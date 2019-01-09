Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'53
Лукас Васкес получил пас от Одриосолы на правом фланге атаки, попробовал прострелить в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.
'51
После подачи с углового Серхио Рамос ударом головой отправил мяч в штангу, но арбитр еще и зафиксировал фол в атаке со стороны защитника «Реала».
'50
Одриосола подключился к атаке своей команды по правому флангу и заработал угловой в единоборстве с Хонатаном Сильвой.
'48
Даниэль Себальос оказался в хорошей позиции для удара в пределах чужой штрафной, но отправил затем мяч над перекладиной ворот Куэльяра.
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол с пенальти провел Серхио Рамос перед самым перерывом. Хотя сама игра была равной с обоюдными шансами на успех. После перерыва «Леганес» может попытаться спасти результат.
'44
'43
'41
Одриосола подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил подачу в чужую штрафную, где первым на мяче был один из соперников.
'39
Винисиус перестарался в борьбе за мяч поблизости от чужой штрафной, нарушив правила против Тарина.
'37
Момент у «Леганеса»! Эль-Зхар навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Брайтвайт, но выручил свою команду Навас!
'35
Довольно неплохо удается сейчас и «Леганесу» контролировать мяч на чужой половине поля. Часто «Реалу» приходится обороняться большими силами.
'33
Гумбау попытался самостоятельно пройти вперед по левому флангу атаки, но в единоборстве с Одриосолой выпустил мяч за боковую линию поля.
'31
Бензема обыгрался в стеночку с Винисиусом и тут же попытался пробить с левого края штрафной, но на пути у мяча оказался Бустинса.
'29
Лукас Васкес получил пас на правом фланге атаки и исполнил подачу в центр чужой штрафной, где уверенно на выходе сыграл Куэльяр.
'27
Момент у «Леганеса»! После очередного провала обороны «Реала» по центру добежал до чужой штрафной Брайтвайт и нанес удар низом из-под Начо, но мяч пролетел рядом со штангой!
'26
Одриосола после классно разыгранной комбинации прорвался в чужую штрафную по центру и упал на газон после столкновения с Тарином, но арбитр пенальти не поставил.
'24
Гумбау на силу пробил со штрафного с выгодной позиции и отправил мяч намного выше створа ворот.
'23
Каземиро с нарушением правил сыграл против Сабина Мерино в центральной зоне у своей штрафной. Может быть опасный стандарт.
'21
Вальверде решился на удар по воротам из-за пределов штрафной, но после рикошета от защитника мяч стал легкой добычей для Куэльяра.
'19
Момент у «Леганеса»! Гумбау прострелил низом с левого края чужой штрафной во вратарскую, где немного не успел к мячу Брайтвайт!
'17
Момент у «Реала»! Лукас Васкес отпасовал низом с правого фланга атаки в центр на линию чужой штрафной, откуда на силу пробил Карим Бензема, но отправил мяч выше створа ворот!
'16
Одриосола подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил подачу в центр чужой штрафной, откуда нанес удар головой Бензема, но вышло прямо в руки голкиперу.
'14
Альваро Одриосола на скорости подключился к атаке своей команды по правому флангу, но далеко отпустил от себя мяч за лицевую линию поля.
'12
Серхио Рамос решился на удар низом со штрафного метров с 23-х, но мяч застрял в скоплении из футболистов «Леганеса».
'11
Винисиус заработал своим дриблингом опасное стандартное положение в центральной зоне у чужой штрафной. Это шанс для мадридского «Реала».
'9
Херард Гумбау исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был один из футболистов мадридского «Реала».
'7
Каземиро снова нарушил правила поблизости от центра поля. Пока арбитр обходится без желтой карточки.
'5
Рубен Перес попытался убежать в прорыв от центра поля, но был остановлен фолом со стороны Каземиро.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты «Реала» на первых минутах нашего матча. Однако, пока без опасных моментов у чужих ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Кубка Испании: «Реал» — «Леганес». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.