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03:00
Питтсбург ПингвинзЛос-Анджелес Кингз
4:3 (ОТ)
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсДетройт Ред Уингз
4:3 (Б)
закончен
03:00
Флорида ПантерзТоронто Мэйпл Лифс
4:3 (ОТ)
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
5:2
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04:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Джерси Дэвилз
2:1 (Б)
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05:00
Колорадо ЭвеланшДаллас Старз
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06:00
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Детройт ПистонсБостон Селтикс
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03:00
Шарлотт ХорнетсЛос-Анджелес Лейкерс
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закончен
04:00
Мемфис ГриззлизХьюстон Рокетс
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закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсЧикаго Буллз
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закончен
05:00
Финикс СанзМиннесота Тимбервулвз
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закончен
05:00
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ЛевантеБарселона
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Брайтон энд Хоув АльбионЧелси
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16:30
СаутгемптонАрсенал
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17:00
ФрозинонеСассуоло
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СампдорияПарма
2:0
2 тайм
20:00
КальяриНаполи
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РомаДженоа
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НимЛилль
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15:00
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01:00
Индиана ПэйсерсНью-Йорк Никс
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02:00
Вашингтон УизардсЛос-Анджелес Лейкерс
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03:00
Нью-Орлеан ПеликансМайами Хит
не начался
03:00
Даллас МавериксСакраменто Кингз
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Коламбус Блю ДжекетсВегас Голден Найтс
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03:00
Питтсбург ПингвинзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Оттава СенаторзНэшвилл Предаторз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшНью-Йорк Айлендерс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксФиникс Санз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерЧикаго Буллз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсЮта Джаз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсФиладельфия Сиксерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
не начался
Россия Финляндия

Сражение за Кубок: Россия громит Финляндию. LIVE

Онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала Россия — Финляндия

Сборная России по хоккею встречается с командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала в рамках Евротура. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
16 декабря 17:00   |  2 период
Россия
Россия
4:0
Финляндия
Финляндия
1:0, 3:0
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург | Судьи:
Елесин2'
1:0Капризов
2:0Токранов
3:0Нестеров
4:0Гавриков
Педан2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Хакулинен2'
командный штраф2'
Оямяки2'
Хаканпяя2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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39'

Мог замкнуть дальнюю штангу Капризов после передачи Кузьменко, но не получилось.

39'

Отрадно, что все две минуты сборная России проведет в зоне финнов.

39'

Николай Прохоркин бросал от синей линии, но не дошла шайба до ворота финнов.

38'

Яни Хаканпяя удалили за задержку соперника.

37'

Педан перехватил шайбу в зоне гостей, но не удалось закрепиться на половине финнов.

36'

Очень долго сборная России находилась в зоне финнов. За несколько секунд Барабанов провел силовой прием и ушел от него.

35'

Барабанов выехал из-за ворот и попытался бросить в ближний угол. Шайба в ловушке Ортио.

34'

Выиграли вбрасывании финны, нанесли бросок по воротам финны, шайба оказалась в ловушке у Шестеркина.

33'

В полном составе сборная России. Выстояли хозяева.

33'

Пуустинен создал хороший момент! Он нанес кистевой бросок от левого круга вбрасывания, но Шестеркин смог прочитать ситуацию.

31'

Удалили Андрея Педана за подножку.

31'

ГООООЛ! Четвертую шайбу забрасывает сборную России! Гавриков открылся под шикарную передачу Барабанова на дальнем углу ворот Ортио и пробил в пустой угол ворот.

30'

ГОООООЛ! Никита Нестеров нанес отличный бросок от синей линии! Кузьменко стал одним из ассистентов. Счет стал 3:0 в пользу сборной России.

29'

Нико Оямяки удален за удар соперника клюшкой.

29'

Долго атаковали россияне во время отложенного штрафа. Но забить россиянам не удалось.

28'

Получилось у Капризова отобрать шайбу в чужой зоне, но гости смогли в этот раз Кирилла накрыть на пятаке!

27'

Шайба была в зоне хозяев, но смогли выбросить ее зоны россияне.

27'

Финны попали в офсайд.

26'

ГООООЛ! Никита Гусев отдал пас из-за ворот на бросок Токранова, который бросил в одно касание с левой зоны вбрасывания!

Шайба прошла под рукой Ортио!

26'

Нарушение численного состава у финнов. Отправляется на скаймеку штрафников Мика Партанен.

25'

Кадейкин вышел из-за ворот к воротам Ортио и пытался бросить в ближний угол. Вратарь гостей забрал шайбу в ловушку.

24'

Долгая борьба была у левого борта финнов, пришлось российской команде откатиться в среднюю зону.

23'

Гусев бросал с зоны правого вбрасывания по воротам финнов, но шайба от клюшки игрока гостей ушла за пределы площадки.

22'

Примерно на минуту шайба задержалась в зоне финнов, но в итоге гости выкинули ее за синюю линию.

21'

С атак сборной России начинается второй период. Бросил Кадейкин низом по воротам Ортио, но отбил эту шайбу щитками финский вратарь.

21'

Начался второй период!

20'

Российская команда нанесла в створ семь бросков, финны — 11.

20'

Завершен первый период. Пока российская команда ведет в счете.

20'

ГООООЛ! Кирилл Капризов открывает счет в матче!

Григоренко сделал передачу на Капризова, а Кирилл сходу нанес бросок по воротам Ортио!

Исторический гол Капризова! Ах, умеет он забивать такие голы.

18'

Еще один бросок Раялы в створ ворот Шестеркина, но российский вратарь на месте.

17'

Очень много борьбы и перехватов в нашем матче.

16'

Остановили прорыв Андронова к своим воротам гости.

16'

Финны очень хорошо перехватывают шайбу в средней зоне. В последней их атаке они довели дело до прострела вдоль ворот хозяев.

15'

Тони Раяла с острого угла бросил с зоны правого вбрасывания, но Шестеркин на месте: забрал шайбу в ловушку. Никто не перекрывал обзор российскому вратарю.

14'

Сборная России провела затяжную атаку, но бросить по воротам нам гости не дали.

14'

Финны в нашей зоне, не получается у российской команды перехватить шайбу.

12'

В полном составе команда Финляндии. Закончилось российское большинстве броском Локтионова, но Ортио сыграл надежно.

12'

Опасный момент! Три в два убегали финны, у Виртанена чуть не получилось протолкнуть с пятка шайбу под вратарем.

11'

Два броска Прохоркина заблокировали финны в большинстве! Очень трудно гостям в меньшинстве.

10'

Удаление у финнов. На Капризове нарушил правила Анрей Хакулинен.

9'

Ух! Шестеркин отражает бросок в упор, было очень опасно. Прошла передача на пятак у сборной Финляндии. Вовремя щиток выставил Игорь!

8'

Шестеркин отбил щитками бросок Пуустинена.

7'

Наброс Токранова от синей линии на ворота финнов! Забрал финский вратарь шайбу в ловушку.

7'

Бросок Капризова со средней дистанции по воротам Ортио, но финский вратарь забрал шайбу в ловушку.

6'

Успокоилась в последние минуты игра. Пока финны атакуют.

5'

Опасно! Барабанов отдал пас на Прохоркина из-за ворот, но бросок у Николая совсем не получился.

4'

Попыталось бросить по воротам финнам звено Прохоркина после перехвата, но его заблокировали.

3'

Ничего мы не дали создать финнам в большинстве. Токранов появился на льду.

2'

Бросок по воротам Шестеркина, но выше ворот пролетает шайба.

1'

Первый опасный момент у финнов! И Василия Токранова удаляют. Начинаем матч в меньшинстве. Юнттила оказался перед нашими воротам, российский защитник удален за удар соперника клюшкой.

1'

Стартовал матч! Болеем за наших!

17:00

России нужно побеждать финнов в основное время, чтобы занять первое место на Кубке Первого канала.

17:00

Звучат гимны России и Финляндии.

16:58

Все готово к началу матча!

16:50

Между тем, сборная Швеции в Москве обыграла Чехию на Кубке Первого канала со счетом 3:2. Шведы заняли третье место на турнире. Сборная Чехии заняла четвертое место на российском этапе Евротура. Первое место между собой разыграют сборные России и Финляндии.

16:45

В составе сборной России есть изменения по сравнению с матче против чехов (7:2). Место в рамке вместо Ильи Сорокина займет Игорь Шестеркин.

Полный состав российской команды выглядит следующим образом:

Вратарь Игорь Шестеркин

1-е звено: Никита Нестеров — Артем Блажиевский, Михаил Григоренко — Андрей Локтионов — Кирилл Капризов.

2-е звено: Владислав Гавриков — Василий Токранов, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов.

3-е звено: Виктор Антипин — Александр Елесин, Александр Кадейкин — Сергей Андронов — Сергей Плотников.

4-е звено: Андрей Педан — Алексей Василевский, Андрей Кузьменко — Илья Каблуков — Евгений Кетов.

16:40

Напомним, что матч Россия — Финляндия пройдет в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена». Ожидается аншлаг (более 60 тысяч зрителей).

Предполагается, что будет установлен новый рекорд посещаемости хоккейного матча.

16:35

Игра начнется в 17.00 мск.

16:30

Добрый день, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала в рамках Евротура, в котором встречаются сборные России и Финляндии.