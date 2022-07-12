Как бьет по мужчинам отказ от рыбы

Россияне едят мало рыбы – это подтверждают многочисленные исследования, проведенные за последние несколько лет. При этом чаще всего от рыбы в своем рационе отказываются именно мужчины, которым она необходима. Почему мужчинам важно есть рыбу, почему вяленная вобла не принесет им никакой пользы и какая рыба полезнее всего для мужского здоровья – в материале «Газеты.Ru».

Минздрав рекомендует есть не менее 22–24 кг рыбы в год, но, как показывают данные исследований, россияне едят гораздо меньше. Андрей Королев, врач, нутрициолог, сооснователь сервиса доставки здоровой еды SVEJO.RU ссылается на исследование, проведенное по заказу Рыбного союза и ретейлеров, которое показало, что каждый десятый городской житель России в принципе не ест рыбу, а каждый второй хотел бы потреблять больше, но не может себе этого позволить. При этом 80% респондентов понимают, что регулярное потребление рыбы необходимо для сохранения здоровья.

Анжела Давидян, нутрициолог, специалист по интегративному питанию отмечает, что употребление рыбы значительно сократилось в последние годы и с каждым годом продолжает падать все больше.

«В среднем, на взрослого человека приходится порядка 17 кг рыбы в год при рекомендованной норме Минздрава в 22-24 кг», – говорит Анжела Давидян.

Нутрициолог ссылается на другое исследование, проведенное для Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

«В России 40% населения страны вообще не употребляет рыбу, хотя по данным исследований ВЦИОМ, почти половина россиян говорят о том, что хотели бы есть рыбу чаще», — рассказывает она.

Она добавляет, что чаще от рыбы и морепродуктов отказываются именно молодые люди. Старшее поколение, по ее словам, помнит советское правило «рыбного четверга» и уважительно относится к этому продукту.

А вот мужчины рыбы вообще избегают, отмечает Ованес Давидян, врач-терапевт, специалист в области интегративной anti-age медицины Life Med Center. По его мнению, это происходит потому, что мужчины не так «зациклены» на здоровом образе жизни, как женщины.

«Мужчины просто не осознают, что рыба содержит в себе множество полезных веществ, благотворно влияющих на мужской организм, в то время как потребление рыбы является еще и эко-трендом», — считает он.

Говорят, что «мужчины рыбу ловят, а не едят», добавляет Андрей Королев. Однако он уверен: даже заядлые рыбаки не умеют выбирать рыбу и не любят ее готовить, причем, чем они моложе, тем реже они хотят иметь дело с чешуей, разделывать тушку и так далее.

«Многие делят рыбу на «белую» и «красную», не разбираются в ее видах и жалуются на негативные ассоциации из детства. А еще есть мифы: якобы, замороженная рыба, которую проще всего купить, совершенно бесполезна и вообще, чем дороже продукт, тем он полезнее. Вот и получается, что в рационе мужчин рыба присутствует в лучшем случае в форме зажаренного в масле филе, а еще чаще — в виде снэков, копченых и соленых рыбных продуктов. А зря», — рассуждает Королев.

Ованес Давидян подтверждает:

многие мужчины уверены, что употребление вяленой или соленой рыбы «под пиво» компенсирует ее недостаток в рационе.

«Но такая рыба вообще не несет никакой пользы, а даже наносит вред организму, за счет обилия соли, канцерогенов и паразитов, которые, в свою очередь, могут вызвать описторхоз», — предупреждает он.

Врач добавляет, что среди его клиентов-мужчин, особой популярностью пользуется копченая рыба, в которой, по его словам, тоже нет ничего хорошего.

«С учетом низких температур при термической обработке, в рыбе холодного копчения могут остаться паразиты и другие микроорганизмы. Рыба холодного копчения может быть опасна, особенно, если она покупается на рынке без сопровождающих документов», — предостерегает врач.

Рыба горячего копчения, по словам врача, в плане наличия гельминтов, личинок и других паразитов, такой сильной опасности не представляет, но в процессе горения образуется большое количество химических соединений, которые вместе с дымом проникают в саму рыбу.

