Реал Мадрид

'14

ГОЛ! Прошла атака правым флангом у «Реала». Мяч был доставлен в штрафную, из которой Бензема покатил его назад, на Модрича, и Лука резко пробил под левую штангу. Еиса не среагировал вовремя и не смог дотянуться до мяча в прыжке, так что тот влетел в сетку.