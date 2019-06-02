Томь Уфа

Совершить чудо: «Томь» ведет у «Уфы». LIVE

Онлайн-трансляция ответного стыкового матча за РПЛ «Томь» — «Уфа»

В ответном стыковом матче за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) «Томь» на своем поле пытается ликвидировать отставание от «Уфы». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Переходные матчи. 2-й матч  |   02 июня 14:00   |  2 тайм
Томь
1:0
Уфа
Стадион «Труд», Томск | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Гасилин 11'
Неделчяру 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Олег Смирнов
3 (з)   Исмаил Эдиев
8 (з)   Роман Бугаев
5 (з)   Алексей Шумских
23 (з)   Даниил Пенчиков
24 (з)   Никита Каккоев
61 (п)   Александр Ставпец
18 (п)   Олег Шалаев
78 (п)   Николай Калинский
99 (н)   Исламнур Абдулавов
11 (н)   Алексей Гасилин 11'
31 (в)   Александр Беленов
33 (з)   Александр Сухов
4 (з)   Алексей Никитин
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
5 (з)   Боян Йокич
27 (з)   Йонуц Неделчяру 41'
8 (з)   Кэтэлин Карп
19 (п)   Иван Пауревич
29 (п)   Оливье Тилл
7 (п)   Дмитрий Сысуев
44 (н)   Сильвестр Игбун
Запасной состав
51 (в)   Иван Сальников
42 (в)   Александр Мелихов
27 (з)   Роман Мануйлов
39 (з)   Василий Запрягаев
69 (з)   Марк Карымов
10 (п)   Максим Андреев
14 (п)   Антон Макурин
7 (п)   Дмитрий Сасин
75 (п)   Иван Андреев
17 (н)   Ислам Тлупов
9 (н)   Павел Кудряшов
90 (н)   Станислав Крапухин
16 (в)   Юрий Шафинский
3 (з)   Павел Аликин
15 (з)   Александр Пуцко
13 (п)   Азамат Засеев
77 (п)   Азер Алиев
87 (п)   Игорь Безденежных
9 (п)   Ондржей Ванек
6 (п)   Веролюб Салатич
11 (п)   Ловро Бизяк
57 (н)   Вячеслав Кротов
32 (н)   Андрес Вомбергар
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Трансляция
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'51
Продолжают томичи с большим желанием бежать в атаку, а вот уфимцы по-прежнему пассивны.
'49
Не прошёл тонкий пас Калинского в штрафную гостей, а задумка была хороша.
'48
Абдулавову прилетел мяч в лицо. Легкий нокдаун у форварда «Томи».
'46
Стартовал второй тайм игры!
'46
Вомбергар вышел вместо Тилла.
'46
На замену в перерыве пошла «Уфа».
'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! «Томь» смогла на 11-й минуте игры открыть счёт — Гасилин отличился. Этот забитый мяч подогрел интригу до максимума в этом двухматчевом противостоянии. Ждём второго тайма!
'45+1
Одна минута компенсирована к первому тайму.
'45
Сысуев увлёкся дриблингом в штрафной «Томи» и потерял мяч.
'43
Не получился у Пенчикова удар головой из центра штрафной «Уфы».
'41
Неделчяру при верховой борьбе за мяч попал локтем в лицо Абдулавову — жёлтая карточка.
'39
Перехватила «Уфа» мяч на чужой половине поля, Живоглядов от правой бровки доставил мяч в чужую штрафную, но получилось точно на соперника.
'38
Шалаев протащил мяч и от левого угла штрафной решился на удар — большой промах.
'37
Сухов выбил мяч подальше от уфимских ворот, ликвидировав прострел в центр штрафной.
'35
Гасилин на правом краю штрафной получил мяч, далее на рывке ушёл от защитника, но уже подача в подкате от лицевой линии не получилась.
'34
Пауревич выполнил слишком сильный пас в переднюю линию, Игбун к мячу при всём желании никак не успевал.
'32
Ставпец после флангового прохода навесил в центр гостевой штрафной, но там никого из партнёров не оказалось.
'30
Абдулавов головой скинул мяч в штрафную, но Гасилина оттеснили от момента уфимские защитники.
'28
Эдиев прервал прострел Тилла в штрафную «Томи», отправив мяч в аут.
'27
Смирнов вышел из ворот и забрал мяч в руки после подачи с правого фланга.
'25
Много брака в передачах у команд. В этом плане — всё взаимно.
'23
Абдулавов получил повреждение в игровом моменте. Нашёл в себе силы Исламнур подняться самостоятельно.
'21
Не сработал дальний заброс на Сысуева — положение вне игры зафиксировано.
'19
Уфимцы через левый фланг доставили мяч в штрафную соперника, но до удара по воротам дело не дошло.
'17
Не получил обострения уфимский стандарт. Смирнов неспешно готовит удар от ворот.
'15
Калинский получил небольшое повреждение при верховой борьбе за мяч с Пауревичем.
'13
Шумских без проблем выбил мяч в аут, разрушив атаку гостей.
'11
ГОЛ! Со стандарта последовала подача в штрафную «Уфы», затем скидка Абдулавова головой во вратарскую, откуда Гасилин в касание мяч направил в ворота!
'10
Живоглядов от правого края прострелил вдоль ворот «Томи», но Игбун к мячу на дальней штанге не успел.
'9
Попытались томичи высокий прессинг применить, но уфимцы из-под него легко ушли.
'7
Хороший заброс прошёл к штрафной гостей, но Ставпец не смог зацепиться за мяч даже в высоком прыжке.
'5
Игбун нарушил правила — остановлена уфимская атака свистком рефери.
'3
Застряла атака «Томи» правым флангом, не успев толком начаться.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли томичи.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного переходного матча за право играть в РПЛ: «Томь» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. В первом матче победила «Уфа» — 2:0.