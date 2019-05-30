Нижний Новгород Крылья Советов

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Онлайн переходного матча РПЛ «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»

«Нижний Новгород» и «Крылья Советов» встречаются в первом переходном матче за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Переходные матчи. 1-й матч  |   30 мая 19:00   |  перерыв
Нижний Новгород
1:0
Крылья Советов
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Фомин 22' (пен)
Федорив 26'
Тимофеев 21'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Артур Анисимов
90 (з)   Андрей Хрипков
24 (з)   Виталий Федорив 26'
91 (з)   Лео Гогличидзе
92 (з)   Радик Хайруллов
17 (п)   Павел Голышев
41 (п)   Александр Сапета
10 (п)   Максим Палиенко
69 (п)   Александр Носов
74 (п)   Даниил Фомин 22'
77 (н)   Александр Салугин
1 (в)   Сергей Рыжиков
39 (з)   Виталий Денисов
49 (з)   Роман Шишкин
5 (з)   Мирал Самарджич
18 (з)   Агустин Рохель
31 (п)   Денис Ткачук
40 (п)   Артём Тимофеев 21'
13 (п)   Мохаммед Рабиу
70 (п)   Антон Зиньковский
28 (п)   Паул Антон
11 (н)   Рамиль Шейдаев
Запасной состав
99 (в)   Николай Сысуев
4 (з)   Артём Абрамов
13 (п)   Павел Игнатович
19 (п)   Алексей Скворцов
5 (п)   Тимур Аюпов
27 (п)   Аркадий Симанов
11 (н)   Артём Делькин
78 (н)   Дмитрий Воробьёв
14 (в)   Евгений Конюхов
81 (в)   Богдан Овсянников
2 (з)   Владимир Полуяхтов
90 (з)   Тарас Бурлак
15 (з)   Георгий Зотов
95 (з)   Максим Карпов
78 (п)   Геннадий Киселёв
91 (н)   Павел Яковлев
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Трансляция
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'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! В первом тайме игры мы лицезрели один забитый мяч — Фомин реализовал пенальти, подарив нижегородцам лидерство в счёте. С нетерпением ждём продолжения встречи.
'44
Паул Антон взялся за этот стандарт. Мяч после удара со штрафного задел перекладину и покинул поле!
'43
Ткачук перспективный штрафной удар заработал для самарцев.
'42
Никаких проблем у «Нижнего» не возникло после передачи от углового флажка.
'41
Паул Антон из пределов штрафной со «штыка» пробил — мяч через рикошет отправился на угловой.
'40
Блокирована попытка удара Зиньковского из-за штрафной! Антон, как всегда активен в составе «Крыльев».
'38
Носов перестарался в борьбе за мяч — фол в атаке зафиксирован.
'36
Зиньковский от лицевой линии мягкий заброс сделал в район 11-метровой отметки, но Шейдаев там не успел занять позицию.
'34
Провели нижегородцы атаку правым краем, Носов низом прострелил вдоль ворот, но Голышев к мячу на дальней штанге не успел.
'32
Зиньковский принял мяч на линии штрафной, ушёл на рывке от защитника и пробил — рядом с дальней штангой!
'30
Нижегородцы выбили мяч из своей штрафной после прострела Денисова с левого фланга.
'28
«Крылья Советов» получает варианты на игру первым номером.
'26
Федорив за грубый подкат получил жёлтую карточку.
'25
Ткачуку не удалось обработать мяч в штрафной «Нижнего» после передачи от левого края.
'23
ГОЛ! Фомин хладнокровно пробил в один угол ворот, а Рыжиков завалился в другой!
'21
Прошла подача от угла поля к воротам «Крыльев», после чего Тимофеев придержал в своей штрафной Сапету, а тот, недолго думая, рухнул на газон — это пенальти.
'20
Затяжная атака хозяев привела к назначению углового удара.
'19
Салугин искал фол у штрафной гостей, но судья не повёлся на падение форварда.
'17
Зиньковский на рывке ушёл от защитника и доставил мяч во вратарскую хозяев, но Анисимов в прыжке кулаками сыграл безупречно.
'16
Фомин решился на удар с дальней дистанции — Рыжиков на месте.
'15
Атака «Крыльев» остановлена свистком рефери — Шейдаев забрался в офсайд.
'14
Не разобралась оборона самарцев в своей штрафной, Палиенко воспользовался этим замешательством и от угла вратарской пробил в касание — мяч попал в сетку, но с внешней стороны ворот!
'13
У Салугина не получился удар с лёта из-за штрафной — мяч свалился с ноги.
'11
Носов на левом краю штрафной «Крыльев» получил мяч, обыграл Шишкина и пробил под острым углом — Рыжиков среагировал!
'10
Штанга! Зиньковский перехватил мяч у центра поля, протащил его до радиуса штрафной и пробил — каркас ворот сыграл за «Нижний Новгород»!
'9
Рабиу из-за штрафной нанёс удар — в метре от штанги пролетел мяч!
'8
Шишкин не позволил хозяевам выйти в быструю контратаку, сфолив на Носове.
'7
Надёжно сработала оборона гостей после подачи от угла поля.
'6
Палиенко прострелил от лицевой линии, мяч от ноги самарского защитника покинул поле — угловой.
'5
Едва у «Крыльев» ещё не прошёл выход на ворота, но на этот раз успела нижегородская оборона среагировать на атаку через центр.
'3
Из аута гости ввели мяч в игру, Шейдаев через левый край ворвался в чужую штрафную и пробил в направлении дальнего угла ворот — промах!
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли самарцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого переходного матча за право играть в РПЛ: «Нижний Новгород» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.