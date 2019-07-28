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Динамо К Шахтёр Д

На глазах у Зеленского: «Шахтер» обыгрывает «Динамо» в Суперкубке. LIVE

Суперкубок Украины. «Динамо» Киев — «Шахтер». ОНЛАЙН

В матче за Суперкубок Украины встречаются киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Финал  |   28 июля 21:00   |  перерыв
Динамо К
0:1
Шахтёр Д
Стадион «Черноморец», Одесса | Главный судья: Виталий Романов (Днепропетровск, Украина)
Буяльский 45'
Хочолава 29'
Патрик 45+3'
Подробная статистика матча
Основные составы
71 (в)   Денис Бойко
94 (з)   Томаш Кендзёра
26 (з)   Никита Бурда
16 (з)   Виталий Миколенко
44 (з)   Тамаш Кадар
20 (п)   Александр Караваев
8 (п)   Владимир Шепелев
19 (п)   Денис Гармаш
7 (п)   Беньямин Вербич
29 (п)   Виталий Буяльский 45'
41 (н)   Артём Беседин
30 (в)   Андрей Пятов
31 (з)    Исмаили
4 (з)   Сергей Кривцов
5 (з)   Давид Хочолава 29'
50 (п)   Сергей Болбат
6 (п)   Тарас Степаненко
19 (п)   Манор Соломон
21 (п)   Алан Патрик 45'
11 (п)    Марлос
7 (п)    Тайсон
10 (н)   Жуниор Мораес
Запасной состав
1 (в)   Георгий Бущан
4 (з)   Денис Попов
6 (з)   Мохаммед Кадири
23 (з)   Йосип Пиварич
14 (п)   Карлос Де
5 (п)   Сергей Сидорчук
11 (п)   Георгий Цитаишвили
1 (в)   Алексей Шевченко
22 (з)   Николай Матвиенко
9 (п)    Дентиньо
76 (п)   Александр Пихаленок
8 (п)   Маркос Антониу
14 (п)    Тете
45 (н)   Даниил Сикан
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Перерыв

Волнообразно прошла первая половина противостояния. Преимуществом владели поочередно обе команды, и обе могли забивать, но в целом тайм был достаточно равным. Ну а когда казалось, что на перерыв команды так и уйдут без голов, «Шахтер» додавил со стандарта, воспользовавшись паникой динамовцев в собственной штрафной. Отдыхаем и возвращаемся на вторую половину.

'45+4

И на этом первая половина завершена. Свисток на перерыв.

'45+3

Отличная подача, после которой кто-то из футболистов «Шахтера» не смог внести мяч в пустые ворота после скидки, но вынести Беседину из штрафной не удалось. В панике выложил прямо под удар Алану Патрику, который просто расстрелял ворота с 13-ти метров!

'45+3

ГОООООООООООООООООООООЛ! Алан Патрик — 0:1!

'45+2

Штрафной опасным не вышел, но «Шахтер» заработал угловой. Разыграл и заработал еще один корнер.

'45+1ё

Болбота сбили на правом фланге атаки «Шахтера» на половине поля «Динамо». Можно выполнить опасную подачу.

'45

Вот и первая желтая карточка для киевского «Динамо». Виталий Буяльский плохо обработал мяч и вынужден был рубить соперника, чтобы не провалить свою зону.

'44

Исмаили добирается до мяча после подачи углового, но бьет совсем неудачно.

'43

Тайсон сделал пас в левый полуфланг штрафной набегавшему Исмаили, который на скорости догнал мяч и в касание в падении сделал пас назад под удар в центр, где были три игрока «Шахтера». Но защитники успели выбить на угловой.

'42

Беседин получил мяч на правом фланге, хорошо сыграл против трех соперников, вернул мяч в центр, но атака превратилась из быстрой в позиционную и вернулась в центр поля.

'41

Игра возобновляется, а режиссер показывает присутствующего на матче президента Украины Владимира Зеленского.

'40

Та-а-а-а-к! Петарда взорвалась на секторе донецкого «Шахтера». А это было за воротами Бойко. И тот упал. Вернее, петарда взорвалась почти на линии его ворот. Сам вратарь был на линии вратарской, но упал, схватившись за ухо. Оглушило, видимо. Неприятный момент.

'38

Беседин продирается через соперников в штрафной «Шахтера», но в итоге вынужден выйти из нее. Все это заканчивается фолом Алана Патрика на Вербиче на фланге. Вербич очень громко закричал и остался лежать. В копчик попал бразилец из «Шахтера». Сыграл жестко, по-мужски, но все же негрубо.

'36

Снова отрезок давления от «Шахтера». И снова бил Исмаили. С левого полуфланга с лета — высоковато по сложному мячу.

'34

Исмаили! В ближнем бою спасает Бойко после удара Исмаили в упор. А какой классной передачей его нашли!

'33

Передача с углового на угол вратарской и удар Исмаили головой — не получилось акцентированно. Мяч в руках у Бойко.

