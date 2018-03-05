- 195442 просмотра «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 21-го тура РФПЛ
- 130626 просмотров В Мосгордуме опровергли информацию штаба Собчак о личности напавшего
- 115825 просмотров Названа причина смерти капитана «Фиорентины» Астори
- 55525 просмотров «Слезли с газовой иглы»: Украина купила газ в Европе с четырехкратной наценкой
- 55125 просмотров ЦСКА победил «Урал» в матче 21-го тура РФПЛ
- 53928 просмотров Какой фильм нужно снять, чтобы получить «Оскар»
- 53508 просмотров Объявлены лауреаты премии «Оскар-2018»
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'60
'59
Калинин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Артамкин вновь без всяких проблем смог поймать шайбу.
'58
Зубарев выполнил бросок по воротам от левого борта, Артамкин спокойно справился с шайбой.
'57
'56
'56
'55
'54
Никите Гусеву досталось сейчас у ворот «Северстали», пока игрок СКА на скамейке запасных, надо ему время, чтобы прийти в себя.
'53
Карлин выполнил бросок по воротам СКА, шайба попала в перекладину, немного и везёт в эти минуты питерскому клубу.
'52
'52
'51
Тихонов вошёл в зону «Северстали» и выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба пролетела рядом со штангой.
'50
Карпов выехал из-за ворот «Северстали» и выполнил бросок в ближний угол ворот, Гудачек был на месте.
'49
Белов от синей линии выполнил бросок по воротам, Гудачек всё видел и спокойно отбил шайбу.
'48
'47
Белов проверил Гудачека на прочность, голкипер череповецкого клуба показал, что он более не настроен сегодня пропускать.
'46
Сразу «Северсталь» провела ответную атаку, которая завершилась броском по воротам, Коскинен сыграл не очень удачно, но его подстраховали партнёры.
'45
Дацюк прорвался к воротам «Северстали» и выполнил бросок по воротам, Гудачек был на месте.
'44
Вовченко выехал в центр и с неудобной руки выполнил бросок по воротам, шайба полетела слишком высоко и покинула пределы площадки.
'43
Мазур выполнил бросок по воротам СКА от синей линии, но сейчас шайба в створ не пошла.
'42
«Северсталь» решила начать третий период с атак, пришлось уже Коскинену поработать. Лишний раз это показывает тот факт, что расслабляться СКА нельзя.
'41
Начинается третий период!
'40
Завершается второй период. СКА очень ударно провёл эти двадцать минут и забросив четыре шайбы в ворота «Северстали» теперь ведёт 5:3, череповецкий клуб смог со счёта 3:1 выйти на 3:3, но затем питерский клуб вновь прибавил и гости получили ещё две шайбы. Третий период у нас также наверняка будет боевой, в этой игре до конца ничего неясно, так что уходить далеко не нужно.
'39
Успокоилась у нас игра в конце второго периода, для СКА сейчас видимо уже самое главное не получить шайбу в свои ворота.
'38
Бумагин выполнил бросок в ближний угол ворот от левого борта, шайба попала в защитника СКА.
'37
Всё же сказывается очень сильно класс игроков СКА, но «Северсталь» очень здорово сражается, команда из череповца наверняка сегодня себя ещё покажет.
'36
'35
«Северсталь» пока даже в меньшинстве умудряется идти вперёд, Евсеенков выполнил бросок по воротам от синей линии, Коскинен был на месте.
'34
'33
'32
Сумасшедшая игра у нас получается, «Северсталь» не сдаётся и во втором матче подряд также оказывает серьёзное сопротивление сопернику.
'31
'31
Гераськин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Коскинен всё видел и спокойно забрал шайбу.
'30
Вернулся Коскиранта на скамейку у СКА, травм конечно же в матчах плей-офф никому не нужно.
'29
'28
Белов выполнил бросок в ближний угол ворот из круга вбрасывания, Гудачек был на месте. СКА на кураже пока продолжает идти вперёд.
