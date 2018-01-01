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Лос-Анджелес КлипперсМемфис Гриззлиз
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Шведы отправили Россию к США

Сборная России по буллитам проиграла Швеции на молодежном ЧМ

Константин Лесик

Сборная России по хоккею в серии буллитов уступила Швеции на молодежном чемпионате мира. Этот результат отправил команду Валерия Брагина на третье место в группе, которая теперь в четвертьфинале турнира сыграет с хозяевами турнира — сборной США.

Судьи: Гордон Шукис, Стивен Томсон / Баффало, КиБэнк-центр
Матч окончен
Россия U20
3 : 4 2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1(Б)
Швеция U20
Дмитрий Соколов (Михаил Мальцев, Алексей Полодян), 15:09
Клим Костин (Георгий Иванов, Андрей Свечников), 18:18
Алексей Полодян (Александр Шепелев, Георгий Иванов), 56:15
Лиас Андерссон (Тимоти Лильегрен, Александер Нюландер), 07:18
Тимоти Лильегрен (Тим Сёдерлунд, Линус Линдстрём), 17:32
Гленн Густафссон (Аксель Юнссон Фьелльбю, Маркус Давидссон), 54:21
Оскар Стеен, 65:00
Россия U20
Швеция U20
ВРАТАРИ
1 Алексей Мельничук
30 Владислав Сухачёв
ЗАЩИТНИКИ
2 Никита Макеев
4 Александр Шепелев
5 Артём Минулин
6 Егор Зайцев
15 Анатолий Елизаров
22 Николай Кныжов
25 Дмитрий Саморуков
26 Владислав Сёмин
НАПАДАЮЩИЕ
7 Дмитрий Соколов 1
10 Артём Манукян
11 Виталий Абрамов
12 Георгий Иванов
13 Михаил Мальцев
14 Андрей Свечников
16 Андрей Алтыбармакян
17 Герман Рубцов
19 Марсель Шолохов
24 Клим Костин 1
27 Алексей Полодян 1
28 Артур Каюмов
Тренер: Валерий Николаевич Брагин
ВРАТАРИ
1 Филип Ларссон
30 Филип Густавссон
ЗАЩИТНИКИ
5 Густав Линдстрём
6 Линус Хёгберг
7 Тимоти Лильегрен 1
8 Расмус Далин
23 Йеспер Селльгрен
26 Эрик Бреннстрём
27 Якоб Муврар
НАПАДАЮЩИЕ
9 Тим Сёдерлунд
10 Маркус Давидссон
12 Гленн Густафссон 1
14 Элиас Петтерссон
16 Линус Линдстрём
17 Фредрик Карльстрём
19 Александер Нюландер
20 Исак Лундестрём
22 Аксель Юнссон Фьелльбю
24 Лиас Андерссон 1
28 Фабиан Зеттерлунд
29 Оскар Стеен 1
Тренер: Томас Монтен
Трансляция
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Матч окончен

Поражением завершился групповой этап для сборной России. Третье место занимает наша команда по итогам раунда и попадает на хозяев турнира — сборную США в четвертьфинале. Этот поединок пройдет 3 января в 4:00 мск. На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. До новых встреч на молодежном чемпионате мира.

6:42

Все, проигрывает сборная России. Не смог забросить шайбу Свечников. Блестяще сыграл шведский вратарь.

6:41

А вот шведы выходят вперед... Стеен пронзил Сукачева... 1:2.

6:40

Эх, не смог забросить Клим Костин. Отразил шведский голкипер его бросок.

6:39

Сравняли счет шведы. Линдстрем выкатился на ворота и с кистей вонзил шайбу в угол! 1:1.

6:38

Мальцев мимо ворот бросает, к сожалению.

6:37

Сухачев в шпагате отразил бросок Нюландера! 1:0.

6:36

Виталий Абрамов реализует буллит. Браво! 1:0!