'33

Угловой зарабатывает «Шахтер» на ровном месте. Тайсон делал подачу, которая уходила за лицевую, но Бойко предпочел сыграть.

'32

А теперь Мораес прорвался левым полуфлангом аж до вратарской «Динамо» и сделал низом пас назад в центр, но защитники вынесли.

'31

«Динамо» давит в эти минуты. Вот Беседин оказался в штрафной с мячом после аута и выстрелил в ближнюю девятку. Пятов был готов и поймал намертво!

'29

Давид Хочолава получает первую в матче желтую карточку. Жестко поставил спину Артему Беседину на приеме мяча.

'27

МОМЕНТИЩЕ! Классно динамовцы разыграли быструю атаку, тон в которой задал Караваев. Он и сделал пас в штрафную на 11 метров под удар Вербичу. Тот бил наверняка, но защитник спас ворота «Шахтера», встав на пути мяча!

'26

С помощью врачей ушел за бровку Караваев, но вроде бы все с ним в порядке. Заморозили бедро, и он, хоть и морщится, продолжает игру.

'25

Александр Караваев лежит на газоне, и это проблема для наставника киевлян Александра Хацкевича, ведь Караваев и так заменяет травмированного основного правого вингера Цыганкова.

'23

Успокоилась игра, даже динамовцы поинтереснее в последние минуты.

'21

Вербич по левому полуфлангу прорвался в штрафную «Шахтера», не стал бить почти с угла вратарской, а сделал подачу, но слишком сильную.

'20

Теперь жесткий стык в центре поля. Столкнулись Марлос и Вербич. Марлос не очень удачно вернулся помочь в обороне. Обоим досталось, но фолил «горняк».

'19

Степаненко бьет с 30-ти метров — неточно.

'17

Болбат подает в штрафную «Динамо», но верх снимают защитники киевлян, а затем еще и фол в атаке у «Шахтера».

'16

Неплохая атака «Динамо», в которой имели место пара прострелов в штрафной, а затем Вербич упал в штрафной в борьбе с защитником, но скорее динамовец фолил, если честно. Свистка арбитр не дал.

'15

Очередная атака «Шахтера» после отбора. Передавали друг другу мяч перед штрафной, пока Тайсон не пробил с 17-ти метров — выше.

'14

Проникающий пас Марлоса в штрафную на Мораеса. Бойко прочитал и опередил форварда.

'12

Продолжает давить «Шахтер». Передача вперед на Марлоса, но не проходит. Однако подбор все равно за «горняками». Под очень серьезным давлением «Динамо».

'10

Степаненко рубанул Вербича в центре поля жестковато, арбитр пока не стал давать карточки, но явно взял футболиста на заметку.

'9

Тяжелое начало для «Динамо». Нужно киевлянам как-то войти в игру, мяч забрать и подержать, что ли. Но «Шахтер» все время накрывает не дальше центра поля. Очень серьезное давление.

'8

Тайсон отбирает перед штрафной «Динамо» и опасно бьет. Но все же выше ворот.

'7

Исмаили получил на левом фланге и сделал прострел в центр штрафной, куда врывался Мораес — Бойко играет на перехвате, забирая мяч в нырке вперед.

'6

Футболисты «Динамо» дарят мяч Марлосу недалеко от штрафной, тот немного продвигается вперед и лупит в самую девятку — Бойко тащит!

'5

Отличный диагональный слалом от Миколенко, завершившийся фолом Степаненко при активной помощи Марлоса. Но до штрафной было далековато, бить и даже подавать в штрафную динамовцы не стали.

'4

Было близко к опасному моменту. Мораес сыграл на Исмаили на фланг, а тот пытался найти партнера передачей под удар на линию штрафной, но динамовцы отбились.

'2

Начало не самое яркое. «Шахтер» больше с мячом, но предпочитает спокойно готовить атаки. Как только попробовали обострить передачей в центр, перехватили динамовцы.

'1

Поееееехали! Матч начался!

21:04

Обслуживает встречу бригада Виталия Романова.

21:00

Пока дети красиво поют гимн Украины, не лишним будет напомнить, что «Шахтер» три сезона подряд делает золотой дубль, выигрывая и чемпионат, и Кубок страны. Наверное, для киевлян из-за этого матч является еще более принципиальным.

20:55

Давайте обратимся к составам играющих команд.

«Динамо»: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Буяльский, Гармаш — Караваев, Шепелев, Вербич — Беседин.

«Шахтер»: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочалава, Исмаили — Алан Патрик, Степаненко — Марлос, Тайсон, Соломон — Мораес.

20:50

Это 16-й розыгрыш Суперкубка Украины, и выигрывали трофей только эти две команды. У «Шахтера» восемь титулов обладателя Суперкубка, у «Динамо» — семь. Но при этом соперники сходились в матчах за СК 11 раз, и в шести случаях сильнее были динамовцы. В том числе год назад.

20:45

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» встречаются в матче за Суперкубок Украины. Вместе с вами за первым матчем украинского сезона будет следить Александр Седов.