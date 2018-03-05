Курсы валют$ 56.42 (+0.036) 69.62 (+0.061)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Спартак-2Факел
0:0
закончен
Испания / Примера
23:00
СельтаЛас-Пальмас
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Кристал ПэласМанчестер Юнайтед
2:3
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевАвангард
2:7
закончен
19:30
ЦСКАСпартак
1:0
закончен
19:30
СКАСеверсталь
7:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Анахайм ДаксЧикаго Блэкхоукс
6:3
закончен
01:00
Нью-Джерси ДэвилзВегас Голден Найтс
2:3
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзВиннипег Джетс
2:3
закончен
03:00
Миннесота УайлдДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
05:00
Сан-Хосе ШарксКоламбус Блю Джекетс
2:4
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Торонто РэпторсШарлотт Хорнетс
103:98
закончен
02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
95:98
закончен
03:00
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
109:126
закончен
04:00
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
118:110
закончен
05:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
123:120
закончен
05:00
Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
102:99
закончен
Лига чемпионов
22:45
Ливерпуль Порту
не начался
22:45
ПСЖ Реал Мадрид
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗиркаАлександрия
не начался
КХЛ / плей-офф
19:00
ТорпедоЛокомотив
не начался
19:30
ХК СочиЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзКалгари Флэймз
4:3 (ОТ)
закончен
03:30
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
5:3
закончен
04:30
Даллас СтарзОттава Сенаторз
2:3 (ОТ)
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзАризона Койотс
4:3 (ОТ)
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксНью-Йорк Айлендерс
2:2
3 период
Еврокубок
20:00
Локомотив-Кубань Гран Канария
не начался
20:15
Дарушшафака Будучность
не начался
22:30
Бавария УНИКС
не начался
22:30
Реджо-Эмилия Зенит
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
112:90
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсМилуоки Бакс
92:89
закончен
03:30
Майами ХитФиникс Санз
125:103
закончен
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
89:105
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсМемфис Гриззлиз
100:98
закончен
05:00
Юта ДжазОрландо Мэджик
94:80
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсПортленд Трэйл Блэйзерс
61:58
3 четверть
Лига чемпионов
22:45
Тоттенхэм Хотспур Ювентус
не начался
22:45
Манчестер Сити Базель
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсВиннипег Джетс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Бостон БрюинзДетройт Ред Уингз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
не начался
04:00
Миннесота УайлдКаролина Харрикейнз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксКолорадо Эвеланш
не начался
06:00
Анахайм ДаксВашингтон Кэпиталз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Торонто РэпторсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсМайами Хит
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерХьюстон Рокетс
не начался
04:30
Даллас МавериксДенвер Наггетс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсНью-Йорк Никс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзБруклин Нетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
СКА Северсталь
Хоккейный матч СКА — «Северсталь» РИА Новости
Хоккейный матч СКА — «Северсталь»

Герои Пхенчхана осадили «Северсталь»

СКА обыграл «Северсталь» во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина

Петербургский СКА обыграл дома череповецкую «Северсталь» во втором четвертьфинальном матче Кубка Гагарина. Армейцы пропустили первыми, но затем участники Олимпиады в Пхенчхане в составе сборной России взяли дело в свои руки и забросили в ворота соперника шесть шайб команды из семи. «Газета.Ru» вела прямую текстовую трансляцию встречи.
