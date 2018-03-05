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Херсли выполнил бросок по воротам от синей линии с передачи Ковальчука, Гудачек опять забрал шайбу в ловушку. В самом конце первого периода в зоне СКА был спорный момент, казалось, что Войнов нарушал правила против Бумагина и мог игрок питерского клуба получить две минут за подножку, но судьи промолчали. По итогам первого периода счёт в нашем матче равный 1:1. «Северсталь» стартовала в этом матче удачно, даже какое-то время вела в счёте, но СКА всё же за счёт класса под конец периода счёт сравнял, но сегодня череповецкий клуб также бьётся очень хорошо, питерской команде нужно ещё стараться добавлять, а иначе проблем не избежать.