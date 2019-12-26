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Сборная России сама себе создала проблемы и в русской традиции сама же их и решила. На перерыв команды уходят при равенстве в счете, но игровой перевес у команды Брагина очевидный. Правда, еще секунд 40 чехи будут в большинстве действовать на старте второй 20-минутки. Отдыхаем пока.
Блокируем пару чешских бросков, и шайба после второго блока покидает зону сборной России.
Классно наши растаскивали соперников на второй минуте большинства, давая тем только понюхать шайбу, но практически без бросков все делали, хотя пару моментов все равно создали. Но уже в полном составе Чехия.
Забавно, что у нашей молодежки сейчас статистика в большинстве: 0 из 2 при пяти бросках. Но на самом деле оба чешских удаления обернулись для хозяев пропущенными шайбами. Просто подопечные Брагина тратили больше двух минут.
Глупое чешское удаление обернулось восстановлением равновесия в счете, причем проштрафившийся Кучержик еще и схватил минус, потому что успел выскочить из штраф-бокса в момент, когда Василий Подколзин поймал на клюшку метавшуюся на пятаке в серии рикошетов шайбу и вогнал ее в ворота!
Шикарный жесткий и чистый силовой прием Романова в средней зоне!
Воронков перехватывает шайбу в чужой зоне после ошибки защитника, но тот успевает помешать бросить с неудобной руки точно.
4-10 по броскам в пользу сборной России — довольно четкое статистическое отражение происходящего на льду. Правда, на табло счет пока не в нашу пользу.
Концовку большинства очень мощно провели российские хоккеисты, вдавили чехов в их зону, и даже выход пятого полевого не помог хозяевам отобрать шайбу. В итоге Егор Замула получил ее на синей линии, не стал сразу бросать, шикарной паузой уложив и обкатив оппонента и закинув игровой снаряд в самую «паутинку». Денисенко ассистировал партнеру.
В четыре нападающих играет сборная России — Кирилл Марченко на позиции защитника, но именно через его клюшку перескакивает выходящая из зоны шайба.
Сборная России играла с достаточно ощутимым преимуществом, но нарвался на быструю контратаку соперников 2 в 1, и самый молодой нападающий в чешском составе Ян Мышак бросил в дальнюю девятку. Очень неприятное начало для Аскарова.
Аскаров уже не в первый раз здорово действует клюшкой за воротами сборной России. Чехия ничего не может сделать в равных составах в нашей зоне пока. Тем временем соперники уже в полных составах.
Российские хоккеисты в формате 4 на 4 сразу стали нагнетать давление, с броском после вбрасывания справился Достал, а уже в следующей атаке россиян, выстрел Замулы с бэкхенда приняла на себя клюшка Кубичека.
Выиграли чешские хоккеисты вбрасывание в российской зоне, расставились, довели до защитников, те попасовались на синей линии, и в итоге Шимон Кубичек нанес мощнейший щелчок, с которым, к сожалению, не справился Аскаров. Михал Теплы и Ян Еник записаны в качестве ассистентов.
Прыгая на одной ноге убегает в раздевалку главная надежда Чехии. Воронков не виноват — уже падал Лауко в момент контакта. Падал чех после контакта с клюшкой Егора Соколова. Жаль будет, если ведущий чешский нападающий вылетит уже строя уже на первой минуте турнира, но наши тут не виноваты — удалений нет. Игра уже возобновилась.
Команды уже давно готовы начинать, и вот наконец судьи подзывают игроков на стартовое вбрасывание.
Пока игра еще никак не начнется, отметим, что у сборной России ворота все же защищает сегодня Ярослав Аскаров, а вот Амир Мифтахов остался в запасе. Но наверняка еще поиграет на групповой стадии.
Отзвучали национальные гимны. Стадион исполнял чешский достаточно внушительно.
Одно из самых долгожданных событий хоккейного года — молодежный чемпионат мира стартует сегодня. В группе А в Тршинце параллельно начнут свое противостояние Швецария с Казахстаном, а вечером в нашей подгруппе, например, состоится североамериканское дерби — Канада против США. Впрочем, сейчас это все не так важно. Важно, как команда Валерия Брагина стартует на МЧМ-2020. Сегодня наша команда явный фаворит матча. Чехи, даром что хозяева турнира, не хватают звезд с неба. Но точно они будут играть с воодушевлением, так что должно быть интересно. Брагин умеет заставлять своих подопечных справляться с волнением. Должны и сегодня сдюжить.
Состав сборной России на сегодняшний матч.
Начало матча запланировано на 17.00 мск.
На молодежном чемпионате мира по хоккею в матче первого тура группы В в Остраве встречаются сборные Чехии и России. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.