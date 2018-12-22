Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'79
'75
'75
'71
'71
'69
Лукас Васкес не сумел на скорости прорваться в штрафную, отобрали у него мяч.
'67
'67
'66
Марсело обводящим ударом от центра поля хотел перебросить вышедшего из ворот голкипера, но не попал в створ.
'65
Бэйл получил мяч на фланге после дальней передачи Марсело, ворвался в штрафную и нанёс удар с острого угла — Еиса среагировал и спас команду.
'64
'64
'63
Кайо сильно пробил со средней дистанции, но попал в соперника.
'62
Кроос с фланга навесил в штрафную, где Бэйл немного не допрыгнул до мяча.
'60
'58
Бензема наносит сильный удар после отличного навеса Крооса с углового, но Еиса накрывает мяч, летевший под правую штангу!
'56
Абудан мощно пробил из-за пределов штрафной — неточно получилось.
'54
Васкес в подкате заблокировал удар Берга из штрафной после подачи с углового.
'52
Ещё один отличный момент! Бензема пробил с ходу от линии штрафной — рядом с правой штангой пролетел мяч!
'50
Аль-Алави заблокировал удар Модрича в штрафной, но мяч отскочил к Бэйлу, который пробил в падении через себя чуть выше перекладины!
'48
Бэйл с фланга прорвался в штрафную, обыграв Ахмеда, но упустил мяч за лицевую линию.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+2
В компенсированное время ничего интересного не произошло. Конечно, у «Реала» заметное преимущество, но «Аль-Айну» удалось несколько острых контратак, и вполне могли номинальные гости отличиться в этом матче. Ждём второго тайма, а пока передохнём немного.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
'43
Всё в порядке с Аль-Алави, похоже. Продолжает он игру.
'42
Оказывают защитнику помощь после этого эпизода.
'41
Аль-Алави сумел заблокировать мощный удар Бэйла из штрафной.
'39
Теперь ещё с мощнейшим ударом Модрича низом с 20 метров справился вратарь, а пытавшийся сыграть на добивании Марсело был в офсайде!
'38
Еиса! Бэйл завис в воздухе и пробил головой под перекладину после углового, но голкипер рукой перевёл мяч выше ворот!
'36
Кайо сильно пробил со штрафного, но до ворот было далеко, и в створ он не попал.
'34
Бензема получил мяч в штрафной и мощно пробил в касание, но точности этому удару не хватило.
'32
Ахмед хорошо сыграл, прервав опасный прострел Бэйла в центр штрафной.
'30
Кайо хороший навес с углового выполнил, Ахмед чуть-чуть не успел пробить головой — Куртуа его опередил на долю секунды!
'29
В офсайд попал сейчас Гарет.
'28
Кроос вырезал передачу в штрафную на Бэйла, но голкипер успел к мячу первым.
'26
Ахмед в грубом подкате сбил Карвахаля в центре поля. Обошлось без «горчичника».
'24
Рамос неточно пробил головой после навеса Крооса от угла поля — левее ворот полетел мяч.
'23
В следующей атаке угловой зарабатывает «Реал».
'22
Сильно пробил на скорости Бэйл из середины штрафной, несмотря на сопротивление защитника — Еиса отразил удар!
'20
Упал Марсело в чужой штрафной в борьбе с соперником. Нарушения правил не зафиксировано.
'18
Васкес опасно пробил из штрафной после прострела Карвахаля — рядом со штангой!
'16
Не засчитан гол «Аль-Айна». Кайо убежал один на один с Куртуа после передачи Берга между защитниками и здорово пробил мимо голкипера, но был зафиксирован офсайд.
'14
'13
Опасно! Эль-Шахат отобрал мяч у Марсело рядом со штрафной, убежал один на один с Куртуа, ушёл от него в сторону и пробил по, казалось, пустым воротам, но Рамос успел спасти команду, выбив мяч почти с ленточки!
'11
Бензема нанёс удар по воротам из штрафной с острого угла — выше цели.
'9
Маркус Берг разрезающей передачей вывел Эль-Шахата один на один с Куртуа, тот обыграл голкипера, но пробил в штангу!
'7
Здорово выпрыгнул в штрафной Бэйл после навеса Крооса с углового, однако мяч после его удара над перекладиной полетел.
'5
Марсело сильно пробил по воротам из-за пределов штрафной, но в цель не попал.
'3
Быстро заработал первый угловой «Реал». Разыграли его мадридцы, а последовавший за этим навес в штрафную получился неудачным.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала клубного чемпионата мира: «Реал» — «Эль-Айн». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.