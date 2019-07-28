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Волнообразно прошла первая половина противостояния. Преимуществом владели поочередно обе команды, и обе могли забивать, но в целом тайм был достаточно равным. Ну а когда казалось, что на перерыв команды так и уйдут без голов, «Шахтер» додавил со стандарта, воспользовавшись паникой динамовцев в собственной штрафной. Отдыхаем и возвращаемся на вторую половину.
Отличная подача, после которой кто-то из футболистов «Шахтера» не смог внести мяч в пустые ворота после скидки, но вынести Беседину из штрафной не удалось. В панике выложил прямо под удар Алану Патрику, который просто расстрелял ворота с 13-ти метров!
Штрафной опасным не вышел, но «Шахтер» заработал угловой. Разыграл и заработал еще один корнер.
Болбота сбили на правом фланге атаки «Шахтера» на половине поля «Динамо». Можно выполнить опасную подачу.
Исмаили добирается до мяча после подачи углового, но бьет совсем неудачно.
Беседин получил мяч на правом фланге, хорошо сыграл против трех соперников, вернул мяч в центр, но атака превратилась из быстрой в позиционную и вернулась в центр поля.
Игра возобновляется, а режиссер показывает присутствующего на матче президента Украины Владимира Зеленского.
Та-а-а-а-к! Петарда взорвалась на секторе донецкого «Шахтера». А это было за воротами Бойко. И тот упал. Вернее, петарда взорвалась почти на линии его ворот. Сам вратарь был на линии вратарской, но упал, схватившись за ухо. Оглушило, видимо. Неприятный момент.
Беседин продирается через соперников в штрафной «Шахтера», но в итоге вынужден выйти из нее. Все это заканчивается фолом Алана Патрика на Вербиче на фланге. Вербич очень громко закричал и остался лежать. В копчик попал бразилец из «Шахтера». Сыграл жестко, по-мужски, но все же негрубо.
Снова отрезок давления от «Шахтера». И снова бил Исмаили. С левого полуфланга с лета — высоковато по сложному мячу.
Передача с углового на угол вратарской и удар Исмаили головой — не получилось акцентированно. Мяч в руках у Бойко.
Угловой зарабатывает «Шахтер» на ровном месте. Тайсон делал подачу, которая уходила за лицевую, но Бойко предпочел сыграть.
А теперь Мораес прорвался левым полуфлангом аж до вратарской «Динамо» и сделал низом пас назад в центр, но защитники вынесли.
С помощью врачей ушел за бровку Караваев, но вроде бы все с ним в порядке. Заморозили бедро, и он, хоть и морщится, продолжает игру.
Успокоилась игра, даже динамовцы поинтереснее в последние минуты.
Теперь жесткий стык в центре поля. Столкнулись Марлос и Вербич. Марлос не очень удачно вернулся помочь в обороне. Обоим досталось, но фолил «горняк».
Степаненко бьет с 30-ти метров — неточно.
Болбат подает в штрафную «Динамо», но верх снимают защитники киевлян, а затем еще и фол в атаке у «Шахтера».
Неплохая атака «Динамо», в которой имели место пара прострелов в штрафной, а затем Вербич упал в штрафной в борьбе с защитником, но скорее динамовец фолил, если честно. Свистка арбитр не дал.
Очередная атака «Шахтера» после отбора. Передавали друг другу мяч перед штрафной, пока Тайсон не пробил с 17-ти метров — выше.
Проникающий пас Марлоса в штрафную на Мораеса. Бойко прочитал и опередил форварда.
Продолжает давить «Шахтер». Передача вперед на Марлоса, но не проходит. Однако подбор все равно за «горняками». Под очень серьезным давлением «Динамо».
Степаненко рубанул Вербича в центре поля жестковато, арбитр пока не стал давать карточки, но явно взял футболиста на заметку.
Тяжелое начало для «Динамо». Нужно киевлянам как-то войти в игру, мяч забрать и подержать, что ли. Но «Шахтер» все время накрывает не дальше центра поля. Очень серьезное давление.
Исмаили получил на левом фланге и сделал прострел в центр штрафной, куда врывался Мораес — Бойко играет на перехвате, забирая мяч в нырке вперед.
Отличный диагональный слалом от Миколенко, завершившийся фолом Степаненко при активной помощи Марлоса. Но до штрафной было далековато, бить и даже подавать в штрафную динамовцы не стали.
Было близко к опасному моменту. Мораес сыграл на Исмаили на фланг, а тот пытался найти партнера передачей под удар на линию штрафной, но динамовцы отбились.
Начало не самое яркое. «Шахтер» больше с мячом, но предпочитает спокойно готовить атаки. Как только попробовали обострить передачей в центр, перехватили динамовцы.
Обслуживает встречу бригада Виталия Романова.
Пока дети красиво поют гимн Украины, не лишним будет напомнить, что «Шахтер» три сезона подряд делает золотой дубль, выигрывая и чемпионат, и Кубок страны. Наверное, для киевлян из-за этого матч является еще более принципиальным.
Давайте обратимся к составам играющих команд.
«Динамо»: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Буяльский, Гармаш — Караваев, Шепелев, Вербич — Беседин.
«Шахтер»: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочалава, Исмаили — Алан Патрик, Степаненко — Марлос, Тайсон, Соломон — Мораес.
Это 16-й розыгрыш Суперкубка Украины, и выигрывали трофей только эти две команды. У «Шахтера» восемь титулов обладателя Суперкубка, у «Динамо» — семь. Но при этом соперники сходились в матчах за СК 11 раз, и в шести случаях сильнее были динамовцы. В том числе год назад.
Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» встречаются в матче за Суперкубок Украины. Вместе с вами за первым матчем украинского сезона будет следить Александр Седов.