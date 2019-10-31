Отдельно о сочетании красно-белых. Тедеско вполне ожидаемо сохранил схему с тремя центральными защитниками. А в старт он внес два изменения, и они тоже выглядят логичными. Во-первых, с первых минут сегодня начнет восстановившийся после травмы и поигравший немного против «Локо» Роман Зобнин. При этом Тедеско не стал убирать из центра поля шикарно сыгравших Наиля Умярова и Алекса Крала, а вице-капитан займет сегодня всю правую бровку, где в чемпионате сыграл Лоренсо Мельгарехо. Ну и Джордан Ларссон заслужил своим дублем после выхода на замену место в стартовом составе. Он расположится в атаке рядом с Эсекьелем Понсе, а в запас переезжает выглядящий уставшим Андре Шюррле. Именно его Ларссон и меня в Черкизове.