«Самый опасный химикат – это бензапирен, который является канцерогеном, то есть при самом копчении все эти продукты распада и горения будут проникать в рыбу. И тогда этот полезный продукт превращается в супернеполезный. Такую рыбу лучше не есть совсем», — объясняет он.

Врачи настаивают: рыба обязательно должна присутствовать в рационе. Андрей Королев ссылается на исследование, опубликованное в медицинском журнале Jama Network, которое показало, что употребление 175 граммов рыбы, богатой жирными кислотами, хотя бы раз в неделю: на 21% снижает риск внезапной смерти и на 16% — вероятность инфаркта или сердечного приступа среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Незаменимые жирные кислоты омега-3 снижают риски тромбоза и инфаркта, уменьшают вероятность гипертензии и гипотензии, улучшают состояние сосудов — повышают их прочность и эластичность. Человеческий организм не умеет вырабатывать их самостоятельно и получает только с пищей», — добавляет он.

Королев приводит статистику: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет более 450 случаев на 100 тысяч человек для мужчин и более 350 случаев для женщин, что относит Россию к странам очень высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний по оценкам Европейского общества кардиологов. При этом для мужчин более характерны сопутствующие «отягчающие обстоятельства», влияющие на здоровье сердца — лишний вес, курение, злоупотребление алкоголем, стресс.

«Поэтому для них особенно полезна рыба с большим содержанием омега-3: скумбрия, лосось, форель, черная треска, сельдь. А тунец еще и содержит витамин D, который помогает укрепить кости и может помочь повысить уровень «мужского гормона» тестостерона», — говорит Королев.

Нутрициолог добавляет, что рыба также полезна для мужчин, как богатый источник цинка, который помогает поддерживать здоровый уровень сперматогенеза и сохраняет оптимальный гормональный фон. «Особенно примечательны содержанием цинка наша северная корюшка и анчоусы», — отмечает он.

Ованес Давидян своим пациентам рекомендует есть рыбу минимум два раза в неделю. «Самое главное – правильное приготовление. Например, запекание или приготовление в пароварке. В таком случае рыба сохраняет свои полезные свойства и благотворно влияет на наш организм», — объясняет он.

Регулярное употребление рыбы, по его словам, не только способствует профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы и снижению рисков воспалительных процессов, но и оказывает благотворное влияние на кровеносную систему в целом.

«А также рыба очищает сосуды от плохого холестерина. Мужчинам и женщинам следует знать и помнить, что регулярное употребление омега-3 ПНЖК хорошо сказывается на качестве и количестве сперматозоидов и на сексуальной активности в целом», — рассказывает он.

Полезной врач называет не только жирную морскую рыбу, но и скумбрию, сельдь, корюшку, ставриду и анчоусы.

«Они несут даже большую пользу и ценность, за счет высокого содержания омега-3 и практически не накапливают в себе соли тяжелых металлов, благодаря небольшим размерам и более короткому сроку жизни», — добавляет он.

Тем, кто не ест рыбу, Давидян рекомендует принимать на ежедневной основе добавки, содержащие омега-3 ПНЖК.

«Взрослому мужскому населению рекомендуется порядка 2-3 грамм ПНЖК с разделом на несколько приемов в день и, конечно, дополняя эти приемы едой. Людям, кто категорически не ест рыбу, прием омеги является не рекомендованным, а жизненно необходимым», — говорит врач.

При выборе омега-3 в препаратах, однако, важно обратить внимание на то, из чего производитель добывает эти кислоты, предупреждает врач-терапевт сети клиник «Атлас», заведующий клиникой на Серпуховском Валу Кирилл Белан.

«Важно выбирать препараты, производящиеся из сырья хорошего качества. Как правило, это мелкие рыбы, потому что они не успевают накапливать тяжелые металлы. Некоторые производители не используют для приготовления печень, что дополнительно снижает риск токсической нагрузки. Также в состав иногда добавляют витамин Е, чтобы снизить риск окисления кислот», — объясняет он.