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Чехия U20 Россия U20

Начало в гостях: Россия отыграла у Чехии обе шайбы. LIVE

Молодежный ЧМ. Группа В. Чехия — Россия. ОНЛАЙН

В первом матче на молодежном чемпионате мира — 2020 сборная России под руководством Валерия Брагина встречается с хозяевами турнира чехами. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
26 декабря 17:00   |  перерыв
Чехия U20
Чехия U20
2:2
Россия U20
Россия U20
2:2
Стадион «Остравар-Арена», Острава | Судьи: Фрейзер Лоуренс  (Канада), Шон Макфарлейн  (США)
1:0Кубичек
Забрански2'
2:0Мышак
Дайчар2'
Кучержик2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Малышев2'
Марченко2'
2:1Замула
2:2Подколзин
Подробная статистика матча
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Перерыв

Сборная России сама себе создала проблемы и в русской традиции сама же их и решила. На перерыв команды уходят при равенстве в счете, но игровой перевес у команды Брагина очевидный. Правда, еще секунд 40 чехи будут в большинстве действовать на старте второй 20-минутки. Отдыхаем пока.

'20

Все, сирена отправляет команды на перерыв.

'20

Мощнейший выстрел Кубичека после розыгрыша большинства от синей линии — шайба проходит мимо створа.

'19

Блокируем пару чешских бросков, и шайба после второго блока покидает зону сборной России.

'19

Но в итоге Адам Рашка пользу принес своей команде в этой смене: активностью заставил смять себя на пятаке. Не по правилам сделал это Даниил Пыленков. Большинство для Чехии.

'18

Рашка неожиданно чуть не выскочил 1 в 0 на Аскарова, но потерял в нашей зоне шайбу сам... Сошла с крюка.

'18

Классно наши растаскивали соперников на второй минуте большинства, давая тем только понюхать шайбу, но практически без бросков все делали, хотя пару моментов все равно создали. Но уже в полном составе Чехия.

'17

Россияне выигрывают вбрасывание и зажимают соперника, а Морозов бросает в касание с колена из правого круга низом — Достал действует четко.

'17

Дорофеева вывели на отличную позицию, он практически с пятака бросал «лопатой», но Достал вытянул каким-то мимолетным касанием плеча диск из-под перекладины!

'16

Забавно, что у нашей молодежки сейчас статистика в большинстве: 0 из 2 при пяти бросках. Но на самом деле оба чешских удаления обернулись для хозяев пропущенными шайбами. Просто подопечные Брагина тратили больше двух минут.

'16

Еще одно большинство сейчас будет у сборной России! Матей Пекарж переоценил свои возможности, решив поймать в центре площадки на свободном льду Григория Денисенко. Поймал только ногу своей ногой.

'15

Глупое чешское удаление обернулось восстановлением равновесия в счете, причем проштрафившийся Кучержик еще и схватил минус, потому что успел выскочить из штраф-бокса в момент, когда Василий Подколзин поймал на клюшку метавшуюся на пятаке в серии рикошетов шайбу и вогнал ее в ворота!

'15

ГОООООООООООООООООЛ! Василий Подколзин — 2:2!

'15

У Егора Соколова ломается клюшка в момент броска по пустой части створа после перевода в левый круг вбрасывания!

'14

Сборная России минуту душит соперников в их зоне и в конце концов Дорофеев уже по пустым бросал с близкого расстояния, но не попал!

'13

Остановка в игре в нашей зоне. Чехи очень недовольны приемом на Отакаре Шике со стороны Романова. Радек Кучержик прилетел толкаться с Романовым и натолкался на две минуты штрафа! Большинство у России. Там могли бы еще и Еника удалить, который уже после этого ударил сзади Романова клюшкой по ноге!

'13

Шикарный жесткий и чистый силовой прием Романова в средней зоне!

'12

Воронков перехватывает шайбу в чужой зоне после ошибки защитника, но тот успевает помешать бросить с неудобной руки точно.

'11

4-10 по броскам в пользу сборной России — довольно четкое статистическое отражение происходящего на льду. Правда, на табло счет пока не в нашу пользу.

'11

Концовку большинства очень мощно провели российские хоккеисты, вдавили чехов в их зону, и даже выход пятого полевого не помог хозяевам отобрать шайбу. В итоге Егор Замула получил ее на синей линии, не стал сразу бросать, шикарной паузой уложив и обкатив оппонента и закинув игровой снаряд в самую «паутинку». Денисенко ассистировал партнеру.

'11

ГОООООООООООООООЛ! Егор Замула — 2:1!

'10

Выиграли россияне вбрасывание и провели быструю атаку с броском Денисенко, ушедшим выше створа после рикошета от клюшки защитника.

'10

Неплохой розыгрыш в зоне Чехии. Александр Романов нашел Егора Соколова в левом круге вбрасывания, но Достал отразил, а после небольшой возни на пятаке и накрыл шайбу после неприятного броска.

'9

В четыре нападающих играет сборная России — Кирилл Марченко на позиции защитника, но именно через его клюшку перескакивает выходящая из зоны шайба.

'9

Подножка со стороны Томаша Дайчара. Первое большинство сборной России на турнире.

'8

Сборная России играла с достаточно ощутимым преимуществом, но нарвался на быструю контратаку соперников 2 в 1, и самый молодой нападающий в чешском составе Ян Мышак бросил в дальнюю девятку. Очень неприятное начало для Аскарова.

'8

ГОООООООООООООООЛ! Ян Мышак — 2:0!

'7

Подколзин подбирает отскочившую шайбу и с ходу бросает, но Достал успевает сместиться, сократить угол обстрела и взять бросок намертво.

'6

Аскаров уже не в первый раз здорово действует клюшкой за воротами сборной России. Чехия ничего не может сделать в равных составах в нашей зоне пока. Тем временем соперники уже в полных составах.

'5

Российские хоккеисты в формате 4 на 4 сразу стали нагнетать давление, с броском после вбрасывания справился Достал, а уже в следующей атаке россиян, выстрел Замулы с бэкхенда приняла на себя клюшка Кубичека.

'4

Капитан сборной Чехии Либор Забрански, а также Кирилл Марченко, повздорившие после остановки игры, наказаны обоюдным удалением.

'4

А теперь Кирилл Марченко уже сам атаковал из опасной позиции, но Достал на месте!

'4

Еще один момент у наших ворот. Аскаров отражает бросок с острого угла, а Кирилл Марченко опережает Петера Чайку, не давая тому добить с пятака.

'3

Выиграли чешские хоккеисты вбрасывание в российской зоне, расставились, довели до защитников, те попасовались на синей линии, и в итоге Шимон Кубичек нанес мощнейший щелчок, с которым, к сожалению, не справился Аскаров. Михал Теплы и Ян Еник записаны в качестве ассистентов.

'3

ГООООООООООООООООЛ! Шимон Кубичек — 1:0!

'3

А вот и первое удаление, и оно у сборной России. Антон Малышев в штраф-боксе. Большинство у Чехии. Попал сопернику в лицо клюшкой.

'2

Хорошая атака сборной России с ходу, в которой Василий Подколзин, открывшись по центру, сыграл на опережение и низом пробил в створ чешских ворот, но Лукаш Достал уверенно поймал.

'2

Прыгая на одной ноге убегает в раздевалку главная надежда Чехии. Воронков не виноват — уже падал Лауко в момент контакта. Падал чех после контакта с клюшкой Егора Соколова. Жаль будет, если ведущий чешский нападающий вылетит уже строя уже на первой минуте турнира, но наши тут не виноваты — удалений нет. Игра уже возобновилась.

'1

Очень жестко началась игра, и столкнулись в центральном круге хоккеисты. Дмитрий Воронков встретил главного форварда Чехии Якуба Лауко. Тот не может подняться.

'1

Поееехали! Матч начался.

17:11

Команды уже давно готовы начинать, и вот наконец судьи подзывают игроков на стартовое вбрасывание.

17:10

Пока игра еще никак не начнется, отметим, что у сборной России ворота все же защищает сегодня Ярослав Аскаров, а вот Амир Мифтахов остался в запасе. Но наверняка еще поиграет на групповой стадии.

17:05

Отзвучали национальные гимны. Стадион исполнял чешский достаточно внушительно.

17:00

Одно из самых долгожданных событий хоккейного года — молодежный чемпионат мира стартует сегодня. В группе А в Тршинце параллельно начнут свое противостояние Швецария с Казахстаном, а вечером в нашей подгруппе, например, состоится североамериканское дерби — Канада против США. Впрочем, сейчас это все не так важно. Важно, как команда Валерия Брагина стартует на МЧМ-2020. Сегодня наша команда явный фаворит матча. Чехи, даром что хозяева турнира, не хватают звезд с неба. Но точно они будут играть с воодушевлением, так что должно быть интересно. Брагин умеет заставлять своих подопечных справляться с волнением. Должны и сегодня сдюжить.

16:55

Состав сборной России на сегодняшний матч.

16:50

Начало матча запланировано на 17.00 мск.

16:45

На молодежном чемпионате мира по хоккею в матче первого тура группы В в Остраве встречаются сборные Чехии и России. Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.