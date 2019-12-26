онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Канада U20 США U20

Битва конкурентов: Канада против США. LIVE

Молодежный ЧМ. Группа В. Канада — США. ОНЛАЙН

В первый же день молодежного чемпионата мира по хоккею проходит североамериканское дерби. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Канада — США.
26 декабря 21:00   |  Не начался
Канада U20
Канада U20
США U20
США U20
Стадион «Остравар-Арена», Острава | Судьи: Андреас Харнебринг  (Швеция), Ласси Хейккинен  (Финляндия)
Подробная статистика матча
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'0
Нико Доус против Спенсера Найта — вратарская дуэль североамериканского дерби.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею: Канада U20 — США U20. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.