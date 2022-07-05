«Запасов осталось месяцев на 5-6»: как бары будут выживать без импортного алкоголя

Крупные алкогольные бренды ушли с российского рынка — и работники баров столкнулись с приближением кризиса. Некоторые популярные у гостей импортные напитки закончились еще два месяца назад, запасов других осталось на несколько месяцев. Как живут московские и питерские бары в условиях санкций и чем поят гостей вместо виски, рома и текилы — в материале «Газеты.Ru».

Поставки своих напитков в Россию приостановили или ограничили американская компания Brown-Forman, британская Diageo, французские Pernod Ricard и LVMH и транснациональная Bacardi. Компании Carlsberg и Heineken ушли не полностью, но прекратили производство и продажу одноименных сортов пива. А это значит, что барная карта ресторанов может сильно сократиться, причем в самое ближайшее время.

Как говорит «Газете.Ru» шеф-бармен петербургского ресторана Ante seafood&bar Роман Качанов, уже сейчас проблемы есть со всем – от пива до крепкого алкоголя. Он уточняет, что все напитки, которые прибывали из-за границы, либо поставляются в бары по другой цене, либо вообще исчезли с российского рынка. «Запасов осталось месяцев на 5-6», — считает он.

Бармен полагает, что, возможно, у больших компаний типа Bacardi ситуация чуть лучше – и запасов хватит на год или два. Например, такого напитка, как Campari Aperol, по его мнению, хватит в России на два года. Но большинства крепких напитков, производящихся за рубежом, в барах не станет.

«Виски английского не будет вообще. Бурбон американский – про него тоже можно забыть! Либо это будет контрабанда, либо это будет Duty Free, но это будет совершенно другая цена. Всякие знаковые и очень крутые французские ликеры уйдут навсегда – они уже ушли. Импортного пива уже нет. Мы не можем заказать. Что-то если приходит, то оно приходит маленькими партиями, там штук по двадцать, но это несерьезно», — рассказывает он.

По словам Качанова, элитный алкоголь, в частности напитки конгломератов Pernod Ricard, LVMH и Diageo, закончился в барах еще в мае 2022 года.

«И это мы говорим о трех больших компаниях из пяти возможных. Что будет у двух оставшихся – непонятно. Пока что-то из Bacardi есть, но той же Tequila Patron вы уже не найдете», — рассуждает он.

Реальных альтернатив ушедшим брендам бармен не видит. По его мнению, любая альтернатива– это потеря качества. «Заменить ликеры Chartreuse и Baileys Irish Cream невозможно», — уверен Роман Качанов.

В Москве на ситуацию смотрят более оптимистично. По словам шеф-бармена бара Rocky Александра Шевелёва, уход ряда алкогольных брендов с российского рынка определенно вывел бары из зоны комфорта, однако «страдать» по этому поводу работники индустрии не собираются, более того, видят в этом перспективы. «Сложившаяся ситуация вынуждает нас искать замену или альтернативу ушедшей продукции, что повышает «насмотренность», — отмечает он.

Бармен признается, что на сегодняшний день острой нехватки какого-либо алкоголя он не испытывает, но с ситуациями, когда у поставщиков нет определенных напитков, сталкивается довольно часто. «Причины, вероятно, в нарушении устоявшихся логистических цепочках импорта», — полагает Шевелёв.

Денис Миллионов, бренд-бармен ресторана Modus, планирует заменить ушедший с российского рынка алкоголь локальными марками, а также традиционными русскими настойками и наливками. Он верит, что со временем рынок адаптируется, появятся новые бренды, в том числе российские.

«Надеюсь, упростят закон о производстве алкоголя. Это даст большой толчок обновлению рынка. Сейчас запустить производство какого-либо алкогольного напитка – большая проблема. Потому нужно изменить законодательную базу, чтобы появились небольшие крафтовые винокурни. А с исходным продуктом в России проблем нет», — убежден он.

Миллионов полагает, что упрощение законодательства подстегнет развитие отрасли, в результате чего могут появиться уникальные российские вермуты, ликеры и джины. «Возможно, со временем, освоят приготовление виски, в этом я тоже не вижу каких-то невероятных проблем», — говорит он.

От ухода импортных алкогольных брендов, по его мнению, страдают не бармены, а конечные потребители. Несмотря на то, что некоторые напитки, по его словам, заменить тяжело, он полагает, что это вопрос времени.

«Мы работаем над заменой некоторых напитков, но делать их будем сами. Есть алкоголь, который не заменишь ничем, но, это, во-первых, скорее премиальный продукт, который и так стоил недешево, а во-вторых, на таких продуктах не сделаешь валовой выручки. Да, проблемы есть, но они все решаемы. Так что это одновременно проверка и для барменов, бар-менеджеров на их таланты и самоорганизацию и, отчасти, для гостей. Будет непростое, но интересное время», — подытоживает он.

Аналогичной позиции придерживается шеф-бармен ресторанов «Китайская Грамота. Бар и Еда» Сергей Бахтинов.

Несмотря на то, что уже сейчас запасы импортного алкоголя на исходе, а к концу года бары ждут глобальные проблемы с поставками, бармен видит в сложившейся ситуации больше плюсов, чем минусов.

«Внутренний рынок начинает активно развиваться: запускаются отечественные бренды. Кроме того, уже сейчас многие бармены занимаются заготовкой собственной продукции для создания коктейлей, например, ликеров. Конечно, это займет время, но откроет новые двери для развития барной и алкогольной индустрии в России», — уверен он.