6:35

Петтерссон выкатился на ворота и бросил в дальний угол — промах! 0:0.

6:34

Первым подходит к шайбе Елизаров. Не смог он переиграть голкипера — 0:0.

Перерыв

Без голов прошел овертайм. Буллиты будут исполнять команды.

'65

Насели шведы на наши ворота в концовке овертайма. Сухачев несколько раз спас сборную России.

'63

Активнее россияне в дополнительную пятиминутку. Несколько хороших возможностей для гола уже упустила наша тройка.

'61

Началась дополнительная пятиминутка. В формате «3 на 3» играют команды.

Перерыв

Все! Завершилось основное время матча. Третье место заняла сборная России в группе. В четвертьфинале нас ждет команда США. Впереди овертайм, который ничего не значит.

'59

С пустыми воротами играет сборная России. Нужна нашей команде победа в основное время...

'57

Шепелев от синей линии набросил на ворота, Густавссон неуверенно отразил шайбу перед собой, а Полодян оказался самым расторопным на добивании — 3:3!

'57

ГО-О-ОЛ! Сравнивает счет сборная России! Полодян! Ух!

'56

Затяжную атаку провели шведы. Сухачев справился с броском Юнссона, Гленн Густафссон подобрал отскок на пятаке и вогнал шайбу в нижний угол — 3:2!

'56

ГОЛ. Эх, пропускает сборная России. Гленн Густафссон поражает наши ворота.

'54

Рубцов разогнал атаку россиян и сделал перевод на Алтыбармакяна, который с острого угла не попал по воротам.

'53

Инициативой владеет сборная Швеции. А ведь гол-то нужен россиянам...

'51

Лундестрем пролетел по левому флангу и прострелил на пятак, но россиянам удалось перехватить шайбу.

'49

Фотография из-за российской скамейки. Мало зрителей сегодня на ледовой арене в Баффало.

'47

Отбились наши ребята. В равных составах коллективы.

'45

Удаление у России. Макеев в борьбе за воротами нарушил правила против Лундестрема. Две минуты.

'43

Активнее шведы в начале игрового отрезка. Россияне в основном обороняются.

'41

Начался третий период!

Перерыв

Все! Завершился второй период. Шайб заброшено в эту двадцатиминутку не было. Видимо, все самое интересное команды оставили на заключительный отрезок.

'38

Момент у сборной России! Рубцов на скорости ушел за ворота и доставил шайбу на пятак, но Густавссон справился с броском Манукяна в упор!

'36

Немного успокоилась игра ближе к концу периода. Сбавили темп команды, идет позиционная борьба.

'34

В равных составах играют сборные. Не смогла, к сожалению, сборная России реализовать численное преимущество.

'33

Перекладина спасает шведскую команду. Ух, какой мощный бросок был у Андрея Свечникова.

'32

А вот и сборная России поиграет в большинстве. У соперника удален Густав Линдстрем.

'31

Серьезен соперник сборной России. Шведы сильный и технически подкованы. Вот, например, Расмус Далин.

Rasmus Dahlin with the dirty dangles ��������. #WorldJuniors

Публикация от TSN (@tsn_official)

'30

И в очередной раз в полном составе сборная России. Заметно подпортили мы шведам статистику реализации большинства.

'28

Ну что такое. Опять удаление у сборной России. Дмитрий Саморуков получает две минуты за задержку соперника клюшкой.

'27

Сухачев справился с серией дальних бросков и спас команду от неминуемого гола. Очень хорошо сегодня играет наш голкипер.

'25

Точные расклады по сегодняшней игре. Если сборная России выигрывает в две шайбы или более: команда занимает первое место и играет в 1/4 финала со Словакией. Если сборная России выигрывает в одну шайбу в основное время: команда занимает второе место и играет в 1/4 финала с Финляндией. Любой другой результат: команда занимает третье место и играет в 1/4 финала со сборной США.

'23

Браво! Героически отбилась сборная России! 2:2! В равных составах команды.

