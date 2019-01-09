Курсы валют$ 66.71 (-0.039) 77.01 (-0.064)
Москва: -14°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Франция / Лига 1
21:00
АмьенАнже
0:0
закончен
21:00
НантМонпелье
2:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
АвтомобилистСКА
0:6
закончен
14:30
Салават ЮлаевКуньлунь Ред Стар
7:4
закончен
16:30
БарысАмур
4:2
закончен
17:00
ЛокомотивЦСКА
1:0
закончен
17:00
СеверстальДинамо Р
3:2 (ОТ)
закончен
19:30
ЙокеритДинамо М
2:3
закончен
19:30
Динамо МнСлован
5:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзФлорида Пантерз
5:1
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
3:4
закончен
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
5:1
закончен
03:00
Бостон БрюинзМиннесота Уайлд
4:0
закончен
03:30
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
5:3
закончен
03:30
Детройт Ред УингзМонреаль Канадиенс
2:3
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
4:0
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзДаллас Старз
1:3
закончен
04:00
Виннипег ДжетсКолорадо Эвеланш
7:4
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсНью-Йорк Рейнджерс
4:2
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксЭдмонтон Ойлерз
7:2
закончен
Евролига
20:00
Химки Фенербахче
84:78
закончен
21:30
Жальгирис Анадолу Эфес
58:79
закончен
22:00
Олимпиакос Баскония
91:87
закончен
23:30
Гран Канария Реал Мадрид
67:75
закончен
Еврокубок
21:15
Фрапорт Скайлайнерс Локомотив-Кубань
69:92
закончен
22:45
АСВЕЛ Ратиофарм Ульм
93:89
закончен
22:45
Уникаха Црвена Звезда
79:74
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсВашингтон Уизардс
132:115
закончен
03:00
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
115:123
закончен
03:30
Торонто РэпторсАтланта Хоукс
104:101
закончен
03:30
Майами ХитДенвер Наггетс
99:103
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерМиннесота Тимбервулвз
117:119
закончен
05:00
Финикс СанзСакраменто Кингз
115:111
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсШарлотт Хорнетс
128:109
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзНью-Йорк Никс
122:95
закончен
Кубок Испании
23:30
Реал МадридЛеганес
1:0
2 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ТракторАк Барс
1:0
закончен
19:30
СпартакНефтехимик
3:2 (Б)
закончен
19:30
АвангардВитязь
2:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
не начался
05:30
Калгари ФлэймзКолорадо Эвеланш
не начался
06:00
Анахайм ДаксОттава Сенаторз
не начался
Еврокубок
20:00
Зенит Цедевита
98:84
закончен
21:00
Монако Ритас
75:70
закончен
22:00
Партизан Альба
78:66
закончен
22:00
Андорра УНИКС
86:80
закончен
23:00
Лимож Валенсия
online
Евролига
20:15
Дарушшафака ЦСКА
65:80
закончен
22:00
Панатинаикос Бавария
77:67
закончен
22:05
Маккаби Т-А Будучность
81:76
закончен
22:45
Олимпия Милан Барселона
85:90
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Бостон СелтиксИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Бруклин НетсАтланта Хоукс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМилуоки Бакс
не начался
04:30
Даллас МавериксФиникс Санз
не начался
05:00
Юта ДжазОрландо Мэджик
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЧикаго Буллз
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДетройт Пистонс
не начался
Хроника /
13:41
Инспекторы WADA прибыли в Москву
закончен
Кубок Испании
23:30
ЛевантеБарселона
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралАмур
не начался
16:30
БарысКуньлунь Ред Стар
не начался
17:00
Салават ЮлаевДинамо Р
не начался
19:00
ЛокомотивСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНэшвилл Предаторз
не начался
03:00
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзДаллас Старз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
не начался
04:00
Миннесота УайлдВиннипег Джетс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзФлорида Пантерз
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзОттава Сенаторз
не начался
Евролига
20:00
Анадолу Эфес Химки
не начался
20:45
Фенербахче Жальгирис
не начался
23:00
Реал Мадрид Олимпиакос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Майами ХитБостон Селтикс
не начался
05:00
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
не начался
06:00
Сакраменто КингзДетройт Пистонс
не начался
Реал Мадрид Леганес

Борьба за Кубок: «Леганес» бьется с «Реалом». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании «Реал» - «Леганес»

Мадридский «Реал» принимает «Леганес» в матче 1/8 финала Кубка Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала. 1-й матч  |   09 января 23:30   |  2 тайм
Реал Мадрид
1:0
Леганес
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Рамос 44' (пен)
Начо 55'
Гумбау 42'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас
19 (з)   Альваро Одриосола
23 (з)   Серхио Регилон
6 (з)   Хосе Игнасио 55'
4 (з)   Серхио Рамос 44'
14 (п)    Каземиро
15 (п)   Федерико Вальверде
24 (п)   Даниель Себальос
17 (п)   Лукас Васкес
9 (н)   Карим Бензема
28 (н)    Винисиус
1 (в)   Иван Куэльяр
2 (з)    Хуанфран
22 (з)   Димитриос Сиовас
15 (з)   Родриго Тарин
3 (з)   Унаи Бустинса
6 (п)   Херард Гумбау 46' 42'
21 (п)   Рубен Перес
8 (п)    Ресио
10 (п)   Набиль Эль-Зхар
18 (н)    Сабин
25 (н)   Мартин Брайтвайт
Запасной состав
13 (в)   Кико Касилья
2 (з)   Даниэль 
3 (з)   Хесус Вальехо
10 (п)   Лука Модрич
21 (п)   Браим Диас
22 (п)    Иско
27 (н)   Кристо Гонсалес
31 (в)   David Tejero
5 (з)   Хонатан Сильва 46'
24 (з)   Кеннет 
17 (п)   Хавьер Эрасо
7 (н)   Даниэль Охеда
16 (н)   Хосе Арнаис
26 (н)   Юссеф Эн-Несири
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'53
Лукас Васкес получил пас от Одриосолы на правом фланге атаки, попробовал прострелить в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.
