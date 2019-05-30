Нижний Новгород

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Трансляция
С конца
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'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! В первом тайме игры мы лицезрели один забитый мяч — Фомин реализовал пенальти, подарив нижегородцам лидерство в счёте. С нетерпением ждём продолжения встречи.
'44
Паул Антон взялся за этот стандарт. Мяч после удара со штрафного задел перекладину и покинул поле!
'43
Ткачук перспективный штрафной удар заработал для самарцев.
'42
Никаких проблем у «Нижнего» не возникло после передачи от углового флажка.
'41
Паул Антон из пределов штрафной со «штыка» пробил — мяч через рикошет отправился на угловой.
'40
Блокирована попытка удара Зиньковского из-за штрафной! Антон, как всегда активен в составе «Крыльев».
'38
Носов перестарался в борьбе за мяч — фол в атаке зафиксирован.
'36
Зиньковский от лицевой линии мягкий заброс сделал в район 11-метровой отметки, но Шейдаев там не успел занять позицию.
'34
Провели нижегородцы атаку правым краем, Носов низом прострелил вдоль ворот, но Голышев к мячу на дальней штанге не успел.
'32
Зиньковский принял мяч на линии штрафной, ушёл на рывке от защитника и пробил — рядом с дальней штангой!
'30
Нижегородцы выбили мяч из своей штрафной после прострела Денисова с левого фланга.
'28
«Крылья Советов» получает варианты на игру первым номером.
'26
'25
Ткачуку не удалось обработать мяч в штрафной «Нижнего» после передачи от левого края.
'23
'21
'20
Затяжная атака хозяев привела к назначению углового удара.
'19
Салугин искал фол у штрафной гостей, но судья не повёлся на падение форварда.
'17
Зиньковский на рывке ушёл от защитника и доставил мяч во вратарскую хозяев, но Анисимов в прыжке кулаками сыграл безупречно.
'16
Фомин решился на удар с дальней дистанции — Рыжиков на месте.
'15
Атака «Крыльев» остановлена свистком рефери — Шейдаев забрался в офсайд.
'14
Не разобралась оборона самарцев в своей штрафной, Палиенко воспользовался этим замешательством и от угла вратарской пробил в касание — мяч попал в сетку, но с внешней стороны ворот!
'13
У Салугина не получился удар с лёта из-за штрафной — мяч свалился с ноги.
'11
Носов на левом краю штрафной «Крыльев» получил мяч, обыграл Шишкина и пробил под острым углом — Рыжиков среагировал!
'10
Штанга! Зиньковский перехватил мяч у центра поля, протащил его до радиуса штрафной и пробил — каркас ворот сыграл за «Нижний Новгород»!
'9
Рабиу из-за штрафной нанёс удар — в метре от штанги пролетел мяч!
'8
Шишкин не позволил хозяевам выйти в быструю контратаку, сфолив на Носове.
'7
Надёжно сработала оборона гостей после подачи от угла поля.
'6
Палиенко прострелил от лицевой линии, мяч от ноги самарского защитника покинул поле — угловой.
'5
Едва у «Крыльев» ещё не прошёл выход на ворота, но на этот раз успела нижегородская оборона среагировать на атаку через центр.
'3
Из аута гости ввели мяч в игру, Шейдаев через левый край ворвался в чужую штрафную и пробил в направлении дальнего угла ворот — промах!
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли самарцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого переходного матча за право играть в РПЛ: «Нижний Новгород» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.