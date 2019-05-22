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И вновь ошибка. Меркулов подключился к атаке по левому флангу и отдал в свободную зону. Однако там из партнеров по команде не осталось вообще никого.
Заканчивается основное время встречи. «Урал» уже устраивает, что называется, навал на чужие ворота, но ошибок в передачах игроки оранжево-черных допускают предостаточно.
Крайне неудачным получился навес у Эль-Кабира. Гилерме едва вышел из ворот и спокойно поймал мяч.
Погребняк накрутил двух защитников на левом фланге и в итоге вынудил Крыховяка сфолить на себе.
Разыгрались команды к концовке встречи. Отвечают атакой на атакую. Араторе мог убежать, организовав контрвыпад три в три, но Баринов в подкате мяч у швейцарца выбил.
Антон Миранчук присел на газон. Держится за голеностоп Антон. Видимо, получил повреждение в одном из эпизодов.
Погребняк грубо сфолил на Чорлуке, выставив локоть. На грани удаления сыграл Павел, ведь желтая карточка у него уже имеется.
Угловой заработали игроки «Урала». Эль-Кабир сделал навес на дальнюю штангу, Гилерме из ворот вышел, но до мяча не добрался. Мог наказать Ильин капитана «Локо», но пробил мимо ворот.
Бумаль обыграл двух игроков на чужой половине поля, дальше идти не рискнул и отдал на Фидлера. Тот замахнулся на могучий удар, но попал в защитника «Локомотива». Только угловой.
Эль-Кабир показывал всем видом, что будет навешивать, а в итоге пробил. Несильным получился удар, Гилерме легко на него среагировал.
Крыховяк сбил с ног Ильина у своей штрафной. Будет опасный «стандарт».
Смолов получил мяч на левом фланге и попытался убежать от Каблукова. В итоге просто отпустил от себя мяч и потерял его.
Эль-Кабир выполнил навес в направлении Погребняка, но того опередил Баринов, выбивший мяч подальше от своих ворот.
С первых же минут тайма «Урал» убежал в атаку, и зарабатывают екатеринбуржцы опасный штрафной.
Перехватил «Урал» инициативу к концовке тайма, но брака в передачах у чужих ворот меньше не стало.
Еще один угловой заработали красно-зеленые. Фернандеш снова искал Баринова, но Ильин верховую борьбу у автора пока что единственного гола матча выиграл. Лысов оказался первым на подборе и пробил издали. Сильно выше ворот.
«Урал» едва не ответил. Ильин ворвался в штрафную и открылся под заброс из глубины поля. Зацепиться за мяч Владимир не сумел — легко его обыграл Крыховяк.
Идову подключился к атаке по правому флангу и решил выполнить длинную передачу на дальнюю штангу, а получилось в район трибун.
Емельянов свалил Смолова с ног в центре поля.
Просто на месте стоят защитники «Урала». Легко от двух игроков убежал Алексей Миранчук, а выполнить навес в штрафную ему никто не помешал. Но передача оказалась крайне неточной.
Деморализованными выглядят игроки «Урала». Строится вся игра через левый фланг, но Эль-Кабир дуэль Идову проигрывает раз от раза.
Продолжают красно-зеленые давление на ворота «Урала». Смолов выполнил пас налево в направлении Антона Миранчука, тот ворвался в штрафную и прострелил на 11-метровую отметку, куда набегал Алексей. Защитник «Урала» в последний момент передачу прервал.
Фернандеш исполнил «стандарт» и навесил с угла поля точно на Баринова. Дмитрий занял отличную позицию и переправил мяч в ворота. 1:0!
Опасно могло быть! Гилерме быстро ввел мяч в игру после углового у своих ворот, перевел мяч на Антона Миранчука, тот отпасовал на Смолова, а Федор сделал пас в разрез на Идову. Угловой заработали красно-зеленые.
Снова Алексей Миранчук! На скорости прошел практически до штрафной, но в последний момент в жестком подкате Емельянов мяч выбил. Большие проблемы у «Урала» в опорной зоне, игроки «Локомотива» чувствуют себя достаточно свободно.
Алексей Миранчук подхватил мяч в центре поля, продвинулся вперед, обыграл Фидлера и пробил. Неточно.
Фидлер сфолил на Фернандеше в центре поля. Спокойно пока проходит игра, нарушений практически нет. Намека на желтую карточку - тоже.
Погребняк выиграл борьбу за мяч в центре поля и сразу отдал на Ильина. Тот ждал подключение Кулакова по флангу, но передачу перехватил Лысов.
И сразу же момент! И снова Смолов. Но запутался в собственных ногах нападающий «Локомотива». Хотел обыграться в «стенку» с партнером по клубу в чужой штрафной, но неудачно.
