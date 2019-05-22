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Локомотив Урал

Финальная битва за Кубок: «Локомотив» обыгрывает «Урал». LIVE

Онлайн-трансляция финала Кубка России «Локомотив» - «Урал»

Московский «Локомотив» встречается с екатеринбургском «Уралом» в финальном матче Олимп - Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Финал  |   22 мая 18:30   |  2 тайм
Локомотив
1:0
Урал
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Баринов 27'
Баринов 40'
Погребняк 59'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
3 (з)   Брайан Идову
84 (з)   Михаил Лысов
14 (з)   Ведран Чорлука
4 (п)   Мануэл Фернандеш
7 (п)   Гжегож Крыховяк
6 (п)   Дмитрий Баринов 27' 40'
11 (п)   Антон Миранчук 67'
59 (п)   Алексей Миранчук
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
9 (н)   Фёдор Смолов
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
8 (з)   Стефан Страндберг
15 (п)   Денис Кулаков
92 (п)   Роман Емельянов
57 (п)   Артём Фидлер
13 (п)   Петрюс Бумаль
58 (п)   Отман Эль-Кабир
11 (н)   Владимир Ильин
88 (н)   Павел Погребняк 59'
20 (н)   Андрей Панюков 57'
Запасной состав
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
17 (з)   Тарас Михалик
36 (з)   Innokentiy Samokhvalov
37 (з)   Станислав Магкеев
42 (з)   Иван Лапшов
23 (п)   Дмитрий Тарасов 67'
18 (п)   Александр Коломейцев
21 (п)   Хвича Кварацхелия
69 (п)   Даниил Куликов
67 (н)   Роман Тугарев
24 (н)   Антонио Эдер
77 (в)   Олег Баклов
3 (з)   Вараздат Ароян
4 (з)   Сергей Брызгалов
5 (з)   Доминик Динга
7 (з)   Александр Данцев
19 (з)   Денис Поляков
21 (п)   Марко Араторе 57'
14 (п)   Юрий Бавин
70 (п)   Илья Жигулёв
94 (п)   Анатолий Катрич
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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'77

И вновь ошибка. Меркулов подключился к атаке по левому флангу и отдал в свободную зону. Однако там из партнеров по команде не осталось вообще никого.

'76

Заканчивается основное время встречи. «Урал» уже устраивает, что называется, навал на чужие ворота, но ошибок в передачах игроки оранжево-черных допускают предостаточно.

'74

Опасно могло быть! Шикарно вышли со своей половины поля игроки «Урала». Меркулов обыгрался с Погребняком и прорвался по центру поля, отдав направо. С фланга последовал навес, но Баринов «рыбкой» нырнул за мячом, выбив его за боковую линию.

'73

Крайне неудачным получился навес у Эль-Кабира. Гилерме едва вышел из ворот и спокойно поймал мяч.

'72

Погребняк накрутил двух защитников на левом фланге и в итоге вынудил Крыховяка сфолить на себе.

'70

Опасно! Заработал «Урал» штрафной на чужой половине поля. Гилерме после первой подачи Эль-Кабира мяч ловить не стал, выбив его подальше. Но затем на дальнюю штангу навесил Меркулов. Здесь уже голкипер «Локомотива» надежен.

'69

Разыгрались команды к концовке встречи. Отвечают атакой на атакую. Араторе мог убежать, организовав контрвыпад три в три, но Баринов в подкате мяч у швейцарца выбил.

'67

Момент! Сразу же включился в игру Тарасов, сделавший идеальную передачу в разрез на Жемалетдинова. Вышел форвард «Локо» один на один с Годзюром, но вратарь мяч отбил и переправил его на угловой.

'66

И замену проводят «железнодорожники». На поле вместо травмированного Миранчука вышел Дмитрий Тарасов.

'64

Не может продолжить игру Антон Миранчук. Требуется ему замена.

'63

Антон Миранчук присел на газон. Держится за голеностоп Антон. Видимо, получил повреждение в одном из эпизодов.

