Реал Мадрид

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ЛиверпульВулверхэмптон
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Испания / Примера
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Германия / Бундеслига
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Боруссия ДБоруссия М
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Ак БарсТрактор
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НефтехимикМеталлург Мг
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ТорпедоАвтомобилист
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Химки Дарушшафака
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21:00
Жальгирис Маккаби Т-А
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03:00
Шарлотт ХорнетсДетройт Пистонс
98:86
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03:30
Нью-Йорк НиксАтланта Хоукс
107:114
закончен
03:30
Бруклин НетсИндиана Пэйсерс
106:114
закончен
04:00
Чикаго БуллзОрландо Мэджик
90:80
закончен
04:00
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
107:120
закончен
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Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
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закончен
06:00
Сакраменто КингзМемфис Гриззлиз
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закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЮта Джаз
90:120
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Орлеан Пеликанс
112:104
закончен
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Алина Загитова
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закончен
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1
Марте Олсбу (Норвегия)
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2
Лаура Дальмайер (Германия)
+4,5
3
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+6,2
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15:00
БетисЭйбар
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закончен
18:15
Атлетико МЭспаньол
1:0
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БарселонаСельта
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Атлетик БВальядолид
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15:30
АрсеналБёрнли
3:1
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БорнмутБрайтон энд Хоув Альбион
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18:00
ЧелсиЛестер Сити
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Хаддерсфилд ТаунСаутгемптон
1:3
закончен
18:00
Манчестер СитиКристал Пэлас
2:3
закончен
18:00
Ньюкасл ЮнайтедФулхэм
0:0
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедУотфорд
0:2
закончен
20:30
Кардифф СитиМанчестер Юнайтед
0:2
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УдинезеФрозиноне
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КьевоИнтер М
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2 тайм
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ПармаБолонья
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2 тайм
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ЮвентусРома
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Ганновер-96Фортуна
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17:30
РБ ЛейпцигВердер
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17:30
НюрнбергФрайбург
0:1
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БайерГерта
3:1
закончен
20:30
Айнтрахт ФБавария
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0:2
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СКАЦСКА
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ЙокеритДинамо Р
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Бостон БрюинзНэшвилл Предаторз
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Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
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Калгари ФлэймзСент-Луис Блюз
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Каролина ХаррикейнзПиттсбург Пингвинз
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Филадельфия СиксерсТоронто Рэпторс
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04:00
Хьюстон РокетсСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Майами ХитМилуоки Бакс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзДаллас Маверикс
не начался
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1
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ЛеганесСевилья
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ХоффенхаймМайнц
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19:00
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КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарВитязь
не начался
15:00
АвтомобилистТрактор
не начался
19:00
СлованМеталлург Мг
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Джерси ДэвилзКоламбус Блю Джекетс
не начался
01:00
Каролина ХаррикейнзБостон Брюинз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
не начался
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
04:00
Даллас СтарзНью-Йорк Айлендерс
не начался
04:00
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
не начался
04:00
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Автодор
не начался
17:00
Нижний Новгород Парма
не начался
18:00
УНИКС Цмоки-Минск
не начался
18:00
ВЭФ ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
00:00
Детройт ПистонсАтланта Хоукс
не начался
01:00
Индиана ПэйсерсВашингтон Уизардс
не начался
02:00
Сакраменто КингзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Орландо МэджикМайами Хит
не начался
02:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Бруклин НетсФиникс Санз
не начался
02:00
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМемфис Гриззлиз
не начался
Реал Мадрид Аль-Айн

Подарок на Новый год: «Реал» бьется за победу в финале ЧМ. LIVE

Онлайн-трансляция финального матча Клубного чемпионата мира «Реал» - «Аль-Айн»

