Сборная России по буллитам проиграла Швеции на молодежном ЧМ

Поражением завершился групповой этап для сборной России. Третье место занимает наша команда по итогам раунда и попадает на хозяев турнира — сборную США в четвертьфинале. Этот поединок пройдет 3 января в 4:00 мск. На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. До новых встреч на молодежном чемпионате мира.
Все, проигрывает сборная России. Не смог забросить шайбу Свечников. Блестяще сыграл шведский вратарь.
Насели шведы на наши ворота в концовке овертайма. Сухачев несколько раз спас сборную России.
Активнее россияне в дополнительную пятиминутку. Несколько хороших возможностей для гола уже упустила наша тройка.
Началась дополнительная пятиминутка. В формате «3 на 3» играют команды.
Шепелев от синей линии набросил на ворота, Густавссон неуверенно отразил шайбу перед собой, а Полодян оказался самым расторопным на добивании — 3:3!
Затяжную атаку провели шведы. Сухачев справился с броском Юнссона, Гленн Густафссон подобрал отскок на пятаке и вогнал шайбу в нижний угол — 3:2!
Рубцов разогнал атаку россиян и сделал перевод на Алтыбармакяна, который с острого угла не попал по воротам.
Инициативой владеет сборная Швеции. А ведь гол-то нужен россиянам...
Лундестрем пролетел по левому флангу и прострелил на пятак, но россиянам удалось перехватить шайбу.
Фотография из-за российской скамейки. Мало зрителей сегодня на ледовой арене в Баффало.
Отбились наши ребята. В равных составах коллективы.
Активнее шведы в начале игрового отрезка. Россияне в основном обороняются.
Начался третий период!
Все! Завершился второй период. Шайб заброшено в эту двадцатиминутку не было. Видимо, все самое интересное команды оставили на заключительный отрезок.
Немного успокоилась игра ближе к концу периода. Сбавили темп команды, идет позиционная борьба.
В равных составах играют сборные. Не смогла, к сожалению, сборная России реализовать численное преимущество.
Перекладина спасает шведскую команду. Ух, какой мощный бросок был у Андрея Свечникова.
Серьезен соперник сборной России. Шведы сильный и технически подкованы. Вот, например, Расмус Далин.
И в очередной раз в полном составе сборная России. Заметно подпортили мы шведам статистику реализации большинства.
Сухачев справился с серией дальних бросков и спас команду от неминуемого гола. Очень хорошо сегодня играет наш голкипер.
Точные расклады по сегодняшней игре. Если сборная России выигрывает в две шайбы или более: команда занимает первое место и играет в 1/4 финала со Словакией. Если сборная России выигрывает в одну шайбу в основное время: команда занимает второе место и играет в 1/4 финала с Финляндией. Любой другой результат: команда занимает третье место и играет в 1/4 финала со сборной США.
Браво! Героически отбилась сборная России! 2:2! В равных составах команды.
Начался второй период! Продолжаем нашу трансляцию!
Все! Закончился первый период. Интереснейший матч мы с вами наблюдаем. Сборная России дважды догоняла уходивших вперед шведов. В начале второго периода у соперника будет отличный шанс снова забросить нам. Буквально на последних секундах периода были удалены два игрока сборной России. И наша команда начнет второй игровой отрезок втроем против пятерых.
Как же быстро ответила наша команда! Костин был великолепен! Наша команда провела позиционную атаку, после которой Костин выскочил из-за спины защитника и в касание переправил шайбу в сетку — 2:2!
Ну как же провалилась оборона у России! Седерлунд получил передачу на ход, выкатился один на один, но Сухачев справился с броском в упор! Лильегрен оказался первым на подборе и поразил пустой угол ворот — 2:1.
Мальцев скинул Соколову шайбу на дальний пятак, после чего наш игрок мощно зарядил в верхний угол. Такую шайбу невозможно остановить! 1:1!
ГО-О-ОЛ! Сравнивает счет сборная России! Дмитрий Соколов!
Нет, ничего не смогла сделать команда Брагина в эту двухминутку. Снова в равных составах команды.
Активизировались российские хоккеисты. Шведы прижаты к своим воротам и обороняются.
Быстрая атака прошла у наших соперников. Лильегрен от борта набросил на пятак, Андерссон оказался один перед воротами и протолкнул шайбу между щитков голкиперу — 1:0.
Не очень много зрителей сегодня на матче в Баффало. Не совсем интересна американскому зрителю битва двух европейских коллективов.
Закончились две минуты нашего большинства. Как-то легко соперник отзащищался.
Матч начался! Поехали!
Кстати, сборная Швеции уже 10 лет не проигрывает на групповом этапе молодежного чемпионата мира. Скандинавская команда побеждает в 43 матчах этой стадии подряд. И шесть раз них — сборную России.
Около десяти минут остается до начала матча. Кто, по-вашему, сегодня победит?
Состав сборной России: Сухачев (Мельничук);
Зайцев — Минулин, Манукян — Рубцов — Каюмов,
Кныжов — Семин, Соколов — Мальцев — Полодян,
Саморуков — Елизаров, Алтыбармакян — Шолохов — Абрамов,
Макеев — Шепелев, Костин — Иванов — Свечников.
Что касается турнирных раскладов, то нашу команду сегодня устроит только победа в основное время. Иначе, нам не подняться выше третьего места в группе. И, в таком случае, нашим соперником по 1/4 финала станут американцы.
С наступившим 2018 годом, уважаемые читатели! Добро пожаловать в Баффало на молодежный чемпионат мира по хоккею! Сборная России проведет сегодня четвертый матч группового этапа против команды Швеции.