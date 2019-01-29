'1

ГОЛ! И уже на 42-й секунде забил «Спартак»! Красно-белые провели атаку левым флангом, Зе Луиш сделал передачу вразрез, Айртон выскочил один на один и пробил низом — Гилерме ногой парировал! Бразилец после добивания перебросил голкипера, а мяч от ноги Лысова влетел в сетку.