Мадридский «Реал» встречается с «Аль-Айном» из ОАЭ в финальном матче Клубного чемпионата мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Финал  |   22 декабря 19:30   |  2 тайм
Реал Мадрид
3:0
Аль-Айн
Стадион «Шейх Зайед», Абу-Даби | Главный судья: Джейр Марруфо (Эль-Пасо, США)
Модрич 14'
Рамос 45'
Льоренте 60'
Рамос 78'
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Даниэль 
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос 45' 78'
18 (п)   Маркос Льоренте 60'
10 (п)   Лука Модрич 14'
8 (п)   Тони Кроос 71'
17 (п)   Лукас Васкес
9 (н)   Карим Бензема
11 (н)   Гарет Бэйл
17 (в)   Халид Еиса
23 (з)   Мохамед Ахмед 64'
33 (з)   Цукаса Сиотани
5 (з)   Исмаил Ахмед
14 (з)   Мохаммед Аль-Алави
3 (п)   Тонго Думбия
74 (п)   Хуссейн Эль-Шахат
43 (п)   Rayan Yaslam
16 (п)   Мухамед Абдулрахман 67'
7 (п)    Кайо
9 (н)   Маркус Берг 75'
Запасной состав
1 (в)   Кейлор Навас
13 (в)   Кико Касилья
3 (з)   Хесус Вальехо
6 (з)   Хосе Игнасио
19 (з)   Альваро Одриосола
23 (з)   Серхио Регилон
24 (п)   Даниель Себальос 71'
14 (п)    Каземиро
15 (п)   Федерико Вальверде
20 (п)   Марко Асенсио
22 (п)    Иско
28 (н)    Винисиус
1 (в)   Mohamad Saeed
12 (в)   Хамад Абдулла
19 (з)   Моханнад Салем
44 (з)   Saeed Juma
11 (п)   Бандар Махди 64'
6 (п)   Амер Абдулрахман 67'
88 (п)   Yahia Nader 75'
13 (п)   Ахмед Али
18 (п)   Ibrahim Amuah
28 (п)   Sulaiman Nasser
30 (п)   Mohammed Al
99 (н)   Jamal Ibrahim
Удары
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По воротам:
В створ:
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'79
ГОЛ!
'75
Надер вместо Берга.
'75
Последняя замена у «Аль-Айна».
'71
Себальос его заменил.
'71
Кроос отправился отдыхать.
'69
Лукас Васкес не сумел на скорости прорваться в штрафную, отобрали у него мяч.
'67
Амер Абдулла вместо Мухамеда Ахмеда появился. Уточним это, чтобы различать их.
'67
Замена Абдулрахмана на Абдулрахмана.
'66
Марсело обводящим ударом от центра поля хотел перебросить вышедшего из ворот голкипера, но не попал в створ.
'65
Бэйл получил мяч на фланге после дальней передачи Марсело, ворвался в штрафную и нанёс удар с острого угла — Еиса среагировал и спас команду.
'64
Махди вместо Ахмеда. Пытаются усилить атаку номинальные гости.
'64
Первая замена в матче.
'63
Кайо сильно пробил со средней дистанции, но попал в соперника.
'62
Кроос с фланга навесил в штрафную, где Бэйл немного не допрыгнул до мяча.
'60
ГОЛ! Файез выбил мяч из штрафной после навеса, но на подборе оказался Льоренте, который с ходу мощно пробил и положил мяч точно в левый нижний угол!
'58
Бензема наносит сильный удар после отличного навеса Крооса с углового, но Еиса накрывает мяч, летевший под правую штангу!
'56
Абудан мощно пробил из-за пределов штрафной — неточно получилось.
'54
Васкес в подкате заблокировал удар Берга из штрафной после подачи с углового.
'52
Ещё один отличный момент! Бензема пробил с ходу от линии штрафной — рядом с правой штангой пролетел мяч!
'50
Аль-Алави заблокировал удар Модрича в штрафной, но мяч отскочил к Бэйлу, который пробил в падении через себя чуть выше перекладины!
'48
Бэйл с фланга прорвался в штрафную, обыграв Ахмеда, но упустил мяч за лицевую линию.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+2
В компенсированное время ничего интересного не произошло. Конечно, у «Реала» заметное преимущество, но «Аль-Айну» удалось несколько острых контратак, и вполне могли номинальные гости отличиться в этом матче. Ждём второго тайма, а пока передохнём немного.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
Рамос получил карточку за грубую игру в отборе.
'43
Всё в порядке с Аль-Алави, похоже. Продолжает он игру.
'42
Оказывают защитнику помощь после этого эпизода.
'41
Аль-Алави сумел заблокировать мощный удар Бэйла из штрафной.
'39
Теперь ещё с мощнейшим ударом Модрича низом с 20 метров справился вратарь, а пытавшийся сыграть на добивании Марсело был в офсайде!
'38
Еиса! Бэйл завис в воздухе и пробил головой под перекладину после углового, но голкипер рукой перевёл мяч выше ворот!
'36
Кайо сильно пробил со штрафного, но до ворот было далеко, и в створ он не попал.
'34
Бензема получил мяч в штрафной и мощно пробил в касание, но точности этому удару не хватило.
'32
Ахмед хорошо сыграл, прервав опасный прострел Бэйла в центр штрафной.
'30
Кайо хороший навес с углового выполнил, Ахмед чуть-чуть не успел пробить головой — Куртуа его опередил на долю секунды!
'29
В офсайд попал сейчас Гарет.
'28
Кроос вырезал передачу в штрафную на Бэйла, но голкипер успел к мячу первым.
'26
Ахмед в грубом подкате сбил Карвахаля в центре поля. Обошлось без «горчичника».
'24
Рамос неточно пробил головой после навеса Крооса от угла поля — левее ворот полетел мяч.
'23
В следующей атаке угловой зарабатывает «Реал».
'22
Сильно пробил на скорости Бэйл из середины штрафной, несмотря на сопротивление защитника — Еиса отразил удар!
'20
Упал Марсело в чужой штрафной в борьбе с соперником. Нарушения правил не зафиксировано.
'18
Васкес опасно пробил из штрафной после прострела Карвахаля — рядом со штангой!
'16
Не засчитан гол «Аль-Айна». Кайо убежал один на один с Куртуа после передачи Берга между защитниками и здорово пробил мимо голкипера, но был зафиксирован офсайд.
'14
ГОЛ! Прошла атака правым флангом у «Реала». Мяч был доставлен в штрафную, из которой Бензема покатил его назад, на Модрича, и Лука резко пробил под левую штангу. Еиса не среагировал вовремя и не смог дотянуться до мяча в прыжке, так что тот влетел в сетку.
'13
Опасно! Эль-Шахат отобрал мяч у Марсело рядом со штрафной, убежал один на один с Куртуа, ушёл от него в сторону и пробил по, казалось, пустым воротам, но Рамос успел спасти команду, выбив мяч почти с ленточки!
'11
Бензема нанёс удар по воротам из штрафной с острого угла — выше цели.
'9
Маркус Берг разрезающей передачей вывел Эль-Шахата один на один с Куртуа, тот обыграл голкипера, но пробил в штангу!
'7
Здорово выпрыгнул в штрафной Бэйл после навеса Крооса с углового, однако мяч после его удара над перекладиной полетел.
'5
Марсело сильно пробил по воротам из-за пределов штрафной, но в цель не попал.
'3
Быстро заработал первый угловой «Реал». Разыграли его мадридцы, а последовавший за этим навес в штрафную получился неудачным.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала клубного чемпионата мира: «Реал» — «Эль-Айн». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.