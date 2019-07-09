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Трансляция
С конца
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'43
Казанцы организовали атаку по центру. Прошла проникающая передача в штрафную, Помазун выскочил из ворот и забрал мяч в ногах Маркова.
'41
Бийолу досталось по ноге в жёстком стыке. Но арбитр посчитал, что всё было чисто.
'39
Уремович возле штрафной принял на бедро Сигурдссона. Оказали помощь исландцу — продолжается игра.
'37
'35
Длинный заброс из глубины прошёл в штрафную казанцев, но Чалов оказался в офсайде.
'33
«Армейцы» активно прессингуют соперника на чужой половине поля. Не удаётся казанцам перейти в атаку.
'31
Чалов! Возле штрафной эффектно принял мяч на грудь и пробил с лёта — получилось чуть выше перекладины!
'29
Обляков по центру дошёл до штрафной и пробил низом — вновь казанцы заблокировали.
'27
Ахметов пробил с линии штрафной и попал в соперника. Но атака «армейцев» продолжилась — Обляков, Влашич и Чалов разыграли накоротке, но не дошло дело до удара.
'25
Сорокин ускорился по флангу и заработал угловой. Но вновь «армейцы» справились с подачей.
'23
Казанцы стали больше времени проводить на чужой половине поля. Пока без моментов у ворот ЦСКА.
'21
Помазун уверенно справился с подачей с фланга. Не идут стандарты у «Рубина».
'20
Три в четыре выскочили казанцы! Марков пробил из-за пределов штрафной — мимо.
'19
Фернандес сделал передачу по флангу, Чалов догнал мяч у лицевой и прострелил во вратарскую — Дюпин удачно сыграл на перехвате.
'17
Не держится мяч у «Рубина». Казанцы не могут пройти центр поля — многовато потерь.
'15
'14
Москвичи заработали стандарт в метре от штрафной. Магнуссон пробил поверх стенки — мяч прошёл чуть выше девятки!
'13
Обляков выполнил подачу с углового, мяч заметался по штрафной, но казанцы отбились.
'11
«Армейцы» выиграли подбор возле чужой штрафной, Влашич получил мяч и пальнул по центру! Дюпин на месте.
'9
Влашич подхватил мяч в центре поля, на скорости дошёл до штрафной и пробил низом — Дюпин справился с угрозой.
'7
Фернандес подключился к атаке и прострелил в штрафную, но мяч прикатился в руки Дюпину.
'5
Казанцы заработали стандарт на правом фланге. Прошла подача в штрафную, Помазун вышел из ворот и забрал мяч.
'3
Игра идёт в центре поля. Бийол в верховом единоборстве получил болезненный удар по голове.
'1
Матч начался! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: ЦСКА — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.