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Нико Доус против Спенсера Найта — вратарская дуэль североамериканского дерби.
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею: Канада U20 — США U20. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.