05 марта 19:30   |  закончен
СКА
СКА
7:4
Северсталь
Северсталь
1:1, 4:2, 2:1
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Сергей Кулаков  (Тверь, Россия), Сергей Гусев  (Серов, Россия)
Войнов2'
1:1Дацюк
2:1Гусев
3:1Тихонов
4:3Барабанов
5:3Гусев
6:3Дацюк
Каблуков2'
7:3Каблуков
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Кагарлицкий
Евсеенков2'
3:2Кагарлицкий
3:3Угаров
Монахов2'
Мазур2'
7:4Странски
Подробная статистика матча
Видео дня
В прокат выходит третья часть фильма «О чем говорят мужчины»
22 февраля в российском прокате появится третья часть комедии «Квартета И» «О чем говорят... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'60
Звучит финальная сирена! Игроки СКА на своей площадке одержали вторую победу над череповецкой «Северсталью» в плей-офф КХЛ. Битва сегодня получилась отличной, «Северсталь» два периода сражалась практически на равных с одной из лучших команд лиги, но всё же проиграла 7:4. Клубы порадовали болельщиков также и большим количеством заброшенных шайб, эта игра у нас получилась очень интересной и богатой на различные события.
'59
Калинин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Артамкин вновь без всяких проблем смог поймать шайбу.
'58
Зубарев выполнил бросок по воротам от левого борта, Артамкин спокойно справился с шайбой.
'57
ГОЛ! «Северсталь» всё же и в третьем периоде забивает! Мазур от синей линии выполнил передачу к пятачку ворот СКА, Странски выполнил бросок под перекладину, Коскинен не смог выручить свою команду.
'56
Доигрывать матч будет Алексей Артамкин. Никита Гусев у СКА уже также покинул скамейку запасных, видимо повреждение всё же даёт пока о себе знать.
'56
В составе «Северстали» произошла замена голкипера. Ушёл отдыхать Юлиус Гудачек.
'55
ГОЛ! Тихонов перехватил шайбу в зоне «Северстали» и выполнил передачу на Зубарева, Андрей перевёл шайбу на Каблукова и Илья вновь заставил Гудачека капитулировать.
'54
Никите Гусеву досталось сейчас у ворот «Северстали», пока игрок СКА на скамейке запасных, надо ему время, чтобы прийти в себя.
'53
Карлин выполнил бросок по воротам СКА, шайба попала в перекладину, немного и везёт в эти минуты питерскому клубу.
'52
И у «Северстали» также произошло удаление. На скамейку штрафников за грубость отправился Адам Мазур. Команды теперь поиграют в формате четыре на четыре.
'52
Закипели у нас страсти на льду. Илья Каблуков и Мазур сошлись между собой, судьи быстро всех разняли, но игроки будут наказаны. На скамейку штрафников за грубость отправился игрок СКА Илья Каблуков.
'51
Тихонов вошёл в зону «Северстали» и выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба пролетела рядом со штангой.
'50
Карпов выехал из-за ворот «Северстали» и выполнил бросок в ближний угол ворот, Гудачек был на месте.
'49
Белов от синей линии выполнил бросок по воротам, Гудачек всё видел и спокойно отбил шайбу.
'48
ГОЛ! СКА продолжает забивать! Ковальчук от своих ворот выполнил передачу в зону «Северстали», Карпов принял шайбу и отдал передачу на Дацюка, Павел обыграл Вишневского и также уверенно отправил шайбу в сетку.
'47
Белов проверил Гудачека на прочность, голкипер череповецкого клуба показал, что он более не настроен сегодня пропускать.
'46
Сразу «Северсталь» провела ответную атаку, которая завершилась броском по воротам, Коскинен сыграл не очень удачно, но его подстраховали партнёры.
'45
Дацюк прорвался к воротам «Северстали» и выполнил бросок по воротам, Гудачек был на месте.
'44
Вовченко выехал в центр и с неудобной руки выполнил бросок по воротам, шайба полетела слишком высоко и покинула пределы площадки.
'43
Мазур выполнил бросок по воротам СКА от синей линии, но сейчас шайба в створ не пошла.
'42
«Северсталь» решила начать третий период с атак, пришлось уже Коскинену поработать. Лишний раз это показывает тот факт, что расслабляться СКА нельзя.
'41
Начинается третий период!