'61

Погребняк грубо сфолил на Чорлуке, выставив локоть. На грани удаления сыграл Павел, ведь желтая карточка у него уже имеется.

'60

Опасно! Эль-Кабир сделал передачу на ход Меркулова, тот едва догнал мяч у лицевой линии и навесил во вратарскую. Свободным оказался Араторе, пробивший в падении в дальний угол. Рядом со штангой пролетел мяч!

'59

Погребняк выполнил опасный подкат под Жемалетдинова и срубил Рифата с ног. Желтой карточкой награжден 88-й номер «Урала».

'58

Угловой заработали игроки «Урала». Эль-Кабир сделал навес на дальнюю штангу, Гилерме из ворот вышел, но до мяча не добрался. Мог наказать Ильин капитана «Локо», но пробил мимо ворот.

'56

Первая замена в матче. Марко Араторе вышел на поле вместо Панюкова.

'55

Бумаль обыграл двух игроков на чужой половине поля, дальше идти не рискнул и отдал на Фидлера. Тот замахнулся на могучий удар, но попал в защитника «Локомотива». Только угловой.

'52

Эль-Кабир показывал всем видом, что будет навешивать, а в итоге пробил. Несильным получился удар, Гилерме легко на него среагировал.

'51

Крыховяк сбил с ног Ильина у своей штрафной. Будет опасный «стандарт».

'50

Опасно! Панюков отдал на Эль-Кабира, а тот сразу же навесил на Погребняка. Павел мог расстреливать ворота Гилерме, но пробил сильно выше.

'49

Смолов получил мяч на левом фланге и попытался убежать от Каблукова. В итоге просто отпустил от себя мяч и потерял его.

'47

Эль-Кабир выполнил навес в направлении Погребняка, но того опередил Баринов, выбивший мяч подальше от своих ворот.

'47

С первых же минут тайма «Урал» убежал в атаку, и зарабатывают екатеринбуржцы опасный штрафной.

'46

Стартовал второй тайм.

'45

Ничего не добавляет Сергей Лапочкин к основному времени первого тайма и отправляет команды на перерыв. 1:0, ведет «Локомотив». Отдыхаем.

'44

Перехватил «Урал» инициативу к концовке тайма, но брака в передачах у чужих ворот меньше не стало.

'43

Эль-Кабир сделал разрезающую передачу на ход Погребняку, но Павел оказался в очевидном офсайде.

'42

И сразу же еще один момент! Последовала передача с углового, Ильин едва не замкнул скидку на дальней штанге. Спасает свою команду Идову, который перевел мяч на угловой. Второй «стандарт» к опасному моменту у ворот «Локо» уже не привел.

'41

Опасно! Последовала подача на дальнюю штангу, Ильин сделал скидку на Панюкова, а Андрей пробил в сторону верхнего угла. На пути мяча встал Лысов.

'40

Первая желтая карточка в матче. Баринов прямой ногой грубо сыграл против Погребняка и сел на «горчичник».

'39

Еще один угловой заработали красно-зеленые. Фернандеш снова искал Баринова, но Ильин верховую борьбу у автора пока что единственного гола матча выиграл. Лысов оказался первым на подборе и пробил издали. Сильно выше ворот.

'38

«Урал» едва не ответил. Ильин ворвался в штрафную и открылся под заброс из глубины поля. Зацепиться за мяч Владимир не сумел — легко его обыграл Крыховяк.

'38

Идову подключился к атаке по правому флангу и решил выполнить длинную передачу на дальнюю штангу, а получилось в район трибун.

'37

Емельянов свалил Смолова с ног в центре поля.

'35

Просто на месте стоят защитники «Урала». Легко от двух игроков убежал Алексей Миранчук, а выполнить навес в штрафную ему никто не помешал. Но передача оказалась крайне неточной.

'32

Деморализованными выглядят игроки «Урала». Строится вся игра через левый фланг, но Эль-Кабир дуэль Идову проигрывает раз от раза.