'51
После подачи с углового Серхио Рамос ударом головой отправил мяч в штангу, но арбитр еще и зафиксировал фол в атаке со стороны защитника «Реала».
'50
Одриосола подключился к атаке своей команды по правому флангу и заработал угловой в единоборстве с Хонатаном Сильвой.
'48
Даниэль Себальос оказался в хорошей позиции для удара в пределах чужой штрафной, но отправил затем мяч над перекладиной ворот Куэльяра.
'46
Вышел на поле Хонатан Сильва.
'46
Замена у «Леганеса». Ушел с поля Гумбау.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол с пенальти провел Серхио Рамос перед самым перерывом. Хотя сама игра была равной с обоюдными шансами на успех. После перерыва «Леганес» может попытаться спасти результат.
'44
Гол! 1:0! Серхио Рамос уверенным ударом с точки отправил мяч в левый нижний угол ворот.
'43
Пенальти! Гумбау получил желтую карточку за фол против Одриосолы в своей штрафной и арбитр назначил пенальти!
'41
Одриосола подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил подачу в чужую штрафную, где первым на мяче был один из соперников.
'39
Винисиус перестарался в борьбе за мяч поблизости от чужой штрафной, нарушив правила против Тарина.
'37
Момент у «Леганеса»! Эль-Зхар навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Брайтвайт, но выручил свою команду Навас!
'35
Довольно неплохо удается сейчас и «Леганесу» контролировать мяч на чужой половине поля. Часто «Реалу» приходится обороняться большими силами.
'33
Гумбау попытался самостоятельно пройти вперед по левому флангу атаки, но в единоборстве с Одриосолой выпустил мяч за боковую линию поля.
'31
Бензема обыгрался в стеночку с Винисиусом и тут же попытался пробить с левого края штрафной, но на пути у мяча оказался Бустинса.
'29
Лукас Васкес получил пас на правом фланге атаки и исполнил подачу в центр чужой штрафной, где уверенно на выходе сыграл Куэльяр.
'27
Момент у «Леганеса»! После очередного провала обороны «Реала» по центру добежал до чужой штрафной Брайтвайт и нанес удар низом из-под Начо, но мяч пролетел рядом со штангой!
'26
Одриосола после классно разыгранной комбинации прорвался в чужую штрафную по центру и упал на газон после столкновения с Тарином, но арбитр пенальти не поставил.
'24
Гумбау на силу пробил со штрафного с выгодной позиции и отправил мяч намного выше створа ворот.
'23
Каземиро с нарушением правил сыграл против Сабина Мерино в центральной зоне у своей штрафной. Может быть опасный стандарт.
'21
Вальверде решился на удар по воротам из-за пределов штрафной, но после рикошета от защитника мяч стал легкой добычей для Куэльяра.
'19
Момент у «Леганеса»! Гумбау прострелил низом с левого края чужой штрафной во вратарскую, где немного не успел к мячу Брайтвайт!
'17
Момент у «Реала»! Лукас Васкес отпасовал низом с правого фланга атаки в центр на линию чужой штрафной, откуда на силу пробил Карим Бензема, но отправил мяч выше створа ворот!
'16
Одриосола подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил подачу в центр чужой штрафной, откуда нанес удар головой Бензема, но вышло прямо в руки голкиперу.
'14
Альваро Одриосола на скорости подключился к атаке своей команды по правому флангу, но далеко отпустил от себя мяч за лицевую линию поля.
'12
Серхио Рамос решился на удар низом со штрафного метров с 23-х, но мяч застрял в скоплении из футболистов «Леганеса».
'11
Винисиус заработал своим дриблингом опасное стандартное положение в центральной зоне у чужой штрафной. Это шанс для мадридского «Реала».
'9
Херард Гумбау исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был один из футболистов мадридского «Реала».
'7
Каземиро снова нарушил правила поблизости от центра поля. Пока арбитр обходится без желтой карточки.
'5
Рубен Перес попытался убежать в прорыв от центра поля, но был остановлен фолом со стороны Каземиро.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты «Реала» на первых минутах нашего матча. Однако, пока без опасных моментов у чужих ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Кубка Испании: «Реал» — «Леганес». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.