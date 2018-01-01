Сборная России по буллитам проиграла Швеции на молодежном ЧМ

Точные расклады по сегодняшней игре. Если сборная России выигрывает в две шайбы или более: команда занимает первое место и играет в 1/4 финала со Словакией. Если сборная России выигрывает в одну шайбу в основное время: команда занимает второе место и играет в 1/4 финала с Финляндией. Любой другой результат: команда занимает третье место и играет в 1/4 финала со сборной США.