'30

Как сейчас не забил Смолов?! Убежали «железнодорожники» в контратаку, Смолов отдал налево на Жемалетдинова, а тот выполнил разрезающую передачу на Алексея Миранчука. Миранчук прострелил на Смолова, а тот не сумел реализовать выход один на один, пробив мимо ворот!

'29

Продолжают красно-зеленые давление на ворота «Урала». Смолов выполнил пас налево в направлении Антона Миранчука, тот ворвался в штрафную и прострелил на 11-метровую отметку, куда набегал Алексей. Защитник «Урала» в последний момент передачу прервал.

'27

Фернандеш исполнил «стандарт» и навесил с угла поля точно на Баринова. Дмитрий занял отличную позицию и переправил мяч в ворота. 1:0!

'27

ГОЛ! «ЛОКОМОТИВ»!

'26

Опасно могло быть! Гилерме быстро ввел мяч в игру после углового у своих ворот, перевел мяч на Антона Миранчука, тот отпасовал на Смолова, а Федор сделал пас в разрез на Идову. Угловой заработали красно-зеленые.

'25

Снова Алексей Миранчук! На скорости прошел практически до штрафной, но в последний момент в жестком подкате Емельянов мяч выбил. Большие проблемы у «Урала» в опорной зоне, игроки «Локомотива» чувствуют себя достаточно свободно.

'24

Алексей Миранчук подхватил мяч в центре поля, продвинулся вперед, обыграл Фидлера и пробил. Неточно.

'23

Фидлер сфолил на Фернандеше в центре поля. Спокойно пока проходит игра, нарушений практически нет. Намека на желтую карточку - тоже.

'22

Погребняк выиграл борьбу за мяч в центре поля и сразу отдал на Ильина. Тот ждал подключение Кулакова по флангу, но передачу перехватил Лысов.

'20

И сразу же момент! И снова Смолов. Но запутался в собственных ногах нападающий «Локомотива». Хотел обыграться в «стенку» с партнером по клубу в чужой штрафной, но неудачно.

'19

ГОЛ... не засчитывают судьи. Лысов пробил издали в сторону дальнего угла, и Смолов здорово подставил ногу, отправив мяч в сетку ворот. Но попал в офсайд Федор.

'18

Лысов здорово подключился к атаке и прорвался по левому флангу, но решил доверить мяч Фернандешу. Тот атаку развернул в обратную сторону.

'16

Алексей Миранчук пробил издали — неточно. Мяч пролетел над перекладиной.

'15

Погребняк ценой возможной травмы сделал скидку на Ильина, а тот перевел мяч на Эль-Кабира. 58-й номер «Урала» попробовал ворваться в штрафную с левого фланга, но переиграть Идову не сумел.

'13

Бумаль в борьбе за мяч ударил по лицу Антону Миранчуку. Лапочкин обходится устным предупреждением.

'12

Опасно! Смолов здорово зацепился за мяч у чужой штрафной и сделал разрезающую передачу на ход Жемалетдинову. Рифат пробил в ближний угол, но Годзюр свою команду выручил.

'11

Удалось выбраться на чужую половину поля «Уралу». Фидлер перевел мяч на Эль-Кабира, а тот выполнил навес на дальнюю штангу. Ильин верховую борьбу Лысову проиграл.

'10

Прижали «железнодорожники» игроков «Урала» к своим воротам. Алексей Миранчук отпасовал налево в направлении Фернандеша, португалец сместился немного в центр и пробил. Годзюр без проблем мяч поймал.

'9

Затяжную атаку в чужой штрафной устроили братья Миранчуки вместе с Фернандешом. После ряда комбинаций последовал неточный заброс Алексея на Антона, тот упал и до мяча не добрался.

'7

Момент у ворот «Урала»! Алексей Миранчук прошел по центру и сблизился со штрафной площадью, сместился влево и оставил мяч под удар своему брату Антону. Годзюр перевел мяч на угловой, который красно-зеленые реализовать не сумели.