Лысов здорово подключился к атаке и прорвался по левому флангу, но решил доверить мяч Фернандешу. Тот атаку развернул в обратную сторону.
Алексей Миранчук пробил издали — неточно. Мяч пролетел над перекладиной.
Погребняк ценой возможной травмы сделал скидку на Ильина, а тот перевел мяч на Эль-Кабира. 58-й номер «Урала» попробовал ворваться в штрафную с левого фланга, но переиграть Идову не сумел.
Бумаль в борьбе за мяч ударил по лицу Антону Миранчуку. Лапочкин обходится устным предупреждением.
Удалось выбраться на чужую половину поля «Уралу». Фидлер перевел мяч на Эль-Кабира, а тот выполнил навес на дальнюю штангу. Ильин верховую борьбу Лысову проиграл.
Прижали «железнодорожники» игроков «Урала» к своим воротам. Алексей Миранчук отпасовал налево в направлении Фернандеша, португалец сместился немного в центр и пробил. Годзюр без проблем мяч поймал.
Затяжную атаку в чужой штрафной устроили братья Миранчуки вместе с Фернандешом. После ряда комбинаций последовал неточный заброс Алексея на Антона, тот упал и до мяча не добрался.
Еще одна подача с фланга в исполнении «Урала». Кулаков навесил во вратарскую, но Гилерме мяч забрал.
А вот уже могло быть опасно! Последовал навес с левого фланга атаки «Урала», Ильин верховую борьбу в чужой вратарской выиграл, но ни пробить не сумел, ни сделать точную передачу на Погребняка.
Перехватили мяч екатеринбуржцы в центре поля и убежали в контратаку. Эль-Кабир споткнулся на ровном месте и атаку запорол.
Неспешно начинают свою позиционную атаку «железнодорожники». Перекатывают между собой мяч центральные защитники Чорлука и, что уже неудивительно, Крыховяк.
Чорлука выполнил длинный заброс со своей половины поля на Жемалетдинова, но неточно. Годзюр легко мяч забрал.
Звучит национальный гимн России.
Команды появляются на поле.
До начала матча остаются считанные минуты.
Два года назад команды уже встречались друг с другом в финале Кубка России на арене «Фишт» в Сочи. Тогда триумфаторами стали «железнодорожниками», но матч запомнился не столько победой «Локо», сколько концовкой поединка, завершившегося массовой дракой футболистов. По итогам потасовки прямые красные карточки получили Артем Фидлер и Эдгар Манучарян у «Урала», а также Ари и Джефферсон Фарфан у красно-зеленых. Надеемся, что сегодня подобных «акций» на футбольном поле «Самара Арены» и за его пределами не произойдет.
Появилась новая информация, связанная с болельщиками «Локомотива». Теперь уже на территории стадиона. По словам представителя активной фанатской группировки «Локо» Ивана Крылова, болельщикам красно-зеленых запретили сделать перфоманс на финальный матч за Кубок.
«По поводу перфоманса на стадионе удивительная ситуация. Не пускают наши традиционные баннеры, которые допускались на все прошлые матчи. Нам и фанатам «Урала» сказали: «Пропустим три баннера. Сами выбирайте какие. Больше нельзя». У нас флаги были частью перфоманса – их запретили. А то не многое, что проносим, нам позволяют использовать только до стартового свистка! Ну кретинизм же. Это не первый наш финал за последнее время, но такого бреда не помню. И ладно у нас было бы что-то жесткое, типа «бей-убей», но ничего провокационного и близко нет. Нам просто запретили перфоманс, который до этого разрешили», — цитирует Крылова «Чемпионат».
«Урал»:
Вратарь: Ярослав Годзюр;
Михаил Меркулов, Стефан Страндберг, Денис Кулаков, Роман Емельянов, Артем Фидлер, Петрюс Бумаль, Отман Эль-Кабир, Владимир Ильин, Павел Пагребняк, Андрей Панюков.
Представляем стартовые составы команд. «Локомотив»:
Вратарь: Маринато Гилерме;
Брайан Идову, Михаил Лысов, Ведран Чорлука, Мануэл Фернандеш, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Федор Смолов.
Всего, по данным пресс-службы «Локомотива», красно-зеленых в Самаре поддержат около десяти тысяч болельщиков, 3 тыс. из которых — активные фанаты. У «Урала» эта цифра несколько скромнее — только 3 тыс. болельщиков из Екатеринбурга прибудут на «Самара Арену».
Почти за полтора часа до начала встречи распространилась информация о задержаниях болельщиков «Локомотива» правоохранительными органами. Причины не сообщаются, однако, как утверждается в твиттере активных фанатов «железнодорожников», болельщики проводили время в одном из пабов Самары и «спокойно пили пиво».
Начало игры запланировано на 18:30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча Олимп - Кубка России, в котором встречаются московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал».