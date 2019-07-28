Это 16-й розыгрыш Суперкубка Украины, и выигрывали трофей только эти две команды. У «Шахтера» восемь титулов обладателя Суперкубка, у «Динамо» — семь. Но при этом соперники сходились в матчах за СК 11 раз, и в шести случаях сильнее были динамовцы. В том числе год назад.