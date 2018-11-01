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Ростов Зенит

Карпин против Семака: «Зенит» отыгрался у «Ростова». LIVE

Онлайн 1/8 финала Олимп — Кубка России «Ростов» — «Зенит»

«Ростов» принимает петербургский «Зенит» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
1/8 финала  |   01 ноября 19:00   |  2 тайм
Ростов
1:1
Зенит
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Логашов 4'
Ионов 13'
Ингасон 28'
Дриусси 28' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Сергей Песьяков
25 (з)   Арсений Логашов 4'
15 (з)   Сверрир Ингасон 28'
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
84 (п)   Александр Гацкан
2 (п)   Тимофей Калачёв
11 (п)   Алексей Ионов 13'
77 (п)   Дмитрий Скопинцев
10 (п)   Александр Зуев
17 (п)   Антон Салетрос
23 (н)   Видар Кьяртанссон
99 (в)   Андрей Лунёв
2 (з)   Александр Анюков
6 (з)   Бранислав Иванович
15 (з)   Эльмир Набиуллин
13 (з)   Луиш Нету
17 (п)   Олег Шатов
27 (п)   Магомед Оздоев
21 (п)   Александр Ерохин
8 (п)   Матиас Краневиттер
29 (н)   Антон Заболотный
11 (н)   Себастьян Дриусси 28'
Запасной состав
31 (в)   Илья Абаев
4 (з)   Сергей Паршивлюк
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
3 (з)   Мацей Вилюш
21 (з)   Матия Бобен
7 (п)   Артур Юсупов
92 (п)   Артём Щадин
8 (п)   Аяз Гулиев
20 (п)   Жан Маер
14 (н)   Эльдор Шомуродов
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
41 (в)   Михаил Кержаков
86 (в)   Николай Рыбиков
28 (з)   Евгений Чернов
23 (з)   Миха Мевля
30 (з)   Эмануэль Маммана
14 (п)   Далер Кузяев
20 (п)   Роберт Мак
33 (п)    Эрнани
5 (п)   Леандро Паредес
10 (п)   Клаудио Маркизио
22 (н)   Артём Дзюба
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'53
Полетал мяч в штрафной гостей, искали хозяева возможность для удара, но она так и не предоставилась.
'51
Ответ ростовчан! Теперь уже Ионова длинным пасом снабдили мячом к линии штрафной, но пока Алексей подбирал ногу для удара, Иванович мяч выбил на угловой!
'49
А вот сейчас провалился «Ростов» по центру обороны! Все ждали отмашки флажка от бокового арбитра, а получился чистый выход Заболотного на ворота, но затянул с ударом Антон и был блокирован!
'48
Первый выпад гостей прерван свистком рефери — офсайд.
'47
«Ростов» решил первые минуты после перерыва больше держать мяч. «Зенит» пока этому мало мешает.
'46
Второй тайм игры начался! Без замен в перерыве.
'45+2
Прозвучал свисток на перерыв! Обменялись команды забитыми мячами в первые сорок пять минут игры — 1:1. Ждём с нетерпением продолжения кубкового сражения.
'45+2
В контратаке «Ростова» Калачёв с правого фланга сделал передачу верхом на линию штрафной, Кьяртанссон смотрел на мяч и не заметил выхода Лунёва из ворот, что привело к жёсткому столкновению. Не обошлось без помощи врачей. Серьёзных травм избежали игроки. Смотрелось это очень пугающе.
'45+1
Две минуты Роман Галимов добавил к первому тайму.
'45
Шатов подыграл себе рукой после передачи в штрафную от Набиуллина — судейский свисток остановил питерскую атаку.
'43
Иванович здорово подстраховал крайнего защитника, не позволив Скопинцеву очередной кросс исполнить.
'42
Потеряли хозяева мяч в центре поля, сразу гости через центр полезли на ворота, Шатов из-за штрафной пробил — промах.
'41
Ионов с левого фланга отдавал пас низом к радиусу штрафной, но там Зуева к мячу для удара в касание не подпустили.
'40
Калачёв на дальнюю штангу выполнил подачу, Гацкан дотянулся до мяча уже за лицевой линией — удар от ворот.
'39
Анюков у самого углового флажка не справился с Калачёвым — фол.
'38
Потенциально опасный момент ростовчане создали после розыгрыша корнера, но до удара по воротам дело не было доведено.
'37
Рывок Скопинцева по флангу и подача в штрафную — Салетрос пробил головой под перекладину, но Лунёв мяч зацепил, переведя его на угловой.
'35
Всё в порядке с Анюковым. Возобновился матч.
'34
Галимов приглашает медиков на поле. Анюков получил повреждение. Пауза в игре.
'33
Шатов стандарт выполнил от самой бровки, мяч без лишних касаний шёл в створ — Песьяков успел сложиться и мяч парировал!
'31
«Зенит» продолжает первым номером играть, а «Ростов» привычно низко садится к своим воротам, держа в уме контратаку.
'29
ГОЛ! Дриусси откровенно плохо пробил с «точки», казалось Песьяков мяч отбил, но тот пролез всё-таки под ногами вратаря!
'28
Заболотный после заброса Анюкова в штрафную мяч принял и получил толчок в спину от Ингасона — пенальти!
'27
Скопинцев здорово справился с Шатовым на фланге и прострелил низом в штрафную гостей — Иванович первым оказался на мяче.
'25
Досталось по ногам заслуженному ветерану «Ростова» — Калачёв на газоне. Медики Тимофея привели в чувства быстро.
'24
Ионов через центр атаку «Ростова» разгонял, отыграл левее на Скопинцева, передача в касание в центр штрафной — Нету головой мяч выбил от ворот.
'22
Кьяртанссон был готов откликнуться на длинную передачу, но не выдержал линию — положение вне игры.
'21
Шатов с края в центр сместился и вырезал передачу в штрафную на Заболотного, а тот мяч не принял.
'20
Нету легко предотвратил заброс мяча на Ионова, сыграв головой на фланг.
'18
Гацкан привычно жёстко играет в центре поля. Фолы от капитана «Ростова» пошли, но пока без повода у арбитра полезть в кармашек.
'16
Подача Оздоева с правого фланга в штрафную хозяев, удар Ерохина головой в борьбе с соперником — мимо цели.
'15
Чуть начинает падать темп в игре, который был очень хорош с первых минут встречи.
'13
Ионов уже после свистка послал мяч в сетку ворот «Зенита» — офсайд. Алексей показал судье, что из-за шума зрителей на трибунах ничего не слышал, но это не спасло от жёлтой карточки.
'12
Ерохин не успел выйти из положения вне игры, но вступил в борьбу за мяч — боковой судья не забыл поднять флажок.
'11
Заброс в штрафную южан, а после отскок мяча от головы защитника на свободного Дриусси, но тот с выгодной позиции пробил выше цели!
'9
Ингасон не дал Заболотному сделать передачу в штрафную, мяч в подкате выбит на угловой.
'7
Опасно! Быстрая контратака ростовчан с переводом мяча с одного фланга на другой, в завершении Салетрос из центра штрафной получил шанс пробить по воротам, но вышло несильно — Лунёв надёжен!
'6
Анюков из аута мяч забросил в штрафную соперника — оборона хозяев справилась.
'4
ГОЛ! Калачёв классную подачу со стандарта исполнил с левого края в центр штрафной, Логашов остался без опеки и головой направил мяч в сетку ворот!
'3
Скопинцев на левом краю разгонял атаку «Ростова», Шатов остановил Дмитрия, но лишь с помощью фола.
'1
Роман Галимов даёт свисток — матч начался! Мяч с центра поля разыграли питерцы.
'0
Команды вышли на поле!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Ростов» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.