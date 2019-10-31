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Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
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закончен
02:30
Торонто РэпторсДетройт Пистонс
125:113
закончен
02:30
Бруклин НетсИндиана Пэйсерс
108:118
закончен
02:30
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
116:105
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
99:102
закончен
03:00
Вашингтон УизардсХьюстон Рокетс
158:159
закончен
05:00
Сакраменто КингзШарлотт Хорнетс
111:118
закончен
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Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
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ЭйбарВильярреал
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МальоркаОсасуна
п12.48x3.12п23.26
23:15
ХетафеГранада
п12.01x3.16п24.6
Италия Серия А
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МиланСПАЛ
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2 период
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0:2
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Нэшвилл ПредаторзКалгари Флэймз
п12.09x4.27п23.16
05:00
Вегас Голден НайтсМонреаль Канадиенс
п11.66x4.7п24.05
Евролига
21:00
Црвена Звезда Химки
п12.07xп21.78
22:00
Панатинаикос Анадолу Эфес
п11.69xп22.2
НБА регулярный чемпионат
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Атланта ХоуксМайами Хит
п13.22xп21.37
04:30
Нью-Орлеан ПеликансДенвер Наггетс
п12.46xп21.58
05:30
Лос-Анджелес КлипперсСан-Антонио Спёрс
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КХЛ регулярный чемпионат
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АвангардАмур
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19:30
ХК СочиДинамо Р
п11.81x4.24п24.12
НХЛ регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
п11.96x4.41п23.41
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
п12.79x4.33п22.27
02:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
п12.32x4.24п22.75
02:30
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
п11.77x4.48п24.14
03:00
Сент-Луис БлюзКоламбус Блю Джекетс
п12.01x4.32п23.32
04:00
Колорадо ЭвеланшДаллас Старз
п12.15x4.24п23.04
05:00
Анахайм ДаксВанкувер Кэнакс
п12.43x4.26п22.61
05:30
Сан-Хосе ШарксВиннипег Джетс
п12.23x4.33п22.86
Евролига
20:00
Зенит ЦСКА
п13.1xп21.38
20:45
Фенербахче Жальгирис
п11.23xп24.31
21:00
Валенсия АСВЕЛ
п11.35xп23.27
22:00
Олимпия Милан Барселона
п12.05xп21.8
22:30
Олимпиакос Маккаби Т-А
п11.78xп22.08
23:00
Баскония Бавария
п11.36xп23.25
23:00
Реал Мадрид Альба
п11.08xп28.25
НБА регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикМилуоки Бакс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Бруклин НетсХьюстон Рокетс
не начался
02:30
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
не начался
04:30
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:00
Сакраменто КингзЮта Джаз
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзСан-Антонио Спёрс
не начался
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Спартак М Ростов

Тедеско продолжает: «Спартак» обыгрывает «Ростов». LIVE

Футбол. Олимп — Кубок России. 1/8 финала. «Спартак» — «Ростов». ОНЛАЙН

Московский «Спартак» принимает «Ростов» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала  |   31 октября 19:30   |  2 тайм
Спартак М
1:0
Ростов
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Понсе 28'
Ларссон 43'
Айртон 45'
Зайнутдинов 53'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
6 (з)    Айртон 45'
14 (з)   Георгий Джикия
2 (з)   Самуэль Жиго
(з)   Илья Кутепов
10 (п)   Зелимхан Бакаев
47 (п)   Роман Зобнин
33 (п)   Алекс Крал
54 (п)   Наиль Умяров
23 (н)   Джордан Ларссон 43'
19 (н)   Эсекьель Понсе 28'
30 (в)   Сергей Песьяков
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
25 (з)   Арсений Логашов
4 (з)   Данила Ведерников
3 (з)   Мацей Вилюш
78 (з)   Дмитрий Чистяков
18 (п)   Бактийор Зайнутдинов 53'
8 (п)   Ивелин Попов
26 (п)   Александр Саплинов
15 (п)   Данил Глебов
(н)   Бьорн Сигурдарсон
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
38 (з)   Андрей Ещенко
56 (з)   Илья Гапонов
92 (з)   Николай Рассказов
8 (п)   Гус Тиль
49 (п)   Джано Ананидзе
7 (п)   Аяз Гулиев
(п)   Михаил Игнатов
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
(п)   Андре Шюррле
1 (в)   Егор Бабурин
28 (з)   Евгений Чернов
(з)   Алексей Козлов
(з)   Рагнар Сигурдссон
19 (п)   Хорен Байрамян
(п)   Роман Ерёменко
(п)   Алексей Ионов
47 (н)   Александр Долгов
14 (н)   Эльдор Шомуродов
Удары
100%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
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'59

ГООООООООООООООООООЛ! Джордан Ларссон — 2:0!

