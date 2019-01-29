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Спартак М Локомотив М

Дерби в Катаре: «Спартак» забил «Локомотиву». LIVE

Онлайн игры Фонбет Кубка Матч Премьер «Спартак» — «Локомотив»

Московские «Спартак» и «Локомотив» встречаются в матче товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», который проходит в Катаре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
3-й тур  |   29 января 20:00   |  1 тайм
Спартак М
1:0
Локомотив М
Стадион «Аспир-Центр», Доха | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Айртон 1'
Подробная статистика матча
Основные составы
57 (в)   Александр Селихов
14 (з)   Георгий Джикия
29 (з)   Илья Кутепов
92 (з)   Николай Рассказов
6 (з)    Айртон 1'
8 (п)   Денис Глушаков
47 (п)   Роман Зобнин
88 (п)   Александр Ташаев
94 (п)   Софьян Ханни
27 (п)   Александр Ломовицкий
9 (н)    Зе
1 (в)   Маринато Гилерме
33 (з)   Соломон Кверквелия
84 (з)   Михаил Лысов
6 (п)   Дмитрий Баринов
59 (п)   Алексей Миранчук
11 (п)   Антон Миранчук
20 (п)   Владислав Игнатьев
7 (п)   Гжегож Крыховяк
8 (п)   Джефферсон Фарфан
79 (н)   Максим Чиканчи
9 (н)   Фёдор Смолов
Запасной состав
98 (в)   Александр Максименко
56 (з)   Илья Гапонов
39 (з)   Павел Маслов
35 (з)   Леонид Миронов
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
22 (п)   Михаил Игнатов
54 (п)   Наиль Умяров
15 (п)   Максим Глушенков
7 (п)   Аяз Гулиев
99 (н)   Педро Роша
37 (н)   Георгий Мелкадзе
54 (в)   Виталий Сычёв
77 (в)   Антон Коченков
3 (з)   Брайан Идову
17 (з)   Тарас Михалик
42 (з)   Иван Лапшов
5 (з)   Бенедикт Хёведес
62 (з)   Вадим Логинов
31 (п)   Мацей Рыбусь
27 (п)   Игорь Денисов
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
23 (п)   Дмитрий Тарасов
83 (п)   Алексей Миронов
67 (н)   Роман Тугарев
24 (н)   Антонио Эдер
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'8
Спартаковцы нарвались на контратаку, Ханни вынужден был сбить Фарфана. Жёлтая карточка.
'7
Айртон с левого края сделал передачу в центр, Ханни продвинулся вперёд и мощно пробил с 25 метров! Мяч после рикошета улетел на угловой.
'5
Алексей Миранчук приложился из угла штрафной! Кутепов принял удар на себя.
'3
Бодрый старт от «Спартака». Команда Кононова продолжает владеть мячом на чужой половине поля.
'1
ГОЛ! И уже на 42-й секунде забил «Спартак»! Красно-белые провели атаку левым флангом, Зе Луиш сделал передачу вразрез, Айртон выскочил один на один и пробил низом — Гилерме ногой парировал! Бразилец после добивания перебросил голкипера, а мяч от ноги Лысова влетел в сетку.
'1
Матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: «Спартак» — «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 20:00 по московскому времени.