'21

Начался второй период! Продолжаем нашу трансляцию!

Перерыв

Все! Закончился первый период. Интереснейший матч мы с вами наблюдаем. Сборная России дважды догоняла уходивших вперед шведов. В начале второго периода у соперника будет отличный шанс снова забросить нам. Буквально на последних секундах периода были удалены два игрока сборной России. И наша команда начнет второй игровой отрезок втроем против пятерых.

'20

Как же быстро ответила наша команда! Костин был великолепен! Наша команда провела позиционную атаку, после которой Костин выскочил из-за спины защитника и в касание переправил шайбу в сетку — 2:2!

'20

ГО-О-ОЛ! Снова сравнивает счет сборная России! Клим Костин!

'19

Ну как же провалилась оборона у России! Седерлунд получил передачу на ход, выкатился один на один, но Сухачев справился с броском в упор! Лильегрен оказался первым на подборе и поразил пустой угол ворот — 2:1.

'19

ГОЛ! Шведы вновь выходят вперед... Тимоти Лильегрен забросил шайбу.

'18

А вот и шведа удалили. Лиас Андерссон получает две минуты. Теперь «4 на 4» поиграем.

'17

Эх, и сразу же проблемы возникают у нашей команды. Виталий Абрамов удален на две минуты.

'16

Мальцев скинул Соколову шайбу на дальний пятак, после чего наш игрок мощно зарядил в верхний угол. Такую шайбу невозможно остановить! 1:1!

'16

ГО-О-ОЛ! Сравнивает счет сборная России! Дмитрий Соколов!

'15

Нет, ничего не смогла сделать команда Брагина в эту двухминутку. Снова в равных составах команды.

'13

В большинстве российская команда. Отличный шанс сравнять счет! Фредрик Карльстрем удален.

'11

Активизировались российские хоккеисты. Шведы прижаты к своим воротам и обороняются.

'9

Быстрая атака прошла у наших соперников. Лильегрен от борта набросил на пятак, Андерссон оказался один перед воротами и протолкнул шайбу между щитков голкиперу — 1:0.

'9

ГОЛ! Открывают счет шведы. Лиас Андерссон забрасывает шайбу.

'8

Опасный момент у шведом. Зеттерлунд выскочил с левого края вылез на ворота и нанес бросок с острого угла. Неточно.

'6

Не очень много зрителей сегодня на матче в Баффало. Не совсем интересна американскому зрителю битва двух европейских коллективов.

Russia versus Sweden. #WorldJuniors

Публикация от Christopher Byrd (@byrdstagrams)

'4

Закончились две минуты нашего большинства. Как-то легко соперник отзащищался.

'2

В большинстве сейчас будет играть сборная России. Две минуты получается шведский хоккеист.

'1

Матч начался! Поехали!

3:55

Кстати, сборная Швеции уже 10 лет не проигрывает на групповом этапе молодежного чемпионата мира. Скандинавская команда побеждает в 43 матчах этой стадии подряд. И шесть раз них — сборную России.

3:50

Около десяти минут остается до начала матча. Кто, по-вашему, сегодня победит?

3:40

Состав сборной России: Сухачев (Мельничук);

Зайцев — Минулин, Манукян — Рубцов — Каюмов,

Кныжов — Семин, Соколов — Мальцев — Полодян,

Саморуков — Елизаров, Алтыбармакян — Шолохов — Абрамов,

Макеев — Шепелев, Костин — Иванов — Свечников.

03:35

Что касается турнирных раскладов, то нашу команду сегодня устроит только победа в основное время. Иначе, нам не подняться выше третьего места в группе. И, в таком случае, нашим соперником по 1/4 финала станут американцы.

03:30

С наступившим 2018 годом, уважаемые читатели! Добро пожаловать в Баффало на молодежный чемпионат мира по хоккею! Сборная России проведет сегодня четвертый матч группового этапа против команды Швеции.