'57

Фол в атаке Бакаеву свистит арбитр. «Спартак» по-прежнему активнее и интереснее.

'55

Умяров бьет из-за штрафной из хорошей позиции, но не слишком сильно, и Песьяков легко ловит.

'53

Зайнутдинов сбивает Бакаева и получает первую для ростовчан желтую карточку в матче.

'53

Саплинов бьет головой после подачи с углового, но прямо в Максименко.

'52

Опасный проход «Ростова». Зайнутдинов с правого фланга сделал пас в штрафную Саплинову, который простреливал дальше на убой, но защитник выбил на угловой.

'51

«Спартак» провел еще одну атаку, заработал в ней угловой, но ни подача с него, ни прострелы с подборов красно-белым адресатам в штрафной доставлены не были.

'50

Понсе легко обыграл Попова, протащил мяч к штрафной, но слишком долго готовил удар и уперся в Хаджикадунича, который выстрел заблокировал.

'49

Мяч продолжает контролировать «Спартак». В принципе, картина пока та же, что и в первом тайме.

'47

Ждем активности от «Ростова» во втором тайме. Пока без изменений в составе. Да и первая атака за «Спартаком».

'46

Поеееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

Довольно скучный первый тайм, который взорвался голом «Спартака» в концовке и чуть не взорвался ответным мячом ростовчан. Теперь вторая половина должна получиться более веселой. Отдыхаем пока вместе с командами.

'45+1

И на этом первый тайм завершен. Ничего не собирался добавлять Кукуян.

'45+1

Не зря негодовал немец, считавший, что фола не было. Подача в штрафную привела к сутолоке у ворот Максименко, в итоге кто-то из ростовчан поддел мяч на Сигурдарссона, который головой бил уже фактически в пустой угол. Но не попал!

'45

Айртон получает желтую карточку за фол во время верховой борьбы. Тедеско очень недоволен.

'43

Вроде бы из ничего все случилось. Очередная долгая и тягучая позиционная атака «Спартака». Джикия был уже метрах в десяти от штрафной с левого края, а Ларссон рванул вперед. Последовала шикарная передача низом и еще более шикарный удар в касание в дальний угол. Песьяков спасти не смог.

'43

ГООООООООООООЛ! Джордан Ларссон — 1:0!

'41

Подача в штрафную у Попова совсем не получилась.

'39

Сигурдарссон сыграл на опережении в борьбе за высокий мяч, и Жиго на нем сфолил. Штрафной с фланга.

'37

Снова Бакаев прикладывается по воротам. На этот раз из-за штрафной с подбора. Но мяч не доходит до ворот.

'35

Очередной угловой ростовчан. Ведерников снова у мяча. Очень долгая подготовка. Хорошая подача в центр вратарской, но мяч достается защитнику.

'33

Бакаев вошел в штрафную правым полуфлангом, попытался раскачать защитника финтами и пробить — мимо ближней штанги. Далековато от ворот вообще. Свалился мяч.

'30

Таким вот образом дополнительное время никого в этом матче не удивит. Голами пока не пахнет.

'28

Понсе в борьбе за верховой мяч рукой по скуле Вилюшу провел. Желтая карточка аргентинцу.

'27

Обезмячивают Попова недалеко от штрафной «Ростова» сразу несколько спартаковцев. Бакаев идет в дриблинг, врываясь в штрафную, но не обыгрывает защитника.

'25

А теперь «Ростов» контролирует мяч уже какое-то время. Застряла игра в центре поля.

'23

Отвоевывает себе мяч «Спартак», но тонкую передачу Бакаева в контратаке читает и прерывает Глебов.

