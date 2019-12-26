Сборная России сама себе создала проблемы и в русской традиции сама же их и решила. На перерыв команды уходят при равенстве в счете, но игровой перевес у команды Брагина очевидный. Правда, еще секунд 40 чехи будут в большинстве действовать на старте второй 20-минутки. Отдыхаем пока.