'40
Завершается второй период. СКА очень ударно провёл эти двадцать минут и забросив четыре шайбы в ворота «Северстали» теперь ведёт 5:3, череповецкий клуб смог со счёта 3:1 выйти на 3:3, но затем питерский клуб вновь прибавил и гости получили ещё две шайбы. Третий период у нас также наверняка будет боевой, в этой игре до конца ничего неясно, так что уходить далеко не нужно.
'39
Успокоилась у нас игра в конце второго периода, для СКА сейчас видимо уже самое главное не получить шайбу в свои ворота.
'38
Бумагин выполнил бросок в ближний угол ворот от левого борта, шайба попала в защитника СКА.
'37
Всё же сказывается очень сильно класс игроков СКА, но «Северсталь» очень здорово сражается, команда из череповца наверняка сегодня себя ещё покажет.
'36
ГОЛ! СКА реализует своё большинство! Карпов выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Гудачек отбил шайбу, первым на подборе оказался Дацюк, который перевёл шайбу на Гусева и Никита точным броском отправил шайбу в сетку.
'35
«Северсталь» пока даже в меньшинстве умудряется идти вперёд, Евсеенков выполнил бросок по воротам от синей линии, Коскинен был на месте.
'34
Удаление «Северстали». На скамейку штрафников за подножку отправился Сергей Монахов.
'33
ГОЛ! СКА вновь впереди! Удачную ответную атаку провёл питерский клуб, Калинин выполнил передачу в центр на Барабанова, а Александр выполнил точный бросок в угол ворот.
'32
Сумасшедшая игра у нас получается, «Северсталь» не сдаётся и во втором матче подряд также оказывает серьёзное сопротивление сопернику.
'31
ГОЛ! «Северсталь» сравнивает счёт в матче! Карлин выиграл вбрасывание в зоне СКА, а затем бросок по воротам выполнил Рыбин, шайба попала в защитника питерского клуба, но её подхватил Угаров и далее Алексей заставил Коскинена вновь капитулировать.
'31
Гераськин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Коскинен всё видел и спокойно забрал шайбу.
'30
Вернулся Коскиранта на скамейку у СКА, травм конечно же в матчах плей-офф никому не нужно.
'29
ГОЛ! «Северсталь» не сдаётся и отыгрывает одну шайбу! Мазур выполнил длинную передачу на Кагарлицкого, Дмитрий убежал от Голенюка и уверенно разобрался с Коскиненом.
'28
Белов выполнил бросок в ближний угол ворот из круга вбрасывания, Гудачек был на месте. СКА на кураже пока продолжает идти вперёд.
'27
ГОЛ! СКА увеличивает своё преимущество! Торесен выполнил передачу на синюю линию, Войнов выполнил бросок по воротам, а Виктор Тихонов удачно подставил клюшку и шайба оказалась в сетке.
'26
ГОЛ! СКА выходит вперёд! Херсли из круга вбрасывания выполнил бросок по воротам, Гудачек отбил шайбу, но Карпов её первым подхватил и выполнил передачу на пустой угол ворот, а Гусеву оставалось только не промахнуться.
'26
Войнов от синей линии выполнил бросок по воротам, Гудачек без всяких проблем забрал шайбу. СКА в большинстве сразу перевёл игру к воротам «Северстали».
'25
Удаление в составе «Северстали». На скамейку штрафников за задержку соперника руками отправился Александр Евсеенков.
'24
Карлин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Коскинен всё видел и спокойно забрал шайбу.
'23
Гусев из-за ворот выполнил хорошую передачу на Шипачёва, Вадим выполнил бросок по воротам, Гудачек выручил свою команду.
'22
Игрок СКА Ярно Коскиранта получил повреждение в столкновении с Корнеевым, пока игрок питерского клуба ушёл с врачами в подтрибунное помещение.
'21
Начинается второй период!