'21

Заманивает команда Карпина красно-белых в свой капкан, но и сама при этом отрезками начинает владеть мячом какое-то продолжительное время.

'19

Капитан «Ростова» Ивелин Попов очень много работает в отборе. И продуктивно действует болгарин.

'17

Спартаковцы контролируют мяч, меняя фланги и задействуя всю ширину. Ищут свободные зоны. Пока их нет.

'15

Высокая подача. Жиго выпрыгнул и пробил, но выше ворот.

'14

Еще один прорыв традиционно активного Айртона заканчивается угловым после прострела бразильца.

'12

Бакаев лупит из-за штрафной — немного неточно.

'9

Ведерников подал первый в матче угловой «Ростова», но вышло бесхитростно.

'8

Оборона обороной, но в контратаки ростовчане будут стараться сегодня убегать с удовольствием.

'5

Опасно! Айртон бил из штрафной с острого угла в ближний, но Песьяков потащил.

'7

«Ростов» Бакаеву сегодня давать пространство явно не собирается.

'6

Попов подсек попытавшегося набрать с мячом скорость Бакаева. Зелимхан упал и больно ударился коленом. Потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя, но не потребовался выход медбригады.

'4

«Ростовчане» всей командой окопались и не спешат давить на владеющих мячом хозяев.

'3

Берут под контроль мяч красно-белые. Причем как будто бы осада половины поля «Ростова» началась.

'1

«Ростов» начал с домашней заготовки и, разыграв с центра поля, сразу же загрузил диагональ на перегруженный игроками левый край атаки, но спартаковцы были готовы.

'1

Поеееехали! Матч стартовал!

19:30

Обслуживает сегодняшний матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

19:25

Отдельно о сочетании красно-белых. Тедеско вполне ожидаемо сохранил схему с тремя центральными защитниками. А в старт он внес два изменения, и они тоже выглядят логичными. Во-первых, с первых минут сегодня начнет восстановившийся после травмы и поигравший немного против «Локо» Роман Зобнин. При этом Тедеско не стал убирать из центра поля шикарно сыгравших Наиля Умярова и Алекса Крала, а вице-капитан займет сегодня всю правую бровку, где в чемпионате сыграл Лоренсо Мельгарехо. Ну и Джордан Ларссон заслужил своим дублем после выхода на замену место в стартовом составе. Он расположится в атаке рядом с Эсекьелем Понсе, а в запас переезжает выглядящий уставшим Андре Шюррле. Именно его Ларссон и меня в Черкизове.

19:20

Это третий матч Тедеско в России. И теперь за двумя играми чемпионата (нулевая ничья с «Рубином» и разгромная победа над «Локомотивом») следует матч в 1/8 финала Кубка страны против «Ростова». Возможно, именно этот турнир станет шансом красно-белых на еврокубки, да и просто перед немцем поставлена задача завоевать трофей, так что ничего удивительного в максимально боевом и основном составе «Спартака» сегодня нет. У «Ростова» ситуация несколько иная. Карпин решил оставить силы лидеров на чемпионат и решил поверить в мотивацию и свежесть резервистов. Сегодня в запасе основной голкипер Егор Бабурин, защитники Евгений Чернов, Алексей Козлов и Рагнар Сигурдссон, хавбеки Хорен Байрамян, Роман Еременко и Алексей Ионов, а также лучший бомбардир РПЛ Эльдор Шомуродов! В общем, можно сказать, что гости приехали сегодня играть вторым составом.

19:15

Ну а Валерий Карпин выставил на эту встречу такой состав «Ростова»:

Песьяков — Вилюш, Хаджикадунич, Логашов, Ведерников, Чистяков — Саплинов, Глебов, Попов, Зайнутдинов — Сигурдарссон.

19:10

Давайте сразу же посмотрим, кого выставили на матч главные тренеры команд. Доменико Тедеско доверил начинать встречу следующим игрокам «Спартака»:

Максименко — Зобнин, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон — Умяров, Крал, Бакаев — Ларссон, Понсе.

19:05

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1/8 финала Олимп — Кубка России между московским «Спартаком» и «Ростовом».