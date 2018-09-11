Курсы валют$ 69.61 (-0.91) 80.65 (-1.06)
Пенсионный советник
Москва: +17°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (сборные)
19:00
РоссияЧехия
5:1
закончен
Лига наций УЕФА
21:45
ПортугалияИталия
1:0
закончен
21:45
ШвецияТурция
2:3
закончен
21:45
ШотландияАлбания
2:0
закончен
21:45
СербияРумыния
2:2
закончен
21:45
ЧерногорияЛитва
2:0
закончен
21:45
АндорраКазахстан
1:1
закончен
21:45
КосовоФарерские острова
2:0
закончен
21:45
МальтаАзербайджан
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
АвангардНефтехимик
4:2
закончен
19:30
ВитязьСпартак
2:3
закончен
19:30
СКАХК Сочи
3:1
закончен
19:30
Динамо МнЙокерит
1:3
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
21:45
ПольшаИрландия
0:0
1 тайм
22:00
АнглияШвейцария
0:0
1 тайм
Лига наций УЕФА
21:45
ИсландияБельгия
0:0
1 тайм
21:45
ИспанияХорватия
0:0
1 тайм
21:45
Босния и ГерцеговинаАвстрия
0:0
1 тайм
21:45
ВенгрияГреция
1:1
1 тайм
21:45
ФинляндияЭстония
1:0
1 тайм
21:45
Сан-МариноЛюксембург
0:1
1 тайм
21:45
МолдавияБеларусь
0:0
1 тайм
U21 ЧЕ / 2019
19:00
Россия U21Сербия U21
1:2
закончен
19:00
Украина U21Андорра U21
1:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьАвтомобилист
1:4
закончен
17:00
ТракторМеталлург Мг
1:2 (ОТ)
закончен
19:30
ЦСКАЛокомотив
1:3
закончен
19:30
Динамо РДинамо М
4:2
закончен
19:30
СлованСеверсталь
2:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурАдмирал
не начался
16:30
БарысНефтехимик
не начался
17:00
Салават ЮлаевТорпедо
не начался
19:30
АвангардАк Барс
не начался
19:30
ВитязьХК Сочи
не начался
19:30
СКАЙокерит
не начался
19:30
Динамо МнСпартак
не начался
Англия Швейцария

Кейн против Шакири: Англия бьется со Швейцарией. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Англия — Швейцария

Сборная Англии по футболу в Лестере принимает национальную команду Швейцарии в товарищеском матче. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Товарищеские матчи 1  |   11 сентября 22:00   |  1 тайм
Англия
0:0
Швейцария
Стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс», Лестер | Главный судья:
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джек Батлэнд
2 (з)   Трент Александер-Арнольд
3 (з)   Дэнни Роуз
5 (з)   Джеймс Тарковски
4 (з)   Кайл Уолкер
6 (з)   Гарри Магуайр
11 (з)   Фабиан Делф
7 (п)   Рубен Лофтус-Чик
8 (п)   Эрик Дайер
10 (н)   Маркус Рашфорд
9 (н)   Дэнни Уэлбек
1 (в)   Ян Зоммер
2 (з)   Штефан Лихтштайнер
13 (з)   Рикардо Родригес
5 (з)   Мануэль Аканджи
20 (з)   Йохан Джуру
22 (з)   Фабиан Шёр
17 (п)   Денис Закария
8 (п)   Ремо Фройлер
10 (п)   Гранит Джака
23 (п)   Шердан Шакири
19 (н)   Марио Гавранович
Запасной состав
21 (в)   Алекс Маккарти
22 (в)   Маркус Беттинелли
13 (в)   Джордан Пикфорд
12 (з)   Киран Триппьер
16 (з)   Джозеф Гомес
15 (з)   Джон Стоунс
14 (з)   Бенджамин Чилвел
20 (п)   Демарай Грей
18 (п)   Джесси Лингард
17 (п)   Джордан Хендерсон
19 (н)   Гарри Кейн
21 (в)   Грегор Кобель
12 (в)   Ивон-Ландри Мвого
3 (з)   Жак Франсуа
6 (з)   Кевин Мбабу
4 (з)   Тимм Клозе
11 (п)   Эдмилсон Фернандеш
14 (п)   Стивен Цубер
15 (п)   Джибриль Соу
18 (н)   Адмир Мехмеди
7 (н)   Брил Эмболо
16 (н)   Албиан Аети
9 (н)   Харис Сеферович
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'5
Первый в матче угловой заработали англичане, но подача со стандартного положения в чужую штрафную к опасному моменту не привела.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия — Швейцария. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.