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Мог замкнуть дальнюю штангу Капризов после передачи Кузьменко, но не получилось.
Отрадно, что все две минуты сборная России проведет в зоне финнов.
Николай Прохоркин бросал от синей линии, но не дошла шайба до ворота финнов.
Яни Хаканпяя удалили за задержку соперника.
Педан перехватил шайбу в зоне гостей, но не удалось закрепиться на половине финнов.
Очень долго сборная России находилась в зоне финнов. За несколько секунд Барабанов провел силовой прием и ушел от него.
Барабанов выехал из-за ворот и попытался бросить в ближний угол. Шайба в ловушке Ортио.
Выиграли вбрасывании финны, нанесли бросок по воротам финны, шайба оказалась в ловушке у Шестеркина.
В полном составе сборная России. Выстояли хозяева.
Долго атаковали россияне во время отложенного штрафа. Но забить россиянам не удалось.
Получилось у Капризова отобрать шайбу в чужой зоне, но гости смогли в этот раз Кирилла накрыть на пятаке!
Шайба была в зоне хозяев, но смогли выбросить ее зоны россияне.
Финны попали в офсайд.
Кадейкин вышел из-за ворот к воротам Ортио и пытался бросить в ближний угол. Вратарь гостей забрал шайбу в ловушку.
Долгая борьба была у левого борта финнов, пришлось российской команде откатиться в среднюю зону.
Гусев бросал с зоны правого вбрасывания по воротам финнов, но шайба от клюшки игрока гостей ушла за пределы площадки.
Примерно на минуту шайба задержалась в зоне финнов, но в итоге гости выкинули ее за синюю линию.
С атак сборной России начинается второй период. Бросил Кадейкин низом по воротам Ортио, но отбил эту шайбу щитками финский вратарь.
Начался второй период!
Российская команда нанесла в створ семь бросков, финны — 11.
Завершен первый период. Пока российская команда ведет в счете.
Еще один бросок Раялы в створ ворот Шестеркина, но российский вратарь на месте.
Очень много борьбы и перехватов в нашем матче.
Остановили прорыв Андронова к своим воротам гости.
Финны очень хорошо перехватывают шайбу в средней зоне. В последней их атаке они довели дело до прострела вдоль ворот хозяев.
Тони Раяла с острого угла бросил с зоны правого вбрасывания, но Шестеркин на месте: забрал шайбу в ловушку. Никто не перекрывал обзор российскому вратарю.
Сборная России провела затяжную атаку, но бросить по воротам нам гости не дали.
Финны в нашей зоне, не получается у российской команды перехватить шайбу.
В полном составе команда Финляндии. Закончилось российское большинстве броском Локтионова, но Ортио сыграл надежно.
Два броска Прохоркина заблокировали финны в большинстве! Очень трудно гостям в меньшинстве.
Шестеркин отбил щитками бросок Пуустинена.
Наброс Токранова от синей линии на ворота финнов! Забрал финский вратарь шайбу в ловушку.
Бросок Капризова со средней дистанции по воротам Ортио, но финский вратарь забрал шайбу в ловушку.
Успокоилась в последние минуты игра. Пока финны атакуют.
Попыталось бросить по воротам финнам звено Прохоркина после перехвата, но его заблокировали.
Ничего мы не дали создать финнам в большинстве. Токранов появился на льду.
Бросок по воротам Шестеркина, но выше ворот пролетает шайба.
Стартовал матч! Болеем за наших!
России нужно побеждать финнов в основное время, чтобы занять первое место на Кубке Первого канала.
Звучат гимны России и Финляндии.
Все готово к началу матча!
Между тем, сборная Швеции в Москве обыграла Чехию на Кубке Первого канала со счетом 3:2. Шведы заняли третье место на турнире. Сборная Чехии заняла четвертое место на российском этапе Евротура. Первое место между собой разыграют сборные России и Финляндии.
В составе сборной России есть изменения по сравнению с матче против чехов (7:2). Место в рамке вместо Ильи Сорокина займет Игорь Шестеркин.
Полный состав российской команды выглядит следующим образом:
Вратарь Игорь Шестеркин
1-е звено: Никита Нестеров — Артем Блажиевский, Михаил Григоренко — Андрей Локтионов — Кирилл Капризов.
2-е звено: Владислав Гавриков — Василий Токранов, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов.
3-е звено: Виктор Антипин — Александр Елесин, Александр Кадейкин — Сергей Андронов — Сергей Плотников.
4-е звено: Андрей Педан — Алексей Василевский, Андрей Кузьменко — Илья Каблуков — Евгений Кетов.
Напомним, что матч Россия — Финляндия пройдет в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена». Ожидается аншлаг (более 60 тысяч зрителей).
Предполагается, что будет установлен новый рекорд посещаемости хоккейного матча.
Игра начнется в 17.00 мск.
Добрый день, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала в рамках Евротура, в котором встречаются сборные России и Финляндии.