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Прибавил уверенности этот гол сборной Узбекистана. Стали играть намного выше, прижимают японцев на своей половине поля.
Алибаев падает после единоборства с Аоямой. Показывает арбитр, что надо продолжать игру. Узбек же не согласен. Считает, что правила против него были нарушены.
Шомуродов выбегал на ударную позицию, но за мяч зацепиться не сумел. Слишком сильной оказалась передача.
Ито навесил с правого фланга, Муто откликнулся на передачу, но Нестеров мяч перехватил. Упал узбекистанский вратарь. Арбитр фиксирует нарушение правил со стороны японского форварда. Нестеров показывает, что Муто активно работал локтями в единоборстве. Пока без желтых карточек.
Ничего опасного из стандартного положения, правда, создать не удалось.
Алибаев выполнил шикарную диагональную передачу на Хамдамова, тот за мяч зацепился и рванул к лицевой. Угловой заработал узбек.
Хамдамов и Мусаев затеяли комбинацию на правом фланге, но последний пас 17-го номера сборной Узбекистана на партнера оказался очень неточным.
Через короткий пас пытаются узбеки выйти со своей половины поля, но получается неудачно.
Много единоборств сегодня. Китагава активно борется за мяч, но чаще фолит.
Опасно могло быть! Последовал навес на угол вратарской. Сразу два японца выходили на ударную позицию, но пробил в итоге Макино. Выше ворот пролетел мяч, да и в офсайде оказался японец.
Китагава выполнял опасный прострел, но на пути мяча встал Шукуров. Рукой сыграл узбек. Штрафной.
Шомуродов вступил в прессинг, очень активно Эльдор боролся за мяч против Миуры, отобрал его, но только с нарушением правил.
Очередной заброс последовал в центр штрафной узбекистанской команды. Муто до мяча не дотянулся.
Перехватили инициативу японцы. Контролируют мяч футболисты сборной Японии, но пока что без особого продвижения вперед. Очень плотно обороняются узбеки.
Китагава выполнил заброс из глубины поля на Ито, но очень неточно. Мяч ушел за лицевую.
Убежали японцы в контратаку, Инуи сместился с левого фланга в центр и хотел нанести удар из-за пределов штрафной. Уже замахнулся на удар, но буквально из-под ног у него мяч отобрали.
Хамдамов, кстати, является не чужим человеком для любителей футбола из России. Достонбек выступает за махачкалинский «Анжи». К слову, в составе сборной Узбекистана есть еще один игрок из РПЛ — Эльдор Шомуродов, футболист «Ростова».
Делают узбеки акцент на атаке по правому флангу. Последовала диагональная передача на Хамдамова, но тот зацепиться за мяч не сумел. Заработал только аут для своей команды.
Вышли команды на поле. Звучат государственные гимны Японии и Узбекистана.
У Омана и Туркменистана, которые также играют в группе F, по ноль очков. Они между собой поборются за третью строчку, тогда как узбеки и японцы обеспечили себе выход в плей-офф.
После двух турах Узбекистан и Япония делят первую строчку в группе F, имея в своем активе по шесть очков. При этом узбеки опережают японцев по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей: 6-1 против 4-2.
Сборная Узбекистана:
Вратарь: Игнатий Нестеров;
Ислам Тухтахуджаев, Егор Кримец, Даврон Хашимов, Фаррух Сайфиев, Достонбек Хамдамов, Фозиль Мусаев, Икрам Алибаев, Отабек Шукуров, Жавохир Сидиков, Эльдор Шомуродов.
Представляем стартовые составы команд. Сборная Японии:
Вратарь: Дэниел Шмидт;
Гэнта Миура, Сэи Муроя, Цукаса Сиотани, Со Сасаки, Томоаки Макионо, Тосихиро Аояма, Такаси Инуи, Дзюня Ито, Коя Китагава, Йосинори Муто.
Матч начнется в 16.30 мск.
На юбилейном Кубке Азии по футболу Япония и Узбекистан встречаются в матче третьего тура группового этапа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.