с говорящим названием «Five O'Clock Au Gingembre». Посвященный английской чайной традиции, он открывается нотой медового бергамота с имбирно-коричным послевкусием и оставляет за собой шлейф из какао, амбры и пачулей.

В основе парфюмерной воды «Althair» от Parfums de Marly — бурбонская ваниль, которая, с одной стороны, обыгрывается искрящимися цитрусовыми, а с другой, обволакивающим гваяковым деревом и мускусом.

Лаванда и базилик мирно соседствуют с розовым перцем и гвоздикой в аромате «Manhattan» от Roja Parfums, а мускатный орех и шафран приправляют кедр и белые цветы в композиции «Journey Woman» от Amouage.

Кожаные

close 100% 1. Духи Autumn Rhythm, Chris Collins, 38500 руб

2. Парфюмерная вода Ombre Leather, Tom Ford, 20987 руб

3. Парфюмерная вода Cuir Nilam, Atelier Materi, 27610 руб

4. Парфюмерная вода Vladimir, Carine Roitfeld, 26500 руб Пресс-службы брендов

Осенью носите кожу — и речь сейчас не только о плащах и куртках, но также об ароматах.

В парфюмерных композициях кожаное звучание, как правило, усиливают «животные» ноты — амбра и мускус — либо их растительные и синтетические аналоги, а также аккорды ветивера, фиалки и ириса. В качестве дополнительных оттенков могут использоваться ладан (Carine Roitfeld — «Vladimir»), влажный мох и специи (Tom Ford — «Ombre Leather»).

В дуэте с кожей нередко выступает кашемир, как в духах «Autumn Rhythm» от Chris Collins. За запах мягкой пряжи отвечает синтетическая нота — кашмеран. Пудровая и бархатистая, она делает ароматы более осязаемыми.

Древесные

close 100% 1. Парфюмерная вода Feminite Du Bois, Serge Lutens, 15900 руб

2. Духи Hyakutake, Tiziana Terenzi, 38000 руб

3. Духи Crown Collection Town & Country, Clive Christian, 58850 руб

4. Духи Paragon, Initio, 45000 руб

5. Парфюмерная вода Devotion, Arcadia, 19690 руб Пресс-службы брендов

Атмосферу прогулок по лесу или душевных посиделок у камина как нельзя лучше передают древесные ароматы. Эта ольфакторная группа — пожалуй, одна из самых внушительных и многоликих, поэтому каждый найдет в ней свои духи.

Адептам ориентальных парфюмов подойдет «Paragon» от Initio, в основу которого легло Пало Санто, священное дерево коренных жителей Южной Америки. Любителям фруктовых ароматов — «Feminite du Bois» от Serge Lutens, где сандал и кедр миксуются с сезонной сливой и специями. А фанатам свежих запахов — «Crown Collection Town&Country» от Clive Christian, в котором хвойные ноты можжевельника обогащаются свежими аккордами шалфея, пачули и цитрусовых.

Цитрусовые

close 100% 1. Духи Bohemian Infusion, Thameen London, 37500 руб

2. Духи CEO, Giardino Benessere, 21000 руб

3. Парфюмерная вода Vibrato, Sospiro, 33220 руб

4. Парфюмерная вода Blue Talisman, Ex Nihilo, 40500 руб Пресс-службы брендов

Цитрусовые ароматы — лучший вариант для тех, кому три предыдущие парфюмерные группы покажутся чересчур характерными. В меру сладкие и свежие, ярко звучащие, но в то же время не слишком резкие, они напомнят о лете и не дадут впасть в осеннюю хандру.

Тонкая свежесть бергамота, мандарина и цветков апельсина в духах «Blue Talisman» от Ex Nihilo смягчается абстрактными мускусными и амбровыми нотами. А сочный грейпфрут, усиленный эфирным маслом Петитгрейн, в композиции «Bohemian Infusion» от Thameen London оттеняется полынью, миртом и лабданумом.

Для дома

Все то же применимо к ароматам для дома — свечам и диффузорам.

close 1. Ароматическая СПА-свеча Zest & Smoke, OK Beauty, 1890 руб

2. Ароматическая света Tranquillity, Comfort Zone, 6230 руб

3. Свеча из соевого воска «Шведский глёг», SP.Candle, 1800 руб

4. Диффузор для дома «Лето внутри», SP.Candle, 1400 руб 1. Аромасвеча Biscuit, By Kaori, 1390 руб

2. Аромадиффузор «Scent №2. Гальбанум + Тимьян», Botavikos, 770 руб

3. Аромасвеча «Scent №4. Апельсин + Корица», Botavikos, 590 руб

4. Аромадиффузор Salted Caramel, By Kaori, 2290 руб Полную галерею можно посмореть

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Тепла и уюта также добавят запахи свежей выпечки, сладостей, любимых в холодное время напитков — от тыквенно-пряного латте из кофейни до глинтвейна или глега.