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Трансляция
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'8
'7
Айртон с левого края сделал передачу в центр, Ханни продвинулся вперёд и мощно пробил с 25 метров! Мяч после рикошета улетел на угловой.
'5
Алексей Миранчук приложился из угла штрафной! Кутепов принял удар на себя.
'3
Бодрый старт от «Спартака». Команда Кононова продолжает владеть мячом на чужой половине поля.
'1
'1
Матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: «Спартак» — «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 20:00 по московскому времени.