'20
Херсли выполнил бросок по воротам от синей линии с передачи Ковальчука, Гудачек опять забрал шайбу в ловушку. В самом конце первого периода в зоне СКА был спорный момент, казалось, что Войнов нарушал правила против Бумагина и мог игрок питерского клуба получить две минут за подножку, но судьи промолчали. По итогам первого периода счёт в нашем матче равный 1:1. «Северсталь» стартовала в этом матче удачно, даже какое-то время вела в счёте, но СКА всё же за счёт класса под конец периода счёт сравнял, но сегодня череповецкий клуб также бьётся очень хорошо, питерской команде нужно ещё стараться добавлять, а иначе проблем не избежать.
'19
Верёвкин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба попала в игрока СКА, после этого питерский клуб сразу провёл контратаку, Карпов убежал к воротам «Северстали», Гудачеку пришлось вновь выручать.
'18
Дацюк вошёл в зону «Северстали» и выполнил бросок по воротам с неудобной руки в ближний угол, Гудачек спокойно забрал шайбу на этот раз.
'17
ГОЛ! СКА сравнивает счёт в матче! Гусев от правого борта выполнил передачу в центр на Белова, Антон выполнил передачу к воротам на Дацюка, а Павел на этот раз отличным броском отправил шайбу под перекладину.
'16
Ковальчук в падении уже, но всё же выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Гудачек продолжает регулярно выручать «Северсталь».
'15
Евсеенков вновь выполнил бросок по воротам, на этот раз позиция была чуть ближе, но шайба попала в одного из игрока. Под конец большинства СКА даже провёл контратаку, Кетов проверил Гудачека на прочность.
'14
Евсеенков от синей линии выполнил бросок по воротам СКА, шайба пролетела рядом со штангой.
'13
Удаление в составе СКА. На скамейку штрафников за толчок соперника клюшкой отправился Вячеслав Войнов.
'13
Теперь уже Дацюк выполнил передачу под бросок Войнову из угла площадки, Вячеслав выполнил неудачный бросок по воротам, шайба покинула пределы площадки.
'12
Дацюк вырвался на рандеву с Гудачеком, но великолепный Юлиус опять не дал себя переиграть.
'11
Рыков от синей линии с неудобной руки выполнил наброс на ворота «Северстали», никто из партнёров не смог зацепиться за шайбу.
'10
Калинин со средней дистанции также выполнил бросок в ближний угол ворот, Гудачек забрал шайбу.
'9
СКА постепенно вновь начинает всё активнее давить на ворота «Северстали», партнёры вывели Ковальчука на хорошую позицию, однако пока Гудачек отказывается пропускать.
'8
Последовал бросок по воротам СКА со средней дистанции вновь, на этот раз Коскинен без особых проблем шайбу поймал.
'7
Вот такая вот интересная встреча с первых минут у нас получается, сегодня СКА вновь придётся выкладываться на полную, а иначе не победить.
'6
ГОЛ! «Северсталь» открывает счёт в матче! Стасенко выполнил бросок по воротам от правого борта, Коскинен шайбу отбил, затем шайба отскочила к Кагарлицкому, который из круга вбрасывания выполнил повторный бросок по воротам, шайба пролетела между ног Зубареву и Коскинен уже также не смог закрыть угол.
'5
«Северсталь» всё же редко, но старается отвечать, сейчас уже провели на прочность Коскинена, голкипер СКА свою команду не подвёл.
'4
Зуб от синей линии выполнил бросок по воротам, Гудачек всё видел и без особых проблем справился с шайбой.
'3
«Северсталь» вчера провела тяжелый матч, всё завершилось в овертайме, череповецкая команда всё же уступила, сегодня питерский клуб наверняка будет стараться одержать более уверенную победу.
'2
Сразу СКА начинает встречу с атак, Коскиранта получил шайбу у ворот «Северстали» и выполнил бросок по воротам, Гудачек выручил свою команду.
'1
Матч стартовал! Ворота СКА сегодня защищает Микко Коскинен, а играть на последнем рубеже у «Северстали» будет Юлиус Гудачек.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Северсталь». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу СКА.