'27
'26
'26
Войнов от синей линии выполнил бросок по воротам, Гудачек без всяких проблем забрал шайбу. СКА в большинстве сразу перевёл игру к воротам «Северстали».
'25
'24
Карлин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Коскинен всё видел и спокойно забрал шайбу.
'23
Гусев из-за ворот выполнил хорошую передачу на Шипачёва, Вадим выполнил бросок по воротам, Гудачек выручил свою команду.
'22
Игрок СКА Ярно Коскиранта получил повреждение в столкновении с Корнеевым, пока игрок питерского клуба ушёл с врачами в подтрибунное помещение.
'21
Начинается второй период!
'20
Херсли выполнил бросок по воротам от синей линии с передачи Ковальчука, Гудачек опять забрал шайбу в ловушку. В самом конце первого периода в зоне СКА был спорный момент, казалось, что Войнов нарушал правила против Бумагина и мог игрок питерского клуба получить две минут за подножку, но судьи промолчали. По итогам первого периода счёт в нашем матче равный 1:1. «Северсталь» стартовала в этом матче удачно, даже какое-то время вела в счёте, но СКА всё же за счёт класса под конец периода счёт сравнял, но сегодня череповецкий клуб также бьётся очень хорошо, питерской команде нужно ещё стараться добавлять, а иначе проблем не избежать.
'19
Верёвкин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба попала в игрока СКА, после этого питерский клуб сразу провёл контратаку, Карпов убежал к воротам «Северстали», Гудачеку пришлось вновь выручать.
'18
Дацюк вошёл в зону «Северстали» и выполнил бросок по воротам с неудобной руки в ближний угол, Гудачек спокойно забрал шайбу на этот раз.
'17
'16
Ковальчук в падении уже, но всё же выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Гудачек продолжает регулярно выручать «Северсталь».
'15
Евсеенков вновь выполнил бросок по воротам, на этот раз позиция была чуть ближе, но шайба попала в одного из игрока. Под конец большинства СКА даже провёл контратаку, Кетов проверил Гудачека на прочность.
'14
Евсеенков от синей линии выполнил бросок по воротам СКА, шайба пролетела рядом со штангой.
'13
'13
Теперь уже Дацюк выполнил передачу под бросок Войнову из угла площадки, Вячеслав выполнил неудачный бросок по воротам, шайба покинула пределы площадки.
'12
Дацюк вырвался на рандеву с Гудачеком, но великолепный Юлиус опять не дал себя переиграть.
'11
Рыков от синей линии с неудобной руки выполнил наброс на ворота «Северстали», никто из партнёров не смог зацепиться за шайбу.
'10
Калинин со средней дистанции также выполнил бросок в ближний угол ворот, Гудачек забрал шайбу.
'9
СКА постепенно вновь начинает всё активнее давить на ворота «Северстали», партнёры вывели Ковальчука на хорошую позицию, однако пока Гудачек отказывается пропускать.
'8
Последовал бросок по воротам СКА со средней дистанции вновь, на этот раз Коскинен без особых проблем шайбу поймал.
'7
Вот такая вот интересная встреча с первых минут у нас получается, сегодня СКА вновь придётся выкладываться на полную, а иначе не победить.
'6
'5
«Северсталь» всё же редко, но старается отвечать, сейчас уже провели на прочность Коскинена, голкипер СКА свою команду не подвёл.
'4
Зуб от синей линии выполнил бросок по воротам, Гудачек всё видел и без особых проблем справился с шайбой.
'3
«Северсталь» вчера провела тяжелый матч, всё завершилось в овертайме, череповецкая команда всё же уступила, сегодня питерский клуб наверняка будет стараться одержать более уверенную победу.
'2
Сразу СКА начинает встречу с атак, Коскиранта получил шайбу у ворот «Северстали» и выполнил бросок по воротам, Гудачек выручил свою команду.
'1
Матч стартовал! Ворота СКА сегодня защищает Микко Коскинен, а играть на последнем рубеже у «Северстали» будет Юлиус Гудачек.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Северсталь». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу СКА.