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ЦСКА Рубин

Забыть скандал с «Зенитом»: «Рубин» проигрывает ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча ЦСКА — «Рубин»

Московский ЦСКА встречается в товарищеском матче с казанским «Рубином», который накануне пережил скандальный уход Алексея Сутормина в «Зенит» после недели пребывания в команде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
  |   09 июля 16:00   |  1 тайм
ЦСКА
1:0
Рубин
Стадион «Ватутинки», Москва | Главный судья:
Сигурдссон 15'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Илья Помазун
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
5 (з)   Виктор Васин
2 (з)   Марио Фернандес
31 (з)   Звонимир Шарлия
98 (п)   Иван Обляков
77 (п)   Ильзат Ахметов
8 (п)   Никола Влашич
17 (п)   Арнор Сигурдссон 15'
29 (п)   Яка Бийол
9 (н)   Фёдор Чалов
22 (в)   Юрий Дюпин
33 (з)   Олег Данченко
24 (з)   Филип Уремович
18 (з)   Егор Сорокин
29 (з)   Виталий Денисов
38 (п)   Игорь Коновалов
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
6 (п)   Евгений Башкиров
8 (п)   Зурико Давиташвили
21 (п)   Хвича Кварацхелия
20 (н)   Евгений Марков
Запасной состав
Самоечитаемое
Трансляция
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'43
Казанцы организовали атаку по центру. Прошла проникающая передача в штрафную, Помазун выскочил из ворот и забрал мяч в ногах Маркова.
'41
Бийолу досталось по ноге в жёстком стыке. Но арбитр посчитал, что всё было чисто.
'39
Уремович возле штрафной принял на бедро Сигурдссона. Оказали помощь исландцу — продолжается игра.
'37
Магнуссон грубо влетел в ногу Данченко. Жёлтая карточка.
'35
Длинный заброс из глубины прошёл в штрафную казанцев, но Чалов оказался в офсайде.
'33
«Армейцы» активно прессингуют соперника на чужой половине поля. Не удаётся казанцам перейти в атаку.
'31
Чалов! Возле штрафной эффектно принял мяч на грудь и пробил с лёта — получилось чуть выше перекладины!
'29
Обляков по центру дошёл до штрафной и пробил низом — вновь казанцы заблокировали.
'27
Ахметов пробил с линии штрафной и попал в соперника. Но атака «армейцев» продолжилась — Обляков, Влашич и Чалов разыграли накоротке, но не дошло дело до удара.
'25
Сорокин ускорился по флангу и заработал угловой. Но вновь «армейцы» справились с подачей.
'23
Казанцы стали больше времени проводить на чужой половине поля. Пока без моментов у ворот ЦСКА.
'21
Помазун уверенно справился с подачей с фланга. Не идут стандарты у «Рубина».
'20
Три в четыре выскочили казанцы! Марков пробил из-за пределов штрафной — мимо.
'19
Фернандес сделал передачу по флангу, Чалов догнал мяч у лицевой и прострелил во вратарскую — Дюпин удачно сыграл на перехвате.
'17
Не держится мяч у «Рубина». Казанцы не могут пройти центр поля — многовато потерь.
'15
ГОЛ! Чалов поборолся и сделал передачу на правый край, Фернандес подключился к атаке и прострелил в штрафную, а Сигурдссон в касание пробил в нижний угол!
'14
Москвичи заработали стандарт в метре от штрафной. Магнуссон пробил поверх стенки — мяч прошёл чуть выше девятки!
'13
Обляков выполнил подачу с углового, мяч заметался по штрафной, но казанцы отбились.
'11
«Армейцы» выиграли подбор возле чужой штрафной, Влашич получил мяч и пальнул по центру! Дюпин на месте.
'9
Влашич подхватил мяч в центре поля, на скорости дошёл до штрафной и пробил низом — Дюпин справился с угрозой.
'7
Фернандес подключился к атаке и прострелил в штрафную, но мяч прикатился в руки Дюпину.
'5
Казанцы заработали стандарт на правом фланге. Прошла подача в штрафную, Помазун вышел из ворот и забрал мяч.
'3
Игра идёт в центре поля. Бийол в верховом единоборстве получил болезненный удар по голове.
'1
Матч начался! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: ЦСКА — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.