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Фол в атаке Бакаеву свистит арбитр. «Спартак» по-прежнему активнее и интереснее.
«Спартак» провел еще одну атаку, заработал в ней угловой, но ни подача с него, ни прострелы с подборов красно-белым адресатам в штрафной доставлены не были.
Понсе легко обыграл Попова, протащил мяч к штрафной, но слишком долго готовил удар и уперся в Хаджикадунича, который выстрел заблокировал.
Мяч продолжает контролировать «Спартак». В принципе, картина пока та же, что и в первом тайме.
Ждем активности от «Ростова» во втором тайме. Пока без изменений в составе. Да и первая атака за «Спартаком».
Довольно скучный первый тайм, который взорвался голом «Спартака» в концовке и чуть не взорвался ответным мячом ростовчан. Теперь вторая половина должна получиться более веселой. Отдыхаем пока вместе с командами.
Вроде бы из ничего все случилось. Очередная долгая и тягучая позиционная атака «Спартака». Джикия был уже метрах в десяти от штрафной с левого края, а Ларссон рванул вперед. Последовала шикарная передача низом и еще более шикарный удар в касание в дальний угол. Песьяков спасти не смог.
Подача в штрафную у Попова совсем не получилась.
Сигурдарссон сыграл на опережении в борьбе за высокий мяч, и Жиго на нем сфолил. Штрафной с фланга.
Снова Бакаев прикладывается по воротам. На этот раз из-за штрафной с подбора. Но мяч не доходит до ворот.
Очередной угловой ростовчан. Ведерников снова у мяча. Очень долгая подготовка. Хорошая подача в центр вратарской, но мяч достается защитнику.
Бакаев вошел в штрафную правым полуфлангом, попытался раскачать защитника финтами и пробить — мимо ближней штанги. Далековато от ворот вообще. Свалился мяч.
Таким вот образом дополнительное время никого в этом матче не удивит. Голами пока не пахнет.
Обезмячивают Попова недалеко от штрафной «Ростова» сразу несколько спартаковцев. Бакаев идет в дриблинг, врываясь в штрафную, но не обыгрывает защитника.
А теперь «Ростов» контролирует мяч уже какое-то время. Застряла игра в центре поля.
Отвоевывает себе мяч «Спартак», но тонкую передачу Бакаева в контратаке читает и прерывает Глебов.
Заманивает команда Карпина красно-белых в свой капкан, но и сама при этом отрезками начинает владеть мячом какое-то продолжительное время.
Капитан «Ростова» Ивелин Попов очень много работает в отборе. И продуктивно действует болгарин.
Спартаковцы контролируют мяч, меняя фланги и задействуя всю ширину. Ищут свободные зоны. Пока их нет.
Высокая подача. Жиго выпрыгнул и пробил, но выше ворот.
Еще один прорыв традиционно активного Айртона заканчивается угловым после прострела бразильца.
Бакаев лупит из-за штрафной — немного неточно.
Ведерников подал первый в матче угловой «Ростова», но вышло бесхитростно.
Оборона обороной, но в контратаки ростовчане будут стараться сегодня убегать с удовольствием.
«Ростов» Бакаеву сегодня давать пространство явно не собирается.
Попов подсек попытавшегося набрать с мячом скорость Бакаева. Зелимхан упал и больно ударился коленом. Потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя, но не потребовался выход медбригады.
«Ростовчане» всей командой окопались и не спешат давить на владеющих мячом хозяев.
Берут под контроль мяч красно-белые. Причем как будто бы осада половины поля «Ростова» началась.
«Ростов» начал с домашней заготовки и, разыграв с центра поля, сразу же загрузил диагональ на перегруженный игроками левый край атаки, но спартаковцы были готовы.
Обслуживает сегодняшний матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.
Отдельно о сочетании красно-белых. Тедеско вполне ожидаемо сохранил схему с тремя центральными защитниками. А в старт он внес два изменения, и они тоже выглядят логичными. Во-первых, с первых минут сегодня начнет восстановившийся после травмы и поигравший немного против «Локо» Роман Зобнин. При этом Тедеско не стал убирать из центра поля шикарно сыгравших Наиля Умярова и Алекса Крала, а вице-капитан займет сегодня всю правую бровку, где в чемпионате сыграл Лоренсо Мельгарехо. Ну и Джордан Ларссон заслужил своим дублем после выхода на замену место в стартовом составе. Он расположится в атаке рядом с Эсекьелем Понсе, а в запас переезжает выглядящий уставшим Андре Шюррле. Именно его Ларссон и меня в Черкизове.
Это третий матч Тедеско в России. И теперь за двумя играми чемпионата (нулевая ничья с «Рубином» и разгромная победа над «Локомотивом») следует матч в 1/8 финала Кубка страны против «Ростова». Возможно, именно этот турнир станет шансом красно-белых на еврокубки, да и просто перед немцем поставлена задача завоевать трофей, так что ничего удивительного в максимально боевом и основном составе «Спартака» сегодня нет. У «Ростова» ситуация несколько иная. Карпин решил оставить силы лидеров на чемпионат и решил поверить в мотивацию и свежесть резервистов. Сегодня в запасе основной голкипер Егор Бабурин, защитники Евгений Чернов, Алексей Козлов и Рагнар Сигурдссон, хавбеки Хорен Байрамян, Роман Еременко и Алексей Ионов, а также лучший бомбардир РПЛ Эльдор Шомуродов! В общем, можно сказать, что гости приехали сегодня играть вторым составом.
Ну а Валерий Карпин выставил на эту встречу такой состав «Ростова»:
Песьяков — Вилюш, Хаджикадунич, Логашов, Ведерников, Чистяков — Саплинов, Глебов, Попов, Зайнутдинов — Сигурдарссон.
Давайте сразу же посмотрим, кого выставили на матч главные тренеры команд. Доменико Тедеско доверил начинать встречу следующим игрокам «Спартака»:
Максименко — Зобнин, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон — Умяров, Крал, Бакаев — Ларссон, Понсе.
Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1/8 финала Олимп — Кубка России между московским «Спартаком» и «Ростовом».