Появилась новая информация, связанная с болельщиками «Локомотива». Теперь уже на территории стадиона. По словам представителя активной фанатской группировки «Локо» Ивана Крылова, болельщикам красно-зеленых запретили сделать перфоманс на финальный матч за Кубок.

«По поводу перфоманса на стадионе удивительная ситуация. Не пускают наши традиционные баннеры, которые допускались на все прошлые матчи. Нам и фанатам «Урала» сказали: «Пропустим три баннера. Сами выбирайте какие. Больше нельзя». У нас флаги были частью перфоманса – их запретили. А то не многое, что проносим, нам позволяют использовать только до стартового свистка! Ну кретинизм же. Это не первый наш финал за последнее время, но такого бреда не помню. И ладно у нас было бы что-то жесткое, типа «бей-убей», но ничего провокационного и близко нет. Нам просто запретили перфоманс, который до этого разрешили», — цитирует Крылова «Чемпионат».