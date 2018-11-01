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Трансляция
С конца
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'53
Полетал мяч в штрафной гостей, искали хозяева возможность для удара, но она так и не предоставилась.
'51
Ответ ростовчан! Теперь уже Ионова длинным пасом снабдили мячом к линии штрафной, но пока Алексей подбирал ногу для удара, Иванович мяч выбил на угловой!
'49
А вот сейчас провалился «Ростов» по центру обороны! Все ждали отмашки флажка от бокового арбитра, а получился чистый выход Заболотного на ворота, но затянул с ударом Антон и был блокирован!
'48
Первый выпад гостей прерван свистком рефери — офсайд.
'47
«Ростов» решил первые минуты после перерыва больше держать мяч. «Зенит» пока этому мало мешает.
'46
Второй тайм игры начался! Без замен в перерыве.
'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! Обменялись команды забитыми мячами в первые сорок пять минут игры — 1:1. Ждём с нетерпением продолжения кубкового сражения.
'45+2
В контратаке «Ростова» Калачёв с правого фланга сделал передачу верхом на линию штрафной, Кьяртанссон смотрел на мяч и не заметил выхода Лунёва из ворот, что привело к жёсткому столкновению. Не обошлось без помощи врачей. Серьёзных травм избежали игроки. Смотрелось это очень пугающе.
'45+1
Две минуты Роман Галимов добавил к первому тайму.
'45
Шатов подыграл себе рукой после передачи в штрафную от Набиуллина — судейский свисток остановил питерскую атаку.
'43
Иванович здорово подстраховал крайнего защитника, не позволив Скопинцеву очередной кросс исполнить.
'42
Потеряли хозяева мяч в центре поля, сразу гости через центр полезли на ворота, Шатов из-за штрафной пробил — промах.
'41
Ионов с левого фланга отдавал пас низом к радиусу штрафной, но там Зуева к мячу для удара в касание не подпустили.
'40
Калачёв на дальнюю штангу выполнил подачу, Гацкан дотянулся до мяча уже за лицевой линией — удар от ворот.
'39
Анюков у самого углового флажка не справился с Калачёвым — фол.
'38
Потенциально опасный момент ростовчане создали после розыгрыша корнера, но до удара по воротам дело не было доведено.
'37
Рывок Скопинцева по флангу и подача в штрафную — Салетрос пробил головой под перекладину, но Лунёв мяч зацепил, переведя его на угловой.
'35
Всё в порядке с Анюковым. Возобновился матч.
'34
Галимов приглашает медиков на поле. Анюков получил повреждение. Пауза в игре.
'33
Шатов стандарт выполнил от самой бровки, мяч без лишних касаний шёл в створ — Песьяков успел сложиться и мяч парировал!
'31
«Зенит» продолжает первым номером играть, а «Ростов» привычно низко садится к своим воротам, держа в уме контратаку.
'29
'28
'27
Скопинцев здорово справился с Шатовым на фланге и прострелил низом в штрафную гостей — Иванович первым оказался на мяче.
'25
Досталось по ногам заслуженному ветерану «Ростова» — Калачёв на газоне. Медики Тимофея привели в чувства быстро.
'24
Ионов через центр атаку «Ростова» разгонял, отыграл левее на Скопинцева, передача в касание в центр штрафной — Нету головой мяч выбил от ворот.
'22
Кьяртанссон был готов откликнуться на длинную передачу, но не выдержал линию — положение вне игры.
'21
Шатов с края в центр сместился и вырезал передачу в штрафную на Заболотного, а тот мяч не принял.
'20
Нету легко предотвратил заброс мяча на Ионова, сыграв головой на фланг.
'18
Гацкан привычно жёстко играет в центре поля. Фолы от капитана «Ростова» пошли, но пока без повода у арбитра полезть в кармашек.
'16
Подача Оздоева с правого фланга в штрафную хозяев, удар Ерохина головой в борьбе с соперником — мимо цели.
'15
Чуть начинает падать темп в игре, который был очень хорош с первых минут встречи.
'13
'12
Ерохин не успел выйти из положения вне игры, но вступил в борьбу за мяч — боковой судья не забыл поднять флажок.
'11
Заброс в штрафную южан, а после отскок мяча от головы защитника на свободного Дриусси, но тот с выгодной позиции пробил выше цели!
'9
Ингасон не дал Заболотному сделать передачу в штрафную, мяч в подкате выбит на угловой.
'7
Опасно! Быстрая контратака ростовчан с переводом мяча с одного фланга на другой, в завершении Салетрос из центра штрафной получил шанс пробить по воротам, но вышло несильно — Лунёв надёжен!
'6
Анюков из аута мяч забросил в штрафную соперника — оборона хозяев справилась.
'4
'3
Скопинцев на левом краю разгонял атаку «Ростова», Шатов остановил Дмитрия, но лишь с помощью фола.
'1
Роман Галимов даёт свисток — матч начался! Мяч с центра поля разыграли питерцы.
'0
Команды вышли на поле!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Ростов» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.