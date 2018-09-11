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Трансляция
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'5
Первый в матче угловой заработали англичане, но подача со стандартного положения в чужую штрафную к опасному моменту не привела.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия — Швейцария. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.