'6

Еще одна подача с фланга в исполнении «Урала». Кулаков навесил во вратарскую, но Гилерме мяч забрал.

'5

А вот уже могло быть опасно! Последовал навес с левого фланга атаки «Урала», Ильин верховую борьбу в чужой вратарской выиграл, но ни пробить не сумел, ни сделать точную передачу на Погребняка.

'4

Перехватили мяч екатеринбуржцы в центре поля и убежали в контратаку. Эль-Кабир споткнулся на ровном месте и атаку запорол.

'3

Неспешно начинают свою позиционную атаку «железнодорожники». Перекатывают между собой мяч центральные защитники Чорлука и, что уже неудивительно, Крыховяк.

'1

Чорлука выполнил длинный заброс со своей половины поля на Жемалетдинова, но неточно. Годзюр легко мяч забрал.

'1

Матч начался! Сегодняшнюю встречу обслуживает Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

18:28

Звучит национальный гимн России.

18:27

Команды появляются на поле.

18:25

До начала матча остаются считанные минуты.

18:20

Два года назад команды уже встречались друг с другом в финале Кубка России на арене «Фишт» в Сочи. Тогда триумфаторами стали «железнодорожниками», но матч запомнился не столько победой «Локо», сколько концовкой поединка, завершившегося массовой дракой футболистов. По итогам потасовки прямые красные карточки получили Артем Фидлер и Эдгар Манучарян у «Урала», а также Ари и Джефферсон Фарфан у красно-зеленых. Надеемся, что сегодня подобных «акций» на футбольном поле «Самара Арены» и за его пределами не произойдет.

18:16

Появилась новая информация, связанная с болельщиками «Локомотива». Теперь уже на территории стадиона. По словам представителя активной фанатской группировки «Локо» Ивана Крылова, болельщикам красно-зеленых запретили сделать перфоманс на финальный матч за Кубок.

«По поводу перфоманса на стадионе удивительная ситуация. Не пускают наши традиционные баннеры, которые допускались на все прошлые матчи. Нам и фанатам «Урала» сказали: «Пропустим три баннера. Сами выбирайте какие. Больше нельзя». У нас флаги были частью перфоманса – их запретили. А то не многое, что проносим, нам позволяют использовать только до стартового свистка! Ну кретинизм же. Это не первый наш финал за последнее время, но такого бреда не помню. И ладно у нас было бы что-то жесткое, типа «бей-убей», но ничего провокационного и близко нет. Нам просто запретили перфоманс, который до этого разрешили», — цитирует Крылова «Чемпионат».

18:15

«Урал»:

Вратарь: Ярослав Годзюр;

Михаил Меркулов, Стефан Страндберг, Денис Кулаков, Роман Емельянов, Артем Фидлер, Петрюс Бумаль, Отман Эль-Кабир, Владимир Ильин, Павел Пагребняк, Андрей Панюков.

18:10

Представляем стартовые составы команд. «Локомотив»:

Вратарь: Маринато Гилерме;

Брайан Идову, Михаил Лысов, Ведран Чорлука, Мануэл Фернандеш, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Федор Смолов.

18:07

Всего, по данным пресс-службы «Локомотива», красно-зеленых в Самаре поддержат около десяти тысяч болельщиков, 3 тыс. из которых — активные фанаты. У «Урала» эта цифра несколько скромнее — только 3 тыс. болельщиков из Екатеринбурга прибудут на «Самара Арену».

18:06

Почти за полтора часа до начала встречи распространилась информация о задержаниях болельщиков «Локомотива» правоохранительными органами. Причины не сообщаются, однако, как утверждается в твиттере активных фанатов «железнодорожников», болельщики проводили время в одном из пабов Самары и «спокойно пили пиво».

18:05

Начало игры запланировано на 18:30 мск.

18:00

Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча Олимп - Кубка России, в котором встречаются московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал».