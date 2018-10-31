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Каролина ХаррикейнзБостон Брюинз
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Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
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Баффало СэйбрзКалгари Флэймз
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Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
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Анахайм ДаксФиладельфия Флайерз
2:3
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Шарлотт ХорнетсМайами Хит
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Торонто РэпторсФиладельфия Сиксерс
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закончен
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03:00
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УралНижний Новгород
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20:00
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Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДаллас Старз
не начался
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:30
Оттава СенаторзБаффало Сэйбрз
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Калгари ФлэймзКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Анахайм ДаксНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:30
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05:30
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Кливленд КавальерсДенвер Наггетс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсОклахома-Сити Тандер
не начался
02:30
Атланта ХоуксСакраменто Кингз
не начался
03:00
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсНью-Орлеан Пеликанс
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Урал Нижний Новгород

Сражение за четвертьфинал: «Урал» бьется с «Нижним». LIVE

Онлайн матча 1/8 финала Олимп — Кубка России «Урал» — «Нижний Новгород»

«Урал» в Екатеринбурге принимает «Нижний Новгород», которым руководит Дмитрий Черышев, в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала  |   31 октября 17:00   |  дополнительное время
ДВ
Урал
0:0 (ДВ)
Нижний Новгород
Стадион «Уральская футбольная академия (СКБ-Банк Арена)», Екатеринбург | Главный судья: Евгений Турбин (Москва, Россия)
Чирьяк 33'
Гогличидзе 81'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
4 (з)   Сергей Брызгалов
27 (з)   Михаил Меркулов
3 (з)   Вараздат Ароян
15 (п)   Денис Кулаков
17 (п)   Николай Димитров
14 (п)   Юрий Бавин
13 (п)   Петрюс Бумаль
58 (п)   Отман Эль-Кабир 78'
10 (н)   Эрик Бикфалви
11 (н)   Владимир Ильин 66'
1 (в)   Артур Анисимов
55 (з)   Юрий Морозов
90 (з)   Андрей Хрипков
57 (з)   Руслан Абазов
95 (з)   Антон Бочаров
91 (з)   Лео Гогличидзе 81'
7 (п)   Анатолий Нежелев
19 (п)   Алексей Скворцов 64'
74 (п)   Даниил Фомин 75'
5 (п)   Тимур Аюпов 66'
33 (н)   Ловре Чирьяк 33'
Запасной состав
77 (в)   Олег Баклов
60 (в)   Владислав Полетаев
7 (з)   Александр Данцев
18 (з)   Джамалдин Ходжаниязов
26 (з)   Мингиян Бевеев
5 (з)   Доминик Динга
6 (з)   Грегор Балажиц
21 (п)   Марко Араторе 78'
8 (п)   Алексей Евсеев
9 (п)   Георгий Чантурия
20 (н)   Андрей Панюков 66'
79 (н)   Артём Юсупов
99 (в)   Николай Сысуев
28 (з)   Артём Семейкин
10 (п)   Максим Палиенко 66'
41 (п)   Александр Сапета 75'
27 (п)   Аркадий Симанов
14 (н)   Виктор Сергеев 64'
94 (н)   Дану Спэтару
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'90+3
Окончено основное время, ничья 0:0! «Урал» активно провёл второй тайм, но не забил. В одном из моментов показалось, что мяч после удара Брызгалова пересёк линию ворот, но арбитр этого не усмотрел. Впереди два дополнительных тайма по 15 минут.
'90+2
«Нижний Новгород» всей командой отошёл к собственной штрафной. На отбой играют гости.
'90
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'89
Ароян! Откликнулся на подачу с фланга и пробил головой по воротам — Анисимов на месте!
'87
Уральцы много верхом грузят мяч в штрафную, но гости выигрывают почти всю борьбу.
'85
Бумаль дошёл до штрафной и хлёстко пробил в угол — Анисимов кулаками отразил мяч в сторону.
'83
Вот это момент! Брызгалов пробил с радиуса штрафной, мяч попал в перекладину, отскочил за линию ворот и вылетел в поле! Но арбитр показал, что нет гола.
'82
Гогличидзе сбил рвавшегося в атаку Кулакова. Жёлтая карточка.
'80
Длинный заброс прошёл на ход Полиенко! Годзюр выскочил к границе штрафной и среагировал на удар, а затем справился с добиванием!
'78
Араторе в игре.
'78
Эль-Кабир заменён.
'77
Бикфалви промчался по флангу и прострелил в штрафную, но Панюков не сумел обработать мяч. Скользко на поле.
'75
Сапета вышел вместо Фомина.
'75
Замена у гостей.
'73
Нижегородцы убежали три в три, Палиенко получил пас в штрафной, развернулся, но Ароян накрыл удар соперника.
'71
Бикфалви разогнал атаку, дошёл до штрафной и попытался сделать передачу на ход Панюкову — защитник перехватил мяч.
'69
Ароян получил повреждение, медики оказывают помощь защитнику «Урала».
'68
Эль-Кабир после подбора пробил по центру ворот — Анисимов в падении забрал мяч.
'67
Момент! Уральцы поборолись у штрафной, Брызгалов сделал скидку на Бикфалви, который в касание послал мяч рядом со штангой!
'66
Палиенко в игре.
'66
Аюпов заменён.
'66
Панюков вышел вместо Ильина.
'66
Замена у «Урала».
'64
Сергеев вышел вместо Скворцова.
'64
Замена у «Нижнего Новгорода».
'62
Скворцов получил мяч в штрафной, но затянул и пробил в защитника.
'60
Гости ответили контратакой, Скворцов получил передачу на ход и мог выскочить один на один, но арбитр усмотрел у него офсайд.
'58
Длинный заброс из глубины прошёл на Димитрова, тот вошёл в штрафную и аккуратно пробил в руки Анисимову.
'56
Во втором тайме нижегородцы выровняли игру. Гости уверенно обороняются и отвечают контратаками.
'54
Фомин из глубины сделал заброс в штрафную, но Скворцов проиграл борьбу защитникам «Урала».
'52
Димитров со штрафного пробил поверх стенки — мяч прошёл рядом с девяткой! Повезло гостям.
'51
Ильина ударили по ногам перед штрафной нижегородцев. До ворот метров 20.
'50
Бикфалви вошёл в штрафную, пробросил мяч себе на ход и упал в борьбе с защитником. Арбитр показал, что всё было чисто.
'48
Момент! Чирьяк дошёл до лицевой и навесил в штрафную, Нежелев пробил головой в ближний угол — мяч попал в сетку с внешней стороны!
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Уральцы владели территорией, создали несколько моментов, но не смогли их реализовать. Посмотрим, что изменится после перерыва, а пока немного отдохнём!
'44
Игра перешла в центр поля. В равной борьбе проходит концовка тайма.
'42
Абазов со штрафного нанёс удар с 27 метров — мяч прошёл рядом со штангой! Впрочем, Годзюр всё контролировал.
'40
Уральцы провели атаку по центру. Бикфалви получил передачу у штрафной, наткнулся на защитника и потерял мяч.
'38
Гости заработали стандарт на правом фланге. Чирьяк навесил в штрафную, мяч после серии рикошетов ушёл за пределы поля.
'36
Брызгалов откликнулся на подачу с углового и пробил головой по воротам — Анисимов на месте!
'35
Бумаль вырезал подачу во вратарскую, Хрипков опередил Ильина и перевёл мяч на угловой.
'33
Чирьяк грубо встретил Меркулова и получил «горчичник».
'31
Димитров легко ушёл от опекуна и прострелил в центр штрафной! Хрипков помешал Ильину принять мяч.
'29
Момент! Годзюр выбил мяч далеко вперёд, Эль-Кабир с левого края вошёл в штрафную и сделал скидку на Ильина, Владимир выскочил на ворота, но с острого угла не попал в створ!
'27
Усиливает давление «Урал». Не держится мяч у гостей, даже центр поля не удаётся пройти.
'25
Димитров с углового навесил в центр штрафной, Бикфалви выпрыгнул выше всех и послал мяч над перекладиной!
'24
Ещё момент у «Урала»! Бикфалви получил передачу на ход, выскочил один на один и пробил низом — Анисимов ногой отразил мяч!
'23
Опасно! Прошёл длинный заброс к штрафной, Ильин опередил защитника и попытался забросить мяч за шиворот голкиперу, но получилось неточно!
'22
Территория полностью за «Уралом», хозяева владеют мячом, но мало ударов по воротам.
'20
Уральцы провели атаку правым флангом, но не прошёл заброс на Ильина. Бочаров здорово сыграл на перехвате и выбил мяч в аут.
'18
Бикфалви навесил с углового, нижегородцы выиграли борьбу и вынесли мяч из штрафной.
'16
Бикфалви сделал передачу на ход Ильину, тот вошёл в штрафную и пробил по воротам — мяч пришёл в руки Анисимову.
'15
Уральцы выиграли борьбу перед штрафной, Меркулов получил передачу и зарядил с левой ноги — мяч прошёл рядом со штангой.
'13
Ильин подобрал отскок у штрафной, развернулся, пробил низом и попал в защитника.
'11
Меркулов на скорости дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, Хрипков помешал Ильину пробить из убойной позиции.
'9
Гости провели атаку правым флангом, Чирьяк сделал передачу к штрафной, но Скворцов оказался в офсайде.
'7
Нижегордцы заработали стандарт в 35 метрах от ворот. Фомин выполнил подачу в штрафную, но хозяева спокойно отбились.
'5
Эль-Кабир навесил с левого края, Димитров сделал скидку на Бикфалви, но румын пробил чуть выше створа!
'3
«Урал» активно проводит стартовые минуты. Игра идёт на половине поля гостей.
'1
Хозяева сразу перешли в атаку и создали момент! Эль-Кабир получил передачу в штрафной, но его удар был заблокирован.
'1
Матч начался! Уральцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Урал» — «Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.