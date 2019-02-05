Курсы валют$ 65.44 (-0.14) 74.75 (-0.198)
Москва: -3°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
21:00
ФрозинонеЛацио
0:1
закончен
23:00
КальяриАталанта
0:1
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Вест Хэм ЮнайтедЛиверпуль
1:1
закончен
Испания / Примера
23:00
Райо ВальеканоЛеганес
1:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьКуньлунь Ред Стар
3:2
закончен
17:00
АвтомобилистМеталлург Мг
2:3
закончен
17:00
Салават ЮлаевБарыс
2:3 (ОТ)
закончен
17:00
ТракторЙокерит
0:1
закончен
19:00
СеверстальАмур
5:0
закончен
19:30
АвангардСКА
2:0
закончен
19:30
ВитязьАдмирал
0:4
закончен
19:30
Динамо МнЦСКА
0:3
закончен
20:30
СлованДинамо Р
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзВанкувер Кэнакс
2:1
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсЛос-Анджелес Кингз
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАнахайм Дакс
6:1
закончен
04:30
Даллас СтарзАризона Койотс
5:4
закончен
Единая лига ВТБ
20:00
Калев ВЭФ
75:85
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
129:137
закончен
03:00
Детройт ПистонсДенвер Наггетс
129:103
закончен
03:30
Бруклин НетсМилуоки Бакс
94:113
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
107:109
закончен
05:00
Финикс СанзХьюстон Рокетс
110:118
закончен
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
127:112
закончен
Фигурное катание / Первенство России среди юниоров
10:00
Произвольный танец, танцевальные пары
1
Софья Шевченко / Игорь Еременко
184,97
закончен
12:45
Произвольная программа, спортивные пары
1
Мишина / Галлямов
199,48
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
17:00
Спартак М Марибор
online
Франция / Лига 1
21:00
МарсельБордо
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсТорпедо
не начался
19:30
СпартакХК Сочи
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Флорида ПантерзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВегас Голден Найтс
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсАнахайм Дакс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсСан-Хосе Шаркс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзАризона Койотс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшКоламбус Блю Джекетс
не начался
Еврокубок
20:45
Ратиофарм Ульм АСВЕЛ
не начался
20:45
Црвена Звезда Уникаха
не начался
22:45
Альба Партизан
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсБостон Селтикс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксДетройт Пистонс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерОрландо Мэджик
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсТоронто Рэпторс
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсМайами Хит
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
ЭвертонМанчестер Сити
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралКуньлунь Ред Стар
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
не начался
04:00
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
не начался
Еврокубок
19:00
УНИКС Андорра
не начался
20:00
Ритас Монако
не начался
20:00
Локомотив-Кубань Фрапорт Скайлайнерс
не начался
21:00
Цедевита Зенит
не начался
22:45
Валенсия Лимож
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсДенвер Наггетс
не начался
04:00
Милуоки БаксВашингтон Уизардс
не начался
04:00
Чикаго БуллзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:30
Даллас МавериксШарлотт Хорнетс
не начался
05:00
Юта ДжазФиникс Санз
не начался
06:00
Сакраменто КингзХьюстон Рокетс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзСан-Антонио Спёрс
не начался
Спартак М Марибор

Взять реванш за ЛЧ: «Спартак» сражается с «Марибором». LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча «Спартак» - «Марибор»

Московский «Спартак» встречается со словенским «Марибором» в рамках товарищеского матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
  |   05 февраля 17:00   |  Матч не начался
Спартак М
0:0
Марибор
Стадион «Тренировочное поле отеля Макс Роял», Белек | Главный судья:
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
92 (з)   Николай Рассказов
29 (з)   Илья Кутепов
14 (з)   Георгий Джикия
6 (з)    Айртон
8 (п)   Денис Глушаков
7 (п)   Аяз Гулиев
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
94 (п)   Софьян Ханни
12 (н)   Луис Адриано
9 (н)    Зе
13 (в)   Кенан Пирич
4 (з)   Марко Шулер
28 (з)   Митя Вилер
31 (з)   Саша Ивкович
2 (п)   Денис Клинар
8 (п)   Александру Крецу
10 (п)   Дино Хотич
21 (п)   Амир Дервишевич
97 (п)   Мартин Крамарич
11 (н)   Лука Захович
29 (н)   Ян Млакар
Запасной состав
57 (в)   Александр Селихов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
35 (з)   Леонид Миронов
39 (з)   Павел Маслов
16 (з)   Сальваторе Боккетти
11 (п)   Лукас Фернандо
47 (п)   Роман Зобнин
88 (п)   Александр Ташаев
27 (п)   Александр Ломовицкий
37 (н)   Георгий Мелкадзе
1 (в)   Альяж Котман
22 (з)   Мартин Милец
26 (з)   Александер Райчевич
32 (з)   Лука Ускокович
23 (з)   Жан Колманич
5 (п)   Блаж Врховец
6 (п)   Алекс Пихлер
12 (п)   Даре Вршич
99 (п)   Нино Жугель
9 (н)   Маркос Таварес
96 (н)   Фелипе Сантос